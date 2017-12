Ultima ora

20:09Unesco: pellegrinaggio India ‘Kumbh Mela’ patrimonio umanità

(ANSA) - NEW DELHI, 7 DIC - Un Comitato intergovernativo dell'Unesco, riunito in Corea del Sud dal 4 al 9 dicembre, ha deciso di aggiungere il periodico pellegrinaggio indù denominato 'Kumbh Mela' nella 'Lista del patrimonio culturale intangibile dell'umanità'. La conferma dell'iscrizione, ed i relativi rallegramenti all'India, sono contenuti in un tweet dell'Unesco, a cui ha risposto il ministro della Cultura indiano,Mahesh Sharma, assicurando che questo "è un momento di grande orgoglio". La Kumbh Mela è un rituale di purificazione in cui milioni di fedeli, in determinati periodi, si ritrovano in 4 specifiche località sul fiume Gange (Haridwar, Allahabad, distretto di Nashik e Ujjain), per immergersi nelle sue acque in una cerimonia ritenuta capace di redimere tutti i peccati. In ognuna delle quattro località la cerimonia si svolge ogni 12 anni. Considerata a ragione la congregazione di fedeli più grande del mondo, la 'Maha' (Grande) Kumbh Mela di Allahabad del 2013 ospitò in un periodo di due mesi oltre 120 milioni di persone.

20:04Basket: Federazione conferma revoca scudetti a Siena

(ANSA) - FIRENZE, 7 DIC - La Corte di appello della Federazione italiana pallacanestro ha rigettato il reclamo della Mens Sana Basket avverso la revoca di tutti i titoli vinti fra il 2012 e il 2013. Si tratta di due scudetti, due coppe Italia e una supercoppa italiana. La Corte ha respinto anche i ricorsi degli ex dirigenti biancoverdi Ferdinando Minucci (radiato), Olga Finetti e Cesare Lazzeroni (inibiti per tre anni). Respinto anche il ricorso della Polisportiva Mens Sana, all'epoca dei fatti socio di maggioranza della sezione basket, il cui presidente, Antonio Saccone, ha commentato: "Coerenza nell'incoerenza. Il tribunale della Fip aveva già dato vita ad una sentenza assurda il 25 ottobre non tenendo conto di quanto ribadito dal Coni: era quindi difficile che la Corte d'appello rivoltasse la sentenza. Ci appelleremo al collegio di garanzia dello sport per difendere i diritti di una città intera e del suo patrimonio sportivo. I titoli sono stati conquistati regolarmente sul campo e non c'è legame con i reati tributari e fiscali".

19:51Sci: nuova tragedia, muore dopo caduta 17enne Burkhart

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Solo tre settimane dopo la morte del velocista francese David Poisson finito contro un albero durante un allenamento a Nakiska, l'alta velocita' sugli sci ha fatto in Canada un'altra vittima, questa volta nel corso di una gara. La vittima è Max Burkhart, 17 anni, giovane talento della nazionale tedesca, caduto mentre partecipava a Lake Louise ad una discesa della coppa Nord Americana. Il giovane è stato subito portato in elicottero all'ospedale di Calgary dove per lui purtroppo non c'è più stato niente da fare.

19:47Gerusalemme: due razzi lanciati da Gaza verso Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 DIC - Due razzi sono stati lanciati in serata dal nord di Gaza verso Israele. Lo ha riferito il portavoce militare israeliano secondo cui entrambi sono caduti all'interno dell'enclave palestinese. Nelle zone israeliane attorno alla Striscia poco prima erano risuonate le sirene di allarme e la popolazione è corsa nei rifugi.(ANSAmed)

19:18Molestie: Cnn, senatore democratico Franken si dimette

(ANSA) - WASHINGTON, 7 DIC - Il senatore democratico Al Franken annuncerà a breve le sue dimissioni, dopo la bufera che lo ha travolto riguardante accuse di molestie sessuali. Lo riferisce la Cnn citando indiscrezioni. E' atteso a breve un intervento pubblico del senatore del Minnesota, fissato ieri dopo che si sono moltiplicate le richieste per le sue dimissioni da parte di colleghi senatori democratici. Se le indiscrezioni verranno confermate, Franken sarà il primo politico a dimettersi negli Usa in seguito ad accuse di molestie.

19:17Mosca, ‘in Siria missione compiuta, Isis sconfitto’

(ANSA) - MOSCA, 7 DIC - "La missione affidata alle forze armate russe, ovvero sgominare le unità terroristiche dell'Isis, è stata compiuta". Così il responsabile delle operazioni principali dello Stato Maggiore russo Serghei Rudskoi nel corso di un punto stampa. Il ministero della Difesa di Mosca ha quindi precisato che non ci sono più "luoghi abitati" in Siria sotto il controllo dello Stato Islamico. Lo riporta Interfax.

19:03Mafia: rigettata istanza sospensione pena Dell’Utri

(ANSA) - PALERMO, 7 DIC - Il tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di sospensione della pena presentata dai legali dell'ex senatore Marcello Dell'Utri che sta scontando una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. I legali avevano motivato la richiesta sulla base delle cattive condizioni di salute del detenuto. Alla richiesta di sospensione pena si è opposto il pg, Pietro Giordano che, sulla scorta di quanto accertato dai periti del tribunale, ha sostenuto che, nonostante la sua patologia, Dell'Utri potesse restare in cella. L'ex senatore, affetto da patologie cardiache e oncologiche, è detenuto a Rebibbia. Una presa di posizione, quella del pg, che era andata contro il parere degli stessi consulenti della Procura generale che si erano espressi per la incompatibilità tra le condizioni cliniche e lo stato detentivo.