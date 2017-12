Ultima ora

11:30Turismo: boom visite mercatini di Natale e trionfo neve

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Boom delle visite ai mercatini di Natale e trionfo delle vacanze sulla neve. L'indice di fiducia di novembre dell'Osservatorio Confturismo-Istituto Piepoli registra una piccola diminuzione rispetto al mese precedente con un valore pari a 62 punti, è in leggero calo anche rispetto al novembre 2016, ma si trova sempre sopra il livello dello stesso periodo del 2015. La propensione al viaggio rimane elevata, soprattutto per le classi più giovani che dimostrano una maggiore dinamicità nel viaggiare. Quasi un intervistato su due è propenso a viaggiare nei prossimi tre mesi. Quasi sei italiani su dieci sono intenzionati ad andarne a visitare uno dei vari mercatini natalizi: in prima posizione si trovano quelli del Trentino Alto Adige. La visita dei mercatini di Natale è una tipica occasione fare shopping tourism: nel prossimo trimestre quasi 1 intervistato su 3 ha tra le motivazioni principali di viaggio quella di fare shopping o di acquistare regali. Con le vacanze di Natale e Capodanno che si avvicinano, cresce la voglia di montagna. Quasi un italiano su tre ha intenzione di andare in montagna durante questo periodo, anche solo per un giorno. A livello di destinazioni nazionali, con l'arrivo della stagione invernale, la posizione di leadership è conquistata dal Trentino Alto Adige. La Toscana rimane una delle mete preferite, seguita dalla Lombardia, Piemonte, Piemonte Veneto e Valle D'Aosta.

11:25Brexit: ministro euroscettico Gove esulta, fuori da Corte Ue

(ANSA) - LONDRA, 8 DIC - Giudizio positivo senza riserve da Michael Gove, ministro dell'Ambiente britannico e 'ideologo' della Brexit nel governo di Theresa May, sull'accordo annunciato a Bruxelles relativo alla prima fase negoziale del divorzio dall'Ue. "E' un accordo degno di nota - commenta a caldo Gove in un'intervista radiofonica alla Bbc - che libera la Gran Bretagna da limitazioni e vincoli che ci tenevano agganciati al passato. Gove si dice in particolare "felicissimo" del fatto che l'accordo confermi l'uscita del Regno dalla giurisdizione della Corte europea di Strasburgo.

11:19Molestie: Usa, deputato repubblicano annuncia dimissioni

(ANSA) - WASHINGTON, 8 DIC - Il deputato repubblicano dell'Arizona Trent Franks ha annunciato le sue dimissioni a partire dal 31 gennaio in seguito ad una indagine su possibili molestie sessuali lanciata dalla commissione etica della Camera. Franks ha affermato in una nota di non aver mai fisicamente intimidito, costretto o tentato di avere alcun contatto sessuale con alcun membro del suo staff al Congresso. La disputa - afferma il deputato - nasce da una discussione sulla maternita' surrogata che ha infastidito due collaboratrici donne. Franks e' membro del gruppo ultra conservatore 'House Freedom Caucus' al Congresso. E' stato fra i deputati che ha appoggiato una legge che ritiene un crimine l'aborto nel caso in cui il feto abbia superato le 20 settimane. Franks e sua moglie hanno due figli gemelli di tre anni concepiti attraverso maternita' surrogata.

10:46Giappone: 3 morti con spada samurai per diverbio familiare

(ANSA) - TOKYO, 8 DIC - Tragedia della follia ieri in un santuario scintoista al centro di Tokyo: due donne sono morte, un uomo si è tolto la vita e un'altra persona è rimasta ferita in quello che agli investigatori appare un regolamento di conti in ambito familiare. Il 56enne Shigenaga Tomioka avrebbe aggredito la sorella maggiore Nagako, capo sacerdote al santuario di Hachimangu, appena scesa dall'automobile. L'omicida era accompagnato dalla sua compagna - di età compresa intorno ai 30 anni - che brandiva una spada di samurai. L'autista della sacerdotessa è stato inseguito a ferito alla spalla con la spada ma le sue condizioni non sono critiche. Dopo aver ucciso la sorella, Shigenaga ha pugnalato la propria compagna al petto e allo stomaco, per poi suicidarsi. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima dell'incidente si erano registrati dei diverbi tra i due familiari. Una spada da samurai e due coltelli da sopravvivenza sono stati ritrovati sul luogo dell'accaduto.

10:39Gerusalemme:video Trump su Twitter, io ho mantenuto promessa

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Ho mantenuto la mia promessa elettorale - gli altri non lo hanno fatto". Così Donald Trump su Twitter in riferimento all'annuncio di voler trasferire l'ambasciata Usa a Gerusalemme e aver dichiarato la città capitale di Israele. Il tweet è accompagnato da un video in cui compaiono gli ex presidenti Usa, Bill Clinton, George W. Bush e Barack Obama, e infine Trump, dove tutti affermano che Gerusalemme è la capitale di Israele, e l'attuale presidente lo ha poi dichiarato ufficialmente.

10:33Brexit: Tusk, ora negoziati su transizione e futuro

(ANSA) - BRUXELLES, 8 DIC - Ora è giunto il momento di "iniziare i negoziati sul periodo di transizione" per la Brexit, che la Gran Bretagna "ha chiesto di due anni in cui vuole rimanere membro dell'Unione doganale e del mercato interno, ma questo alle nostre condizioni". E "vogliamo anche iniziare a discutere sulle future relazioni tra Ue e Gran Bretagna". Così il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk dopo l'incontro con la premier britannica Theresa May. Tusk raccomanderà l'adozione ai 27 del "progresso sufficiente" sulla prima fase.

10:29Gerusalemme: massima allerta Israele per preghiere venerdì

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 DIC - Le forze israeliane sono in alto allarme per possibili disordini e scontri oggi al termine delle preghiere del venerdì sulla Spianata delle Moschee e in Cisgiordania per il terzo 'Giorno di rabbia' indetto dai palestinesi contro la decisione Usa di riconoscere la città capitale di Israele. La polizia - hanno ricordato i media - ha schierato ingenti forze a Gerusalemme, ma al momento non ha previsto alcuna restrizione all'accesso dei fedeli musulmani alla Spianata, come è accaduto in altre occasioni simili. Anche l'esercito ha rinforzato la sua presenza in tutta la Cisgiordania.