Ultima ora

(ANSA) - PARIGI, 7 DIC - "Sono felice, è un grande momento della mia carriera. Sono contento, vorrei vincere e ricevere questo premio tutti gli anni": queste le prime parole di Cristiano Ronaldo, al primo piano della Tour Eiffel, appena ricevuto il Pallone d'Oro, il 5/o della sua carriera. Il portoghese ha preceduto nella classifica Lionel Messi, secondo, e Neymar, terzo. "La scorsa stagione - ha continuato CR7 - è stata meravigliosa, abbiamo vinto la Champions, la Liga, a livello individuale sono stato capocannoniere. Vincere i trofei aiuta, per questo voglio ringraziare tutta la squadra, i compagni, che mi hanno aiutato ad essere a questo livello". David Ginola, il presentatore, ha poi invitato sul palco la moglie e il figlio più grande del portoghese, Cristiano junior. "Papà è bravo?" ha chiesto Ginola al ragazzino, che ha risposto facendo segno di sì con la testa. Poi, parola al papà: "lui ha qualcosa di speciale, lo vedo. Ma non vorrei mettergli troppa pressione addosso".

(ANSA) - PARIGI, 7 DIC - Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese del Real Madrid, ha vinto il suo 5/o Pallone d'Oro, eguagliando il record di Lionel Messi, argentino del Barcellona.

21:32Blitz Forza Nuova: Ps, anche donna, Daspo per indagati

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - C'è anche una donna tra il gruppo di Forza Nuova autore ieri del blitz davanti alla sede di Repubblica. Lo rileva la polizia, spiegando che tra le nove persone identificate ci sono "anche noti tifosi ultras della Lazio, alcuni già sottoposti a Daspo". Diverso materiale è stato sequestrato ed è all'esame degli uomini dell'antiterrorismo; anche bandiere del partito politico greco Alba Dorata, croci celtiche, un busto di Mussolini, immagini di Hitler. Tutto gli indagati saranno sottoposti a Daspo.

21:31Calcio: Genoa, Perin “ci siamo sbloccati, ora punti in casa”

(ANSA) - GENOVA, 7 DIC - "Ci siamo sbloccati mentalmente, abbiamo capito che i nomi non contano ma che dobbiamo lottare per la salvezza". Mattia Perin, con Adel Taarabt ospite del Genoa Temporary Store di Sestri Ponente per firmare autografi, svela il segreto del nuovo Genoa che con Ballardini in panchina, ha conquistato 7 punti in tre gare in campionato e superato il turno di Coppa Italia. "L'importante sarà continuare ad avere fame di punti e di vittorie per non rischiare di ritrovarci nuovamente nel baratro - ha spiegato Perin -. Questo atteggiamento difensivo ci ha reso più granitici, dobbiamo difenderci tutti assieme per ripartire e far arrivare palle pulite agli attaccanti, questo è stato il nostro cambio di mentalità".

21:18Calcio: Pallone d’Oro, Buffon ai piedi del podio

(ANSA) - PARIGI, 7 DIC - Primo fuori dal podio, Gianluigi Buffon si piazza al quarto posto nella classifica del Pallone d'Oro 2017. E' il migliore dei due italiani nel gruppo dei 30 nominati. L'altro, Leonardo Bonucci, è 21/o, a pari merito con Pierre-Emerick Aubameyang. Subito dopo Buffon, nella graduatoria ci sono due giocatori del Real Madrid: il croato Luka Modric che è quinto e lo spagnolo Sergio Ramos che è sesto.

21:05Incidenti lavoro: cade da ponteggio, muore operaio

(ANSA) - TORINO, 7 DIC - Un operaio è morto nel pomeriggio a Torino dopo essere precipitato da una impalcatura in via Riberi, a due passi dalla Mole Antonelliana. Inutili i tentativi di rianimarlo sul posto dei sanitari del 118, intervenuti sul posto con i vigili del fuoco. Nelle ultime 48 ore è il terzo incidente sul lavoro che si verifica a Torino, nei giorni del decennale della Thyssen. Ieri due manutentori sono rimasti ustionati in una azienda chimica, mentre il titolare di azienda di lamiere è stato travolto da un carico di ferro che stava spostando. L'operaio morto è un italiano di 49 anni. E' caduto dal tetto dell'edificio, schiantandosi sulla soletta di cemento del primo piano. L'incidente al civico 6 di via Riberi, in un cantiere che nei mesi scorsi è stato a lungo discusso. Il primo progetto prevedeva la realizzazione di un lussuoso palazzo a sette piani, osteggiato dai cittadini del comitato 'Salviamo la Mole' e alla fine abbandonato anche per lo stop del Ministero alla Soprintendenza.(ANSA).

20:46Gb: donna arrestata in Iran, Johnson a Teheran nel weekend

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson si recherà questo weekend a Teheran per tentare di sbloccare il caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina britannico-iraniana detenuta dall'aprile dell'anno scorso in Iran con l'accusa di 'cospirazione'. Lo rivela il Guardian. Il viaggio del ministro era atteso da tempo e sollecitato da parte dell'opinione pubblica e della politica britannica. Secondo il marito di Nazanin, che dieci giorni fa aveva organizzato una marcia a Londra, la donna è sull'orlo di un esaurimento nervoso. Peraltro, a causa di una gaffe proprio del ministro degli Esteri, la sua situazione ha rischiato di aggravarsi. Johnson aveva infatti ipotizzato alla Camera dei Comuni che la donna, una madre di famiglia divenuta britannica per matrimonio e da anni residente nel Regno Unito dove lavora per la Fondazione Thomson Reuters, si potesse essere recata in Iran per svolgere attività di formazione con giornalisti locali.