15:08Sci: cancellato per nebbia superg St.Moritz

(ANSA) - ST.MORITZ (SVIZZERA), 8 DIC - Il superG della combinata di cdm donne di St. Moritz e' stato cancellato per il maltempo: un forte banco di nebbia ne ha infatti impedito lo svolgimento. Stamani, anticipandola a causa della nebbia rispetto al supergigante previsto originariamente, c'era stata la prova di slalom speciale. Ma poi la situazione non è migliorata e la gara di superg e' stata cosi' annullata. Domani e dopodomani sono in programma due supergigante. Si sta cosi' valutando se il superG di domani possa valere anche per il superG di combinata insieme allo slalom speciale svoltosi stamani

15:08Carceri: superata quota 58 mila detenuti

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - L'affollamento carcerario prosegue e a fine novembre negli istituti di pena italiani risultavano oltre 58 mila i detenuti con un affollamento del 115,1%. Nello stesso periodo del 2016 i reclusi erano 4 mila in meno. Lo rileva l'associazione Antigone che si batte per i diritti nelle carceri. I cinque istituti più affollati risultano essere: Lodi, con un affollamento del 204,4%, Larino 195,3%, Como 194,8%, Brescia 183,3% e Bergamo 183,2% I detenuti stranieri risultano essere il 34,2% concentrati, per la maggior parte, in cinque istituti: Bolzano, Arbus is Arenas, Imperia, Trento e Rovigo. Secondo i dati di Antigone, inoltre, il rapporto medio detenuti-agenti e' in media 1,7. Il rapporto medio detenuti-educatori è di 77,4. Sono solo tre le carceri in cui è consentito ai detenuti l'utilizzo di Skype per i colloqui a distanza con i familiari: casa circondariale di Bari, casa circondariale femminile di Pozzuoli, e Milano 'Opera'. (ANSA).

15:06Gerusalemme: 95 feriti in Cisgiordania, 14 Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 DIC - Ad ora sono 95 i palestinesi feriti negli scontri in Cisgiordania con l'esercito israeliano e altri 14 nella striscia di Gaza. Lo riportano fonti palestinesi che citano la Mezzaluna Rossa. Dei 95 feriti, 72 sono sono rimasti intossicati da gas lacrimogeni, 21 contusi da proiettili di gomma e gli altri due sono stati colpiti da armi da fuoco. Fra i feriti di Gaza due, secondo le stesse fonti, versano in condizioni gravi.

14:54Ap: Lorenzin, no a scissioni, lavoro per l’unità

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Io dico che non ci saranno scissioni. Prenderemo ogni decisione lunedì, ma io sto lavorando per l'unità, perché si faccia una scelta a favore dell'Italia e coerente con il riformismo di questi anni". Lo afferma la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, dopo aver partecipato al convegno del Pde, "L'Idea democratica e l'avvenire dell'Italia", organizzato dal co-presidente del partito, Francesco Rutelli.

14:52Russia: M5s, Biden inaccettabile, rispettare voto Italia

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Bisogna saper perdere. E soprattutto bisogna rispettare il voto. Un anno fa l'allora governo americano e quello italiano puntarono sulla vittoria del Sì al referendum. Oggi Biden dice che è colpa della Russia, come dice che è colpa della Russia se Trump ha vinto e il suo partito ha perso. Biden si spinge oltre e dice che la Russia sta aiutando il MoVimento 5 Stelle. L'ex vicepresidente USA non porta nessuna prova. Questo è inaccettabile". E' quanto si legge in un post su facebook del Movimento Cinque Stelle.

14:40Gentiloni, Fondo Commissione buona base di partenza

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Le proposte della Commissione sull'unione monetaria, sul Fondo europeo, sono una buona base di partenza. Ma e' l'inizio di un cammino. All'Italia interessa proseguire lungo la crescita e la convergenza". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, intervenendo al convegno dal Pde, "L'Idea democratica e l'avvenire dell'Europa", organizzato dal copresidente del Partito democratico europeo, Francesco Rutelli. "Bene il Ministro economico europeo ma non sia solo un controller, ma lavori a politiche di convergenza".

14:39Brexit: Gentiloni, accordo positivo, buoni progressi

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Su Brexit è stato raggiunto un accordo positivo. Sono certo che il Consiglio Ue sarà rilanciato. L'Italia non è mai stata per il 'no deal'. Giudizio positivo perché credo che Commissione abbia registrato progressi sufficienti sui tre punti, Irlanda, somme dovute all'Ue, situazione cittadini Ue, per andare a fase transitoria". Lo ha detto il premier Paolo Gentiloni, al convegno dal Pde, "L'Idea democratica e l'avvenire dell'Europa", organizzato dal copresidente del Partito democratico europeo, Francesco Rutelli.