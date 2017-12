Ultima ora

02:01Brexit: Ue,negoziati tutta notte,forse incontro domani

(ANSA) - BRUXELLES, 8 DIC - "Le discussioni continuano tutta la notte" per arrivare a un accordo sulla Brexit ed è "possibile un incontro domattina presto" tra i leader Ue e la premier britannica Theresa May. Lo ha twittato il portavoce della Commissione Ue Margaritis Schinas. "Stanotte più che mai restate sintonizzati, cellulari accesi", ha aggiunto, sottolineando che il presidente Jean-Claude Juncker ha sentito al telefono il premier irlandese Leo Varadkar e poi May.

00:51Polonia: fuori premier, sostituita da ministro Finanze

(ANSA) - VARSAVIA, 7 DIC - Il ministro delle finanze Mateusz Morawiecki sostituirà la premier Beata Szydlo alla guida del governo in Polonia. Lo annuncia il portavoce del partito di maggioranza. Dietro la manovra c'è ovviamente il dominus del Pis (Partito conservatore Diritto e Giustizia), Jaroslaw Kaczynski, che ha proceduto al rimpasto per motivi strategici. Primo obiettivo, concentrare l'attività del governo sulle questioni economiche, per dare ancora più slancio alla crescita del Paese, e puntare così su questo per le prossime elezioni, fra due anni. Ad accelerare la svolta è stato però il presidente Duda, irritato dal clima di incertezza generale provocato dalle molte speculazioni sul possibile rimpasto.

00:41Calcio: Europa League, Zulte-Waregem-Lazio 3-2

(ANSA) - ROMA, 7 NOV - Primo Ko continentale per la Lazio, che in Belgio perde in Europa League per 3-2 contro il Zulte Waregem. Per la squadra di Simone Inzaghi, già qualificata ai 16/o con la certezza di essere la prima del girone, si tratta di una sconfitta ininfluente. Si è rivisto in campo Felipe Anderson, entrato al 10' st al posto di Crecco. Queste le reti del match: nel pt 6' de Pauw;: nel st 15' Heylen, 22' Caicedo, 31' Leiva, 38' Iseka.

00:19Basket: Eurolega, Milano-Khimki 71-77

(ANSA) - ASSAGO (MILANO), 7 DIC - La classe senza limiti di Shved fa passare un triste Sant'Ambrogio all'Ax Milano e al suo pubblico. Immarcabile, incontenibile, fuori categoria con 29 punti (11/17 al tiro): un assolo degno della Scala, a poche ore e pochi chilometri dal grande spettacolo della Prima. È infatti il capocannoniere dell'Eurolega a dare all'Olimpia il veleno con cui la squadra di Pianigiani perde pian piano la lucidità necessaria per vincere a questo livello e dare la linfa vitale al Khikmi, corsaro al Forum 71-77. Non riuscire a contenere il russo in difesa fa perdere certezze in attacco a Milano che finisce così per dilapidare pian piano quel vantaggio di 12 punti costruito senza sbavature. Ma non c'è antidoto su Shved: in penetrazione, dall'arco, persino da 9 metri (una tripla irreale che respinge il tentativo di rimonta di Milano a -6, sul 65-71). Milano (3-8) incassa la terza sconfitta consecutiva, il Khimki invece vola nelle zone nobili della classifica (7-4): d'altronde con uno Shved così diventa tutto più facile.

00:17Nuoto: Mondiali paralimpici, altri due ori per l’Italia

(ANSA) - ROMA, 7 DIC - Ancora due medaglie d'oro per la nazionale italiana di nuoto paralimpico impegnata nei Mondiali in Messico. Efrem Morelli ha vinto i 150 misti SM3. Dopo la splendida gara di martedì, dove il cremonese aveva vinto l'oro nei 50 rana, l'azzurro ha stupito ancora. Morelli ha lottato a lungo con il beniamino del pubblico di casa, il messicano Marquez, ma alla fine ha prevalso chiudendo con il tempo di 2'46''90. Non c'è stata storia nella gara dei 100 dorso S1 di Francesco Bettella: infatti l'ingegnere padovano, in testa per tutta la gara, non ha lasciato speranze ai due Karypidis e Tsaousis, rispettivamente argento e bronzo. Bettella aveva già vinto un oro nei 50 dorso (1'13''06): "sono felice, è stata una bella gara e sono contento perché questi due ori arrivano in una stagione faticosa come quella post olimpica. Ringrazio la Padova Nuoto che mi ha messo a disposizione la piscina per allenarmi". Con quelle ottenute da Morelli e Bettella, sale a 17 il numero degli ori italiani in questi Mondiali di nuoto paralimpico.

23:00Terremoto: A24-A25, Tar Lazio, fondi in 15 giorni

(ANSA) - L'AQUILA, 7 DIC - Con una ordinanza, "la Sezione Prima del Tar Lazio ha condannato il Ministero delle Infrastrutture all'erogazione di una somma di circa 57,7 milioni" per la messa in sicurezza urgente di A24 e A25 fissando l'assegnazione in 15 giorni di tempo dalla notifica dell'ordinanza. Lo dice in una nota la concessionaria Strada dei Parchi Spa sottolineando che è stato così evitato il blocco dei cantieri. "Il collegio del Tar - è un altro passo della nota - si è inoltre riservato di decidere sulla nomina di un commissario ad acta che subentri al Ministero, in caso di inerzia di questo, nella gestione di questa delicata partita. Di questo si parlerà nella prossima udienza di merito, fissata per il 17 gennaio 2018". "Usciamo da una situazione davvero kafkiana" commenta Cesare Ramadori, amministratore SdP. "Ci ordinano di fare dei lavori, ci indicano l'importo. I fondi ci sono, ma non ce li assegnano tutti. Al punto che, senza questa decisione del Tar, avremmo dovuto chiudere i cantieri e lasciare il lavoro incompiuto".

22:42Estorsione:Gdf Taranto arresta ex consigliere e ex assessore

(ANSA) - TARANTO, 07 DIC - Militari del Nucleo di Polizia tributaria del comando provinciale della Guardia di finanza di Taranto, diretti dal colonnello Antonio Marco Antonucci, hanno arrestato in flagranza di reato con l'accusa di estorsione l'ex consigliere comunale Aldo Renna e l'ex assessore comunale e candidato sindaco del centrodestra (in occasione delle elezioni 2012) Filippo Condemi. Su disposizione del pm Enrico Bruschi, il primo è in carcere, il secondo ai domiciliari per motivi di età e per le condizioni di salute non ritenute compatibili in questo momento con il regime carcerario. Condemi, con la complicità di Renna, avrebbe chiesto una 'mazzetta' per accomodare un arbitrato civile. I due sono stati bloccati all'interno di un bar cittadino mentre avveniva la dazione di denaro. Nella controversia tra l'uomo che ha presentato la denuncia e il suo ex socio risulta arbitro la figlia di Condemi. Quest'ultimo avrebbe garantito, secondo la tesi dell'accusa, l'esito favorevole dell'arbitrato in cambio di una tangente.