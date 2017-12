Ultima ora

12:14Sicurezza: dopo aggressioni Striscia, a Bologna ‘mini-daspo’

(ANSA) - BOLOGNA, 8 DIC - Dopo le due aggressioni alla troupe di 'Striscia' nel giro di un paio di settimane, a Bologna arriva il 'mini-daspo' per il parco della Montagnola, noto luogo di spaccio cittadino. Il prefetto Matteo Piantedosi ha infatti emesso un'ordinanza, in vigore per sei mesi, con cui vieta lo stazionamento nel giardino pubblico a chi è già stato arrestato o denunciato nell'ambito dei controlli delle forze dell'ordine nell'area verde del centro storico. Secondo quanto riporta la stampa locale, quando un fermato nel parco risulterà già colpito da arresto o denuncia per fatti commessi all'interno, sarà allontanato. E se violerà l'ordinanza sarà denunciato per inottemperanza a provvedimento dell'Autorità. La novità è stata concordata con il Comune guidato dal sindaco Pd Virginio Merola, nei comitati per la sicurezza.

12:01Brexit: Dublino plaude ad accordo, ‘accolta nostra linea’

(ANSA) - LONDRA, 8 DIC - Il premier dell'Irlanda, Leo Varadkar, canta vittoria dopo l'accordo preliminare del negoziato sulla Brexit annunciato a Bruxelles: "abbiamo conseguito tutto quello che miravamo a conseguire", twitta stamane, pur avvertendo che "non si tratta della fine" del processo negoziale, bensì "della fine dell'inizio". Soddisfazione, dalla trincea opposta, pure per gli unionisti nordirlandesi del Dup, alleati del governo conservatore britannico di Theresa May, che lunedì avevano fatto saltare una prima bozza d'intesa. Rispetto a quel testo sono stati fatti "progressi sostanziali", commenta la leader del Dup, Arlene Fostere. Innanzitutto - nota - "non c'é più il cosiddetto 'status speciale' per l'Irlanda del Nord" invocato dai repubblicani. E' garantito anche che "l'Irlanda del Nord non sarà separata costituzionalmente, politicamente, economicamente o normativamente dal resto del Regno Unito"; che ne seguirà la sorte dopo la Brexit; e che non vi saranno barriere commerciali fra l'Ulster e il "mercato interno" Gb.

11:45Erdogan in Grecia, incontra la minoranza musulmana

(ANSA) - ISTANBUL, 8 DIC - Seconda giornata della storica visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan in Grecia. Dopo gli incontri di ieri ad Atene con il suo omologo Prokopis Pavlopoulos e il premier Alexis Tsipras, il leader di Ankara si reca stamani nel nord-est del Paese, dove vive la minoranza musulmana di origine turca. Secondo il programma, Erdogan incontrerà la comunità locale ed effettuerà la preghiera islamica del venerdì in moschea a Komotini. Ieri, nei suoi interventi ad Atene, Erdogan ha affrontato polemicamente la questione della minoranza musulmana, sostenendo la necessità di un "aggiornamento" del trattato di Losanna del 1923, che ne definisce lo status in Grecia, perché attualmente verrebbe "discriminata".

11:30Turismo: boom visite mercatini di Natale e trionfo neve

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Boom delle visite ai mercatini di Natale e trionfo delle vacanze sulla neve. L'indice di fiducia di novembre dell'Osservatorio Confturismo-Istituto Piepoli registra una piccola diminuzione rispetto al mese precedente con un valore pari a 62 punti, è in leggero calo anche rispetto al novembre 2016, ma si trova sempre sopra il livello dello stesso periodo del 2015. La propensione al viaggio rimane elevata, soprattutto per le classi più giovani che dimostrano una maggiore dinamicità nel viaggiare. Quasi un intervistato su due è propenso a viaggiare nei prossimi tre mesi. Quasi sei italiani su dieci sono intenzionati ad andarne a visitare uno dei vari mercatini natalizi: in prima posizione si trovano quelli del Trentino Alto Adige. La visita dei mercatini di Natale è una tipica occasione fare shopping tourism: nel prossimo trimestre quasi 1 intervistato su 3 ha tra le motivazioni principali di viaggio quella di fare shopping o di acquistare regali. Con le vacanze di Natale e Capodanno che si avvicinano, cresce la voglia di montagna. Quasi un italiano su tre ha intenzione di andare in montagna durante questo periodo, anche solo per un giorno. A livello di destinazioni nazionali, con l'arrivo della stagione invernale, la posizione di leadership è conquistata dal Trentino Alto Adige. La Toscana rimane una delle mete preferite, seguita dalla Lombardia, Piemonte, Piemonte Veneto e Valle D'Aosta.

11:25Brexit: ministro euroscettico Gove esulta, fuori da Corte Ue

(ANSA) - LONDRA, 8 DIC - Giudizio positivo senza riserve da Michael Gove, ministro dell'Ambiente britannico e 'ideologo' della Brexit nel governo di Theresa May, sull'accordo annunciato a Bruxelles relativo alla prima fase negoziale del divorzio dall'Ue. "E' un accordo degno di nota - commenta a caldo Gove in un'intervista radiofonica alla Bbc - che libera la Gran Bretagna da limitazioni e vincoli che ci tenevano agganciati al passato. Gove si dice in particolare "felicissimo" del fatto che l'accordo confermi l'uscita del Regno dalla giurisdizione della Corte europea di Strasburgo.

11:19Molestie: Usa, deputato repubblicano annuncia dimissioni

(ANSA) - WASHINGTON, 8 DIC - Il deputato repubblicano dell'Arizona Trent Franks ha annunciato le sue dimissioni a partire dal 31 gennaio in seguito ad una indagine su possibili molestie sessuali lanciata dalla commissione etica della Camera. Franks ha affermato in una nota di non aver mai fisicamente intimidito, costretto o tentato di avere alcun contatto sessuale con alcun membro del suo staff al Congresso. La disputa - afferma il deputato - nasce da una discussione sulla maternita' surrogata che ha infastidito due collaboratrici donne. Franks e' membro del gruppo ultra conservatore 'House Freedom Caucus' al Congresso. E' stato fra i deputati che ha appoggiato una legge che ritiene un crimine l'aborto nel caso in cui il feto abbia superato le 20 settimane. Franks e sua moglie hanno due figli gemelli di tre anni concepiti attraverso maternita' surrogata.

10:46Giappone: 3 morti con spada samurai per diverbio familiare

(ANSA) - TOKYO, 8 DIC - Tragedia della follia ieri in un santuario scintoista al centro di Tokyo: due donne sono morte, un uomo si è tolto la vita e un'altra persona è rimasta ferita in quello che agli investigatori appare un regolamento di conti in ambito familiare. Il 56enne Shigenaga Tomioka avrebbe aggredito la sorella maggiore Nagako, capo sacerdote al santuario di Hachimangu, appena scesa dall'automobile. L'omicida era accompagnato dalla sua compagna - di età compresa intorno ai 30 anni - che brandiva una spada di samurai. L'autista della sacerdotessa è stato inseguito a ferito alla spalla con la spada ma le sue condizioni non sono critiche. Dopo aver ucciso la sorella, Shigenaga ha pugnalato la propria compagna al petto e allo stomaco, per poi suicidarsi. Secondo le prime ricostruzioni, poco prima dell'incidente si erano registrati dei diverbi tra i due familiari. Una spada da samurai e due coltelli da sopravvivenza sono stati ritrovati sul luogo dell'accaduto.