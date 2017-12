Pubblicato il 07 dicembre 2017 da redazione

COMMUNITY – L’ALTRA ITALIA (Quotidiano, Quinta stagione)

Conduce Alessio Aversa e Gloria Aura Bortolini.

I progetti, le ambizioni, i successi, le storie di chi vive fuori dall’Italia e tiene vivo il legame con il Paese di origine. Ogni settimana in studio ospiti di eccellenza dello spettacolo, della cultura, dell’industria italiana nel mondo. E poi lo spazio di servizio dedicato agli italiani all’estero, per rispondere a quesiti su pensioni, tasse, sanità, burocrazia… e lo spazio dedicato alla lingua italiana in collaborazione con la Società Dante Alighieri.

• Lunedì 11 Dicembre

Ospiti: Alessandra Bonfanti, responsabile di “Piccoli Comuni” di Legambiente, racconta le storie di quei piccoli centri che stanno mettendo in campo iniziative per evitare l’abbandono; il regista e sceneggiatore Gianfranco Pannone, insegnante di regia presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e responsabile del Laboratorio di Cinema Documentario al Dams (Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo) dell’Università Roma Tre; Don Dante Carraro, direttore dell’organizzazione Medici con l’Africa Cuamm, parla del progetto “Prima le mamme e i bambini. 1000 di questi giorni” destinato a donne e bambini africani.

Storie dal mondo.

A Toronto, dove la regista Ruth Borgobello, di origini friulane, ha presentato il suo ultimo film: “The space beetween”.

Infocommunity: Con Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, alla scoperta delle origini dei cognomi.

• Martedì 12 Dicembre

Ospiti: Carlo Hruby, fondatore e vice presidente di Enzo Hruby, fondazione che si impegna a proteggere quadri e monumenti, utilizzando le più avanzate tecnologie elettroniche; i cantautori Pier Cortese e Bob Angelini, due artisti che hanno rivisitato alcuni classici della canzone d’autore italiana in chiave molto originale, si esibiscono live con la loro versione molto particolare di “Via con me” di Paolo Conte.

Storie dal mondo.

In Sudafrica, per conoscere Francesco Saberini, divenuto scrittore anche per raccontare la complessa storia della sua famiglia nella “Little Italy” di Johannesburg.

In Argentina, dove il teatro lirico di San Juan ha compiuto un anno di vita festeggiando con la messa in scena de “Il Barbiere di Siviglia”.

Infocommunity: Pier Felice degli Uberti, Presidente dell’Istituto Araldico Genealogico Italiano, pronto a svelare le origini dei cognomi.

• Mercoledì 13 Dicembre

Ospiti: il Prof. Pietro Migliaccio, nutrizionista e presidente della Società Italiana dell’Alimentazione, parla della dieta mediterranea, riconosciuta dall’UNESCO, nel 2010, come bene protetto nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità; la scrittrice Chiara Rapaccini, presenta il suo ultimo romanzo, “Baires”; Piero Bassetti, presidente dell’ Associazione Globus et Locus, parla del convegno Italics as a Global Commonwealth organizzato a New York; Arturo Mari fotografo ufficiale di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI.

Storie dal mondo.

Ad Edmonton, in Canada, per incontrare scrittrice Caterina Edwards, molto impegnata sul tema dell’emigrazione.

Da New York, il servizio sul convegno “Italics as a Global Commonwealth”, un evento ONU.

• Giovedì 14 Dicembre

Ospiti: il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri Tullio Del Sette, parla dei carabinieri italiani impegnati fuori dai confini nazionali; in collegamento da Trondheim, Norvegia, Flavio Donato, ricercatore presso la Norvegian University of Science and Technology che, pochi mesi fa, è stato insignito di un importante riconoscimento per la Neurobiologia: l’Eppendorf & Science, un premio conquistato per i suoi studi sul funzionamento dei neuroni che assemblano la memoria; la scrittrice Clara Vada Padovani, storica della cucina, insieme a Gigi Padovani, giornalista e scrittore, per fare un viaggio nel mondo del cioccolato; Daniele Coccia Paifelman, autore, cantante e fondatore de Il Muro del Canto, accompagnato dall’artista Leonardo Angelucci, presenta “Il Cielo di Sotto”, il suo disco d’esordio.

Storie dal mondo.

A New York, per conoscere Alexander Bruski, dottorando in Storia alla Princeton University.

A Edmonton, dove il pianista Emilio De Mercato ha conquistato il pubblico canadese.

• Venerdì 15 Dicembre

Ospiti: la celebre alpinista Nives Meroi, che insieme al marito Romano Benet, ha scalato tutti i “14 ottomila” (14 montagne della Terra che superano gli 8.000 metri di altitudine sopra il livello del mare), senza l’uso di ossigeno supplementare né portatori d’alta quota, prima coppia in assoluto a riuscire nell’impresa; il Ministro Plenipotenziario Roberto Vellano, direttore centrale per la Promozione della Cultura e della Lingua Italiana, parla degli Istituti di Cultura Italiani nel mondo in vista della prossima conferenza degli Istituti Italiani di Cultura alla Farnesina; Nicoletta Giacchetti, docente e medico psichiatra presso il Policlinico Umberto I di Roma, affronta il tema delicato della depressione post-partum.

Storie dal mondo.

Da Boston, la storia di Joe Di Vico, istruttore di golf.

Da Buenos Aires, l’incontro istituzionale dove sono state celebrate le due nazioni che hanno contribuito largamente allo sviluppo dell’Argentina: la Spagna e l’Italia.

Tutti i giorni a Community trova spazio la lingua italiana grazie alla collaborazione con la Società Dante Alighieri. Questa settimana presenti in studio i linguisti Beatrice Palazzoni, Fabio Poròli e Vincenzo D’Angelo.

Conclude la settimana le news dal mondo per segnalare i maggior eventi italiani che accadono in giro per il mondo.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h17.45

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h19.45

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h20.45

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h14.30

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h17.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h18.30

CINEMA ITALIA (Film)

RAZZA BASTARDA

(Drammatico, 2013)

Cicli, rassegne tematiche, appuntamenti che segnano la memoria e le ricorrenze del cinema italiano, scelti per il pubblico di Rai Italia, dal giornalista e critico Alberto Farina.

Film di prima visione o grandi classici del cinema italiano, da vedere e rivedere, che permetteranno di ripercorrere la storia dell’Italia, riflettere sul presente, divertirsi, emozionarsi, scoprire grandi storie, bravissimi attori, grandi registi del cinema italiano.

Ciclo “Alessandro Gassman”

Regia: Alessandro Gassman

Interpreti: Alessandro Gassman, Giovanni Anzaldo, Michele Placido, Manrico Gamarota, Sergio Meogrossi, Matteo Taranto, Madalina Ghenea, Carolina Fachinetti.

Roman (Alessandro Gassman) è un immigrato romeno che abita in Italia da trenta anni. Frequenta i giri di spaccio di cocaina e non è riuscito a sfuggire alla delinquenza. Lui però ha un sogno: quello di dare al figlio Nicu (Giovanni Anzaldo) un’esistenza diversa.

Ambientato a Latina, nel film c’è il rapporto controverso e irrisolto tra genitore e figlio. Il padre semianalfabeta e spacciatore di droga alterna momenti di rabbia a momenti di dolcezza. Il figlio adolescente, apparentemente schiacciato dall’autorità paterna, cerca il riscatto attraverso lo studio, ma nasconde al padre le sue illusorie prospettive di vita e la sua progressiva dipendenza dall’eroina.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO Mercoledì 13 Dicembre h19.30

BUENOS AIRES Mercoledì 13 Dicembre h21.30

SAN PAOLO Mercoledì 13 Dicembre h22.30

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH Giovedì 14 Dicembre h16.00

SYDNEY Giovedì 14 Dicembre h19.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Mercoledì 13 Dicembre h21.30

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Un nuovo progetto, informativo e formativo, dedicato a chi ama la lingua e la cultura italiane che da adesso, con l’ausilio della traduzione in inglese, diventa ancora più accessibile ai telespettatori di tutto il mondo.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Nona puntata:

La Reggia di Caserta e la Reggia di Carditello sono due meraviglie che riportano indietro nel tempo alla grandiosità e ai fasti della dominazione Borbonica nel Sud Italia. Italian Beauty mostra le parti più sconosciute della Reggia di Caserta. Poi, racconta la Reggia di Carditello, abbandonata e dimenticata a lungo, ora pronta a ospitare turisti e amanti dell’arte da tutto il mondo.

Territorio. Prosegue il cammino sul sentiero di Santa Barbara, in Sardegna, fatto di storia, archeologia, siti preistorici, miniere e paesaggi incontaminati. Un viaggio senza fine nella bellezza.

Made in Italy. Dopo aver viaggiato in tutto il mondo, Floriano e Giovanni Pellegrino, due fratelli chef, hanno deciso di ritornare nella loro città d’origine, Lecce, e di aprire il loro ristorante, risultato di una combinazione di ingredienti, cibo italiano e tradizioni.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 9 Dicembre h18.15

BUENOS AIRES Sabato 9 Dicembre h20.15

SAN PAOLO Sabato 9 Dicembre h21.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 9 Dicembre h15.00

SYDNEY Sabato 9 Dicembre h18.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 10 Dicembre h00.15

ITALIAN BEAUTY – SPECIALE (Magazine settimanale)

Il settimanale di arte e cultura di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni, assume una veste ancora più internazionale.

Un nuovo progetto, informativo e formativo, dedicato a chi ama la lingua e la cultura italiane che da adesso, con l’ausilio della traduzione in inglese, diventa ancora più accessibile ai telespettatori di tutto il mondo.

Quaranta puntate speciali, in lingua italiana e sottotitolate in inglese, in onda ogni sabato.

Decima puntata:

Arte. Davide Combusti, meglio conosciuto come The Niro è un giovane artista, nato a Roma, che scrive e canta soprattutto in inglese. E’ diventato molto famoso in tutto il mondo grazie al suo talento di scrivere per il cinema.

Territorio. Santa Barbara era la santa protettrice dei minatori e le attività estrattive sono il cuore pulsante dell’omonimo sito, un territorio dove arte, tradizione e industria fondono assieme passato e futuro.

Made In Italy: Ferrara, in Emilia Romagna, situata tra il fiume Po e il Mar Adriatico è dai tempi del Rinascimento una culla di bellezza e arte oltre ad essere la sede della gloriosa squadra locale di calcio Spal.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 16 Dicembre h18.15

BUENOS AIRES Sabato 16 Dicembre h20.15

SAN PAOLO Sabato 16 Dicembre h21.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Sabato 16 Dicembre h15.00

SYDNEY Sabato 16 Dicembre h18.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 17 Dicembre 00.15

ITALIAN BEAUTY (Magazine)

Quotidiano di Rai Italia dedicato alla bellezza italiana declinata in tutte le sue espressioni: un appuntamento quotidiano con Arte, Territorio e Made in Italy per conoscere e approfondire i grandi capolavori artistici, le meraviglie paesaggistiche, i marchi di eccellenza che fanno dell’Italia una delle mete più desiderate del mondo.

Un viaggio tra panorami, cibi, oggetti, storia e architettura unici e irripetibili, per scoprire e riscoprire percorsi e sapori del bel paese.

• Lunedì 11 Dicembre

Arte. Il mondo buffo ed estremamente raffinato, quello di Arcimboldo, pittore nato nel 1526, artista eclettico a cui è dedicata a Roma una mostra fino a febbraio 2018.

Territorio. Sulle Dolomiti, per raccontare i Musei della Montagna, progetto unico nel suo genere realizzato dal grande scalatore Reinhold Messner.

Nuova rubrica, Bellezza in bicicletta, l’Italia vista da una prospettiva diversa, quella delle due ruote, un viaggio slow tra i laghi vulcanici dell’alto Lazio e la natura incontaminata della Maremma Toscana.

• Martedì 12 Dicembre

Arte. La cucina sopraffina dello chef ibleo Ciccio Sultano che ha aperto il suo ristorante nella splendida location di Ragusa Ibla.

Bellezza in bicicletta. A pedali dai Campi Flegrei, nel Golfo di Pozzuoli, alla costiera amalfitana, un viaggio sulle due ruote alla scoperta di un territorio sorprendente, disseminato di preziose rovine romane.

• Mercoledì 13 Dicembre

Arte. A bordo della Skyway del Monte Bianco, l’impianto funiviario più avanzato del mondo, da dove si possono ammirare, tra le nuvole, cime immacolate e ghiacciai perpetui.

Bellezza in bicicletta. Un percorso sospeso tra il mare e la montagna, di oltre ottanta chilometri da Sarzana, pittoresca città di confine con la Toscana, a Portofino, luogo simbolo della Liguria e del turismo nel Mediterraneo.

• Giovedì 14 Dicembre

Il borgo di Monterano, arroccato su un’altura di tufo e immerso in una riserva naturale nel territorio di Manziana, divenuto dagli anni ’50 una suggestiva location per il cinema, apre la rubrica dedicata all’Arte.

Territorio. Capri, perla del Tirreno, ricca di grotte e sontuosi scogli emergenti dal mare, isola affascinante sin dai tempi degli antichi romani.

Made in Italy. Freni Brembo, nome conosciuto in tutto il mondo, sogno imprenditoriale di un uomo con la passione per le corse automobilistiche e per le moto.

• Venerdì 15 Dicembre

Puntata speciale interamente dedicata al documentario d’autore. Guido Morandini ha raggiunto, con una barca a remi, una terra straordinaria, che ospita un’antica comunità di pescatori che parlano veneto, anche se, in terra friulana e che si tramandano i canti per rimanere in stretto rapporto con il loro ambiente.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO da Lunedì a Venerdì h13.00

BUENOS AIRES da Lunedì a Venerdì h15.00

SAN PAOLO da Lunedì a Venerdì h16.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH da Lunedì a Venerdì h11.00

SYDNEY da Lunedì a Venerdì h14.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG da Lunedì a Venerdì h15.45

CRISTIANITA’ (Programma religioso)

Ogni domenica, suor Myriam Castelli propone temi di interesse ecclesiale e gli appuntamenti del Papa in Vaticano. Cristianità è uno dei “notiziari vaticani” più attenti e più seguiti all’estero, arricchito dal contributo fondamentale di tanti ospiti in studio: Cardinali e alti Prelati, riconosciuti studiosi della grande diaspora italiana, insieme a una vasta gamma di esperti, artisti, professionisti, laici e missionari che vivono “on the road”. Un parterre di italiani che si confrontano con i contenuti della fede e i commenti culturali della modernità. Interviste, servizi e collegamenti in diretta via Skype con i telespettatori dei cinque continenti. In ogni puntata, voci, immagini, testimonianze di vita di tutte le generazioni con le immagini delle feste organizzate dagli italiani in tanti Paesi del mondo dove è presente un’italianità laboriosa, attaccata alla propria terra d’origine e soprattutto alla cultura cristiana.

Maria prima protagonista del Natale, Maria Madre di Dio e Madre di tutti i popoli, l’antivigilia della festa messicana della Vergine di Guadalupe, patrona delle Americhe, i canti, le preghiere, le danze, le infiorate, il folklore per onorare la Morenita scolpita nella tilma di Juan Diego, la cosiddetta sindone mariana. E ancora: la festa della Madonna di Loreto, patrona delle famiglie e dell’aeronautica militare, nel giorno in cui si ricorda l’arrivo della Casa di Maria trasportata miracolosamente da Nazareth a Loreto; l’omaggio dell’Arma dei Carabinieri alla Virgo Fidelis, loro protettrice. Infine l’omaggio di Papa Francesco all’Immacolata in Piazza di Spagna.

Dopo la S. Messa che si celebra nella Basilica Beato Angelico D’Acri, in provincia di Cosenza, l’Angelus del Papa ai fedeli radunati in Piazza San Pietro.

Tra gli ospiti: Sua Em.za il Cardinale Beniamino Stella, Prefetto della Congregazione per il Clero; Andrea Marini, giornalista Rai TGR Lazio; Stefano Gagliardi, tenore.

Programmazione

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 10 Dicembre h04.15

BUENOS AIRES Domenica 10 Dicembre h06.15

SAN PAOLO Domenica 10 Dicembre h07.15

Rai Italia 2 (Asia – Australia)

PECHINO/PERTH Domenica 10 Dicembre h17.15

SYDNEY Domenica 10 Dicembre h20.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 10 Dicembre h11.15

LO SPORT SU RAI ITALIA

SERIE A

► CAGLIARI – SAMPDORIA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 9 Dicembre h12.00

BUENOS AIRES Sabato 9 Dicembre h14.00

SAN PAOLO Sabato 9 Dicembre h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 10 Dicembre h01.00

SYDNEY Domenica 10 Dicembre h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 9 Dicembre h19.00

► JUVENTUS – INTER

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 9 Dicembre h14.45

BUENOS AIRES Sabato 9 Dicembre h16.45

SAN PAOLO Sabato 9 Dicembre h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 10 Dicembre h03.45

SYDNEY Domenica 10 Dicembre h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 9 Dicembre h21.45

► CHIEVO – ROMA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 10 Dicembre h06.15

BUENOS AIRES Domenica 10 Dicembre h08.15

SAN PAOLO Domenica 10 Dicembre h09.15

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 10 Dicembre h19.15

SYDNEY Domenica 10 Dicembre h22.15

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 10 Dicembre h13.15

► LA GIOSTRA DEL GOAL

All’interno la cronaca della partita NAPOLI – FIORENTINA con l’aggiornamento in diretta dei gol da tutti i campi.

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 10 Dicembre h08.30

BUENOS AIRES Domenica 10 Dicembre h10.30

SAN PAOLO Domenica 10 Dicembre h11.30

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 10 Dicembre h21.30

SYDNEY Lunedì 11 Dicembre h00.30

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 10 Dicembre h15.30

► SASSUOLO – CROTONE

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 10 Dicembre h12.00

BUENOS AIRES Domenica 10 Dicembre h14.00

SAN PAOLO Domenica 10 Dicembre h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 11 Dicembre h01.00

SYDNEY Lunedì 11 Dicembre h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 10 Dicembre h19.00

►MILAN – BOLOGNA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Domenica 10 Dicembre h14.45

BUENOS AIRES Domenica 10 Dicembre h16.45

SAN PAOLO Domenica 10 Dicembre h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Lunedì 11 Dicembre h03.45

SYDNEY Lunedì 11 Dicembre h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Domenica 10 Dicembre h21.45

► GENOA – ATALANTA

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Lunedì 11 Dicembre h13.00

BUENOS AIRES Lunedì 11 Dicembre h15.00

SAN PAOLO Lunedì 11 Dicembre h16.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Martedì 12 Dicembre h02.00

SYDNEY Martedì 12 Dicembre h05.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 11 Dicembre h20.00

► LAZIO – TORINO

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Lunedì 11 Dicembre h15.00

BUENOS AIRES Lunedì 11 Dicembre h17.00

SAN PAOLO Lunedì 11 Dicembre h18.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Martedì 12 Dicembre h04.00

SYDNEY Martedì 12 Dicembre h07.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Lunedì 11 Dicembre h22.00

► INTER – UDINESE

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 16 Dicembre h09.00

BUENOS AIRES Sabato 16 Dicembre h11.00

SAN PAOLO Sabato 16 Dicembre h12.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Sabato 16 Dicembre h22.00

SYDNEY Domenica 17 Dicembre h01.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 16 Dicembre h16.00

► TORINO – NAPOLI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 16 Dicembre h12.00

BUENOS AIRES Sabato 16 Dicembre h14.00

SAN PAOLO Sabato 16 Dicembre h15.00

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 17 Dicembre h01.00

SYDNEY Domenica 17 Dicembre h04.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 16 Dicembre h19.00

► ROMA – CAGLIARI

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK / TORONTO Sabato 16 Dicembre h14.45

BUENOS AIRES Sabato 16 Dicembre h16.45

SAN PAOLO Sabato 16 Dicembre h17.45

Rai Italia 2 (Australia)

PERTH Domenica 17 Dicembre h03.45

SYDNEY Domenica 17 Dicembre h06.45

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG Sabato 16 Dicembre h21.45