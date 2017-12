Ultima ora

19:51Sci: nuova tragedia, muore dopo caduta 17enne Burkhart

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Solo tre settimane dopo la morte del velocista francese David Poisson finito contro un albero durante un allenamento a Nakiska, l'alta velocita' sugli sci ha fatto in Canada un'altra vittima, questa volta nel corso di una gara. La vittima è Max Burkhart, 17 anni, giovane talento della nazionale tedesca, caduto mentre partecipava a Lake Louise ad una discesa della coppa Nord Americana. Il giovane è stato subito portato in elicottero all'ospedale di Calgary dove per lui purtroppo non c'è più stato niente da fare.

19:47Gerusalemme: due razzi lanciati da Gaza verso Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - Due razzi sono stati lanciati in serata dal nord di Gaza verso Israele. Lo ha riferito il portavoce militare israeliano secondo cui entrambi sono caduti all'interno dell'enclave palestinese. Nelle zone israeliane attorno alla Striscia poco prima erano risuonate le sirene di allarme e la popolazione è corsa nei rifugi.(ANSAmed)

19:18Molestie: Cnn, senatore democratico Franken si dimette

(ANSA) - WASHINGTON, 7 DIC - Il senatore democratico Al Franken annuncerà a breve le sue dimissioni, dopo la bufera che lo ha travolto riguardante accuse di molestie sessuali. Lo riferisce la Cnn citando indiscrezioni. E' atteso a breve un intervento pubblico del senatore del Minnesota, fissato ieri dopo che si sono moltiplicate le richieste per le sue dimissioni da parte di colleghi senatori democratici. Se le indiscrezioni verranno confermate, Franken sarà il primo politico a dimettersi negli Usa in seguito ad accuse di molestie.

19:17Mosca, ‘in Siria missione compiuta, Isis sconfitto’

(ANSA) - MOSCA, 7 DIC - "La missione affidata alle forze armate russe, ovvero sgominare le unità terroristiche dell'Isis, è stata compiuta". Così il responsabile delle operazioni principali dello Stato Maggiore russo Serghei Rudskoi nel corso di un punto stampa. Il ministero della Difesa di Mosca ha quindi precisato che non ci sono più "luoghi abitati" in Siria sotto il controllo dello Stato Islamico. Lo riporta Interfax.

19:03Mafia: rigettata istanza sospensione pena Dell’Utri

(ANSA) - PALERMO, 7 DIC - Il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di sospensione della pena presentata dai legali dell'ex senatore Marcello Dell'Utri che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. I legali avevano motivato la richiesta sulla base delle cattive condizioni di salute del detenuto. Alla richiesta di sospensione pena si è opposto il pg, Pietro Giordano che, sulla scorta di quanto accertato dai periti del tribunale, ha sostenuto che, nonostante la sua patologia, Dell'Utri potesse restare in cella. L'ex senatore, affetto da patologie cardiache e oncologiche, è detenuto a Rebibbia. Una presa di posizione, quella del pg, che era andata contro il parere degli stessi consulenti della Procura generale che si erano espressi per la incompatibilità tra le condizioni cliniche e lo stato detentivo.

19:02Rugby: Comitato regionale Fir, tutti contro il presidente

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Problemi in seno al comitato regionale laziale della Fir. Le società del Lazio e alcuni ormai ex consiglieri (Sessa, Tiburzi, Zileri e Ollei), si sono incontrati per spiegare le motivazioni delle loro recenti dimissioni, con l'automatica decadenza del Comitato Regionale presieduto da Antonio Luisi. Durante l'incontro è stata ribadita l'impossibilità di seguire il percorso cominciato un anno fa insieme agli altri consiglieri e al presidente. Durante l'incontro è stato ribadito che le dimissioni rappresentano un atto di denuncia all'impossibilità di lavorare in un comitato che dovrebbe essere libero, indipendente e propositivo al servizio del territorio,delle le società e degli appassionati e che viceversa viene delegittimato nelle proprie funzioni dal remissivo atteggiamento del presidente.Da quanto è emerso, i consiglieri sono stati ridotti a meri spettatori da un metodo di lavoro scelto dal presidente Luisi troppo spesso più attento alle direttive ricevute da altre sedi che alle esigenze del proprio territorio.

18:57Calcio: l’Ascoli esonera Fiorin, arriva Cosmi

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 7 DIC - L'Ascoli ha esonerato Fulvio Fiorin: al suo posto sulla panchina bianconera arriva Serse Cosmi. Dopo una trattativa piuttosto complicata, il presidente Francesco Bellini ha raggiunto l'accordo con Cosmi, che scioglierà dunque il contratto che lo legava al Trapani fino al 30 giugno del 2018. Il tecnico sarà legato all'Ascoli fino a fine campionato, con un rinnovo automatico in caso di salvezza. E' il terzo allenatore in questa stagione per la squadra marchigiana, che aveva iniziato il campionato con l'accoppiata Fiorin e Maresca. Cosmi eredita una squadra ultima in classifica nel campionato di serie B con 14 punti.