22:32Olimpiadi: Casa Bianca, Usa impazienti di partecipare

(ANSA) - WASHINGTON, 7 DIC - "Gli Stati Uniti sono impazienti di partecipare alle Olimpiadi invernali in Corea del Sud. La protezione degli americani e' la nostra massima priorità e siamo impegnati con i sudcoreani e altri paesi partner per la sicurezza dei luoghi". Lo ha scritto sul proprio account Twitter la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders indicando il messaggio come un "aggiornamento". Poco prima in sala stampa aveva affermato che "nessuna decisione ufficiale e' stata presa" riguarda alla partecipazione degli Usa a Pyeongchang.

22:26Tenta di violentare una clochard, arrestato giovane a Verona

(ANSA) - VERONA, 7 DIC - Un algerino di 24 anni è stato arrestato dai Carabinieri di San Bonifacio (Verona) con l'accusa di tentato stupro nei confronti di una clochard. L'aggressione è avvenuta nella stazione ferroviaria sambonifacese, dove la donna, una romena di 54 anni, senza fissa dimora e in Italia da poco tempo, si era riparata per la notte. L'algerino l'ha aggredita mentre stava dormendo, pretendendo un rapporto sessuale. Alla reazione della donna, il giovane ha estratto un coltello da caccia, procurandole lievi ferite al viso. L'uomo, con precedenti per rapina e lesioni, oltre all'accusa di tentata violenza dovrà rispondere anche di resistenza. A salvare la donna l'intervento di un altro senza fissa dimora, che ha chiamato i Carabinieri. Il giudice ha convalidato l'arresto, disponendo la misura della custodia cautelare nel carcere di Verona.

22:25Calcio: Europa League, Atalanta vince e Milan sconfitto

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - L'Atalanta batte 1-0 il Lione nell'ultima sfida del gruppo E di Europa League e conquista il primo posto in vista dei sedicesimi di finale, davanti ai francesi. Di Petagna, al 10', la rete decisiva. Perde invece il Milan di Gennaro Gattuso, al suo esordio in Europa. A Rijeka, i rossoneri - già sicuri del primo posto - sono stati sconfitti 2-0 dalla squadra croata, con una rete per tempo di Puljic e Gavranovic.

22:14Pallone d’Oro: Cristiano Ronaldo, “momento straordinario”

(ANSA) - PARIGI, 7 DIC - "Sono felice, è un grande momento della mia carriera. Sono contento, vorrei vincere e ricevere questo premio tutti gli anni": queste le prime parole di Cristiano Ronaldo, al primo piano della Tour Eiffel, appena ricevuto il Pallone d'Oro, il 5/o della sua carriera. Il portoghese ha preceduto nella classifica Lionel Messi, secondo, e Neymar, terzo. "La scorsa stagione - ha continuato CR7 - è stata meravigliosa, abbiamo vinto la Champions, la Liga, a livello individuale sono stato capocannoniere. Vincere i trofei aiuta, per questo voglio ringraziare tutta la squadra, i compagni, che mi hanno aiutato ad essere a questo livello". David Ginola, il presentatore, ha poi invitato sul palco la moglie e il figlio più grande del portoghese, Cristiano junior. "Papà è bravo?" ha chiesto Ginola al ragazzino, che ha risposto facendo segno di sì con la testa. Poi, parola al papà: "lui ha qualcosa di speciale, lo vedo. Ma non vorrei mettergli troppa pressione addosso".

21:42Calcio: Pallone d’Oro: vince Cristiano Ronaldo

(ANSA) - PARIGI, 7 DIC - Cristiano Ronaldo, attaccante portoghese del Real Madrid, ha vinto il suo 5/o Pallone d'Oro, eguagliando il record di Lionel Messi, argentino del Barcellona.

21:32Blitz Forza Nuova: Ps, anche donna, Daspo per indagati

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - C'è anche una donna tra il gruppo di Forza Nuova autore ieri del blitz davanti alla sede di Repubblica. Lo rileva la polizia, spiegando che tra le nove persone identificate ci sono "anche noti tifosi ultras della Lazio, alcuni già sottoposti a Daspo". Diverso materiale è stato sequestrato ed è all'esame degli uomini dell'antiterrorismo; anche bandiere del partito politico greco Alba Dorata, croci celtiche, un busto di Mussolini, immagini di Hitler. Tutto gli indagati saranno sottoposti a Daspo.

21:31Calcio: Genoa, Perin “ci siamo sbloccati, ora punti in casa”

(ANSA) - GENOVA, 7 DIC - "Ci siamo sbloccati mentalmente, abbiamo capito che i nomi non contano ma che dobbiamo lottare per la salvezza". Mattia Perin, con Adel Taarabt ospite del Genoa Temporary Store di Sestri Ponente per firmare autografi, svela il segreto del nuovo Genoa che con Ballardini in panchina, ha conquistato 7 punti in tre gare in campionato e superato il turno di Coppa Italia. "L'importante sarà continuare ad avere fame di punti e di vittorie per non rischiare di ritrovarci nuovamente nel baratro - ha spiegato Perin -. Questo atteggiamento difensivo ci ha reso più granitici, dobbiamo difenderci tutti assieme per ripartire e far arrivare palle pulite agli attaccanti, questo è stato il nostro cambio di mentalità".