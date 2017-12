Ultima ora

18:38Cardinale Parolin inaugura nuova sala chirurgica in Salento

(ANSA) - TRICASE (LECCE), 8 DIC - Il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ad Alessano si è fermato a pregare in raccoglimento sulla tomba di don Tonino Bello a 60 anni dall'ordinazione sacerdotale del 'Profeta della Pace'. Poco prima il cardinale aveva inaugurato la sala operatoria ibrida dell'ospedale 'Cardinale G. Panico' di Tricase. Si tratta di una sala operatoria dotata di strumentazioni all'avanguardia, appositamente progettata per la chirurgia vascolare e per consentire l'esecuzione contemporanea e sullo stesso paziente di interventi endovascolari e chirurgici. La visita del cardinale Parolin rientra nelle celebrazioni organizzate in occasione del 50esimo anniversario della fondazione dell'ospedale Panìco, struttura ospedaliera che con i suoi 400 posti letto incide per il 15% sul totale dei posti letto pubblici e accreditati della Asl di Lecce.

18:32Maltempo: allerta meteo, ancora piogge e venti forti

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Ancora maltempo sull'Italia: la perturbazione di origine atlantica che sta interessando il centronord raggiungerà nelle prossime ore anche le altre regioni portando un ulteriore calo delle temperature, venti forti e deboli nevicate fino a quote basse su Marche ed Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una ulteriore allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Dalle prime ore di domani sono attesi temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da fulmini, grandinate e venti forti, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica centro-settentrionale.

17:34M5S: Di Maio, da Biden fake news senza prove

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 8 DIC - "Possono convocare l'Onu e chiunque vogliono, per me sarebbe solo un passo in avanti. Finché non si mettono prove sul piatto, la smettano di usare questa scusa per spiegare perché il partito di governo ha perso tutte le elezioni. Per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle è una fake news, finché non ci sono prove". Così Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, sui sospetti avanzati dall'ex vicepresidente Usa, Joe Biden.

17:33Salvini, italiani e non Putin faranno perdere Renzi

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Renzi ha perso il referendum e perderà le elezioni, perché gli italiani hanno buon senso, non perché lo vuole Putin. Un buon rapporto con la Russia è strategico per l'Italia e per le imprese italiane, le sanzioni contro Mosca sono una follia che toglieremo. Non perché lo dice Putin, ma perché è nell'interesse nazionale italiano. E lo faremo non perché qualcuno ci paga, ma perché è semplicemente giusto. Il resto è fake news". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini.

17:22Gerusalemme, secondo palestinese ucciso a Gaza

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Un secondo palestinese è stato ucciso dal fuoco dell'esercito israeliano a Gaza nel corso delle proteste contro la decisione del presidente Usa Donald Trump di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Lo rende noto il ministero della Sanità della Striscia citato dai media.

17:22Congo: Onu, peacekeeper morti e feriti in attacco

(ANSA) - DAKAR (SENEGAL), 8 DIC - Un "grande numero" di peacekeeper dell'Onu sono rimasti uccisi e feriti in un attacco nella Repubblica democratica del Congo. Lo ha reso noto il comando Onu. Il capo dei Caschi Blu Onu Jean-Pierre Lacroix ha reso noto su Twitter che l'attacco si è verificato ieri sera nella provincia del North Kivu, nell'est del paese. Le evacuazioni sono in corso, ha spiegato Lacroix, che si è detto "indignato" dall'attacco ma non ha identificato gli autori. La missione Onu di peackeeping in Congo è la più grande del mondo, per tentare di porre un argine ai conflitti tra i numerosi gruppi armati che si contendono il territorio nel grande paese centroafricano, ricco di risorse minerarie.

17:19Blitz Forza Nuova:a Napoli striscione contro ‘la Repubblica’

(ANSA) - NAPOLI, 8 DIC - La notte scorsa ''un gruppo di militanti di Forza Nuova'' ha affisso nei pressi della redazione napoletana del quotidiano 'La Repubblica', alla Riviera di Chiaia, uno striscione riportante il testo "Boicotta l'informazione di regime". Lo rende noto l'organizzazione in un comunicato corredato da alcune foto. ''Uno striscione che racchiude in sé le condizioni del nostro Paese''; all'esterno di ''numerose edicole e giornalai'', dice FN, sono stati affissi ''cartelloni invitanti al boicottaggio dell'informazione di regime''. ''Un'informazione - per FN - guidata e gestita dai soliti noti; spiccano tra tutti i soliti Renzi e Soros, che grazie a questi pennivendoli, favoriscono l'invasione di immigrati, la sostituzione etnica e lo Ius soli. Il nostro atto politico non vuole essere un attacco alla democrazia, ma un boicottaggio a chi sostiene l'immigrazione ed il business che si cela dietro. Continueremo la nostra opera''. La Digos, giunta sul posto stamane, non ha trovato più lo striscione.