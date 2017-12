Ultima ora

16:08F1: Nardella, aggiungere a circuito Mugello parola Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 8 DIC - "Con il sindaco di Scarperia e San Piero a Sieve Federico Ignesti, vorremmo proporre alla Ferrari di poter aggiungere alla dicitura 'Autodromo internazionale del Mugello' la parola Firenze" e "legare così il territorio del Mugello a quello fiorentino". E' la proposta del sindaco di Firenze Dario Nardella, lanciata in occasione dell'inaugurazione della mostra 'Natale rosso Ferrari' nella sede della Fondazione Scienza e Tecnica. Un'idea che porterebbe la pista a chiamarsi 'Circuito del Mugello e Firenze'. "Ferrari e Firenze sono due brand straordinari - ha sottolineato il sindaco -. Non tutti sanno che questa pista, fra le più belle al mondo, è vicinissima alla città più bella del mondo". Nardella ha poi aggiunto: "Riconosco al sindaco Ignesti di essere stato il primo ad avanzare questa proposta forte, a me sembra ottima, e speriamo che Ferrari accolga l'idea in modo da poterla lanciare a livello mondiale". All'idea potrebbe essere legata la proposta alla Regione di potenziare i collegamenti città/Mugello.

15:56Gerusalemme: Mezzaluna Rossa, 217 feriti in Cisgiordania

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 DIC - Si appesantisce il bilancio dei palestinesi feriti in Cisgiordania nel corso di scontri con l'esercito israeliano nelle proteste contro la politica di Donald Trump per Gerusalemme. Secondo la Mezzaluna Rossa palestinese, i feriti sono finora 217. Di essi 162 sono stati intossicati da gas lacrimogeni, 45 contusi da proiettili rivestiti di gomma, sette colpiti da colpi di arma da fuoco e altri tre feriti in maniera diversa. A Gaza, a quanto risulta, i feriti sono una quindicina.(ANSAmed).

15:548 dicembre: anche Boschi a messa in Duomo Milano

(ANSA) - MILANO, 8 DIC - Il sottosegretario Maria Elena Boschi, reduce dalla prima della Scala di ieri, ha assistito alla messa dell'Immacolata presieduta in Duomo dall'arcivescovo Mario Delpini. Il canto finale, Natività, è stato cantato da un coro composto da immigrati del centro agrisol, persone comuni e 21 detenuti del carcere di Opera accompagnati da 14 violinisti, violoncellisti e clarinettisti. Il coro nasce dall'obiettivo di creare a Milano una "Missione Possibile", dal titolo della trasmissione di Tv2000 condotta da Max Laudadio e dedicata alle imprese compiute da missionari in alcuni dei luoghi più poveri del mondo: da un orfanotrofio di Haiti, dove vivono bambini abbandonati, a un ospedale isolato nel Benin (Africa). Alla fine della messa, il sottosegretario accompagnato dal fratello ha salutato monsignor Delpini.

15:25Calcio: Spalletti “alla Juve toglierei Allegri,il più bravo”

(ANSA) - MILANO, 08 DIC - ''Chi toglierei alla Juventus? Mi piacciono i miei giocatori ma toglierei Allegri. Magari per mangiarci a cena del cacciucco a Calafuria, sotto Livorno. E' lui il più forte, è il più bravo di tutti nell'interpretare le partite. E' stato innovativo nel cambiare repentinamente. La sua squadra sa cambiare faccia e modulo nella stessa partita''. Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, elogia Massimiliano Allegri alla vigilia della partita contro la Juventus a Torino. Una sfida in cui i nerazzurri dovranno farsi trovare pronti ''dal punto di vista della personalità e dell'autorità sia per l'avversario che per lo stadio in cui giochiamo. Dobbiamo avere delle reazioni forti a tutto ciò che propongono''. Borja Valero tornerà a giocare nel ruolo di trequartista, Vecino è recuperato e Spalletti dovrebbe affidarsi all'undici che gli ha dato maggiori garanzie.

15:08Sci: cancellato per nebbia superg St.Moritz

(ANSA) - ST.MORITZ (SVIZZERA), 8 DIC - Il superG della combinata di cdm donne di St. Moritz e' stato cancellato per il maltempo: un forte banco di nebbia ne ha infatti impedito lo svolgimento. Stamani, anticipandola a causa della nebbia rispetto al supergigante previsto originariamente, c'era stata la prova di slalom speciale. Ma poi la situazione non è migliorata e la gara di superg e' stata cosi' annullata. Domani e dopodomani sono in programma due supergigante. Si sta cosi' valutando se il superG di domani possa valere anche per il superG di combinata insieme allo slalom speciale svoltosi stamani

15:08Carceri: superata quota 58 mila detenuti

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - L'affollamento carcerario prosegue e a fine novembre negli istituti di pena italiani risultavano oltre 58 mila i detenuti con un affollamento del 115,1%. Nello stesso periodo del 2016 i reclusi erano 4 mila in meno. Lo rileva l'associazione Antigone che si batte per i diritti nelle carceri. I cinque istituti più affollati risultano essere: Lodi, con un affollamento del 204,4%, Larino 195,3%, Como 194,8%, Brescia 183,3% e Bergamo 183,2% I detenuti stranieri risultano essere il 34,2% concentrati, per la maggior parte, in cinque istituti: Bolzano, Arbus is Arenas, Imperia, Trento e Rovigo. Secondo i dati di Antigone, inoltre, il rapporto medio detenuti-agenti e' in media 1,7. Il rapporto medio detenuti-educatori è di 77,4. Sono solo tre le carceri in cui è consentito ai detenuti l'utilizzo di Skype per i colloqui a distanza con i familiari: casa circondariale di Bari, casa circondariale femminile di Pozzuoli, e Milano 'Opera'. (ANSA).

15:06Gerusalemme: 95 feriti in Cisgiordania, 14 Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 DIC - Ad ora sono 95 i palestinesi feriti negli scontri in Cisgiordania con l'esercito israeliano e altri 14 nella striscia di Gaza. Lo riportano fonti palestinesi che citano la Mezzaluna Rossa. Dei 95 feriti, 72 sono sono rimasti intossicati da gas lacrimogeni, 21 contusi da proiettili di gomma e gli altri due sono stati colpiti da armi da fuoco. Fra i feriti di Gaza due, secondo le stesse fonti, versano in condizioni gravi.