Ultima ora

18:44Gerusalemme: Hamas, la santa Intifada non si ferma qui

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 DIC - ''Ne' Trump ne' alcun altro potra' cambiare la verita' storica e geografica e la identita' della Citta' Santa. Sogna chi pensa che tutto si esaurira' con le manifestazioni'': lo ha affermato a Gaza il capo dell' ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh. ''La santa intifada di oggi ha inoltrato due messaggi: il primo, che respingiamo la decisione del presidente Trump (su Gerusalemme, ndr), e il secondo che siamo pronti ad immolarci per difendere Gerusalemme''.

18:44Cadavere decapitato e senza braccia nel Catanese

(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 8 DIC - Il cadavere di un uomo, forse un romeno, dall'apparente età di circa 50 anni, senza la testa e le braccia è stato trovato da carabinieri in una pineta comunale alla periferia di Caltagirone. Una prima ipotesi formulata dagli investigatori è che la mutilazione sia stata compiuta per impedire l'identificazione della vittima dal volto o dalle impronte digitali. Non è ritenuta attendibile la pista della criminalità organizzata, ma più probabile quella di un delitto maturato nell'ambito della sfera personale.

18:42Papa: a Roma basta rassegnazione al degrado

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli 'anticorpi' contro alcuni virus dei nostri tempi: l'indifferenza, che dice: 'Non mi riguarda'; la maleducazione civica che disprezza il bene comune; la paura del diverso e dello straniero; il conformismo travestito da trasgressione; l'ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse cose; la rassegnazione al degrado ambientale ed etico; lo sfruttamento di tanti uomini e donne". Così il Papa nella preghiera alla Vergine Maria in Piazza di Spagna, a Roma, durante il tradizionale atto di venerazione nella solennità dell'Immacolata Concezione. "Aiutaci - ha proseguito Francesco - a respingere questi e altri virus con gli anticorpi che vengono del Vangelo. Fa' che prendiamo la buona abitudine di leggere ogni giorno un passo del Vangelo e, sul tuo esempio, di custodire nel cuore la Parola, perché, come un buon seme, porti frutto nella nostra vita". Presente all'evento il sindaco Virginia Raggi.

18:38Cardinale Parolin inaugura nuova sala chirurgica in Salento

(ANSA) - TRICASE (LECCE), 8 DIC - Il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ad Alessano si è fermato a pregare in raccoglimento sulla tomba di don Tonino Bello a 60 anni dall'ordinazione sacerdotale del 'Profeta della Pace'. Poco prima il cardinale aveva inaugurato la sala operatoria ibrida dell'ospedale 'Cardinale G. Panico' di Tricase. Si tratta di una sala operatoria dotata di strumentazioni all'avanguardia, appositamente progettata per la chirurgia vascolare e per consentire l'esecuzione contemporanea e sullo stesso paziente di interventi endovascolari e chirurgici. La visita del cardinale Parolin rientra nelle celebrazioni organizzate in occasione del 50esimo anniversario della fondazione dell'ospedale Panìco, struttura ospedaliera che con i suoi 400 posti letto incide per il 15% sul totale dei posti letto pubblici e accreditati della Asl di Lecce.

18:32Maltempo: allerta meteo, ancora piogge e venti forti

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Ancora maltempo sull'Italia: la perturbazione di origine atlantica che sta interessando il centronord raggiungerà nelle prossime ore anche le altre regioni portando un ulteriore calo delle temperature, venti forti e deboli nevicate fino a quote basse su Marche ed Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile ha dunque emesso una ulteriore allerta meteo che prevede a partire dalla serata di oggi venti forti e di burrasca su Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Dalle prime ore di domani sono attesi temporali, localmente anche molto intensi e accompagnati da fulmini, grandinate e venti forti, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e Calabria tirrenica centro-settentrionale.

17:34M5S: Di Maio, da Biden fake news senza prove

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 8 DIC - "Possono convocare l'Onu e chiunque vogliono, per me sarebbe solo un passo in avanti. Finché non si mettono prove sul piatto, la smettano di usare questa scusa per spiegare perché il partito di governo ha perso tutte le elezioni. Per quello che riguarda il Movimento 5 Stelle è una fake news, finché non ci sono prove". Così Luigi Di Maio, candidato premier del M5S, sui sospetti avanzati dall'ex vicepresidente Usa, Joe Biden.

17:33Salvini, italiani e non Putin faranno perdere Renzi

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Renzi ha perso il referendum e perderà le elezioni, perché gli italiani hanno buon senso, non perché lo vuole Putin. Un buon rapporto con la Russia è strategico per l'Italia e per le imprese italiane, le sanzioni contro Mosca sono una follia che toglieremo. Non perché lo dice Putin, ma perché è nell'interesse nazionale italiano. E lo faremo non perché qualcuno ci paga, ma perché è semplicemente giusto. Il resto è fake news". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini.