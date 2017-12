Ultima ora

18:57Gerusalemme: sirene di allarme nel sud di Israele

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 DIC - Le sirene di allarme anti missili stanno risuonando nel sud di Israele nelle comunità attorno alla Striscia di Gaza. Lo dicono i media.

18:53Calcio: Mourinho “Derby partita speciale, ma vale 3 punti”

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Una partita importante "che vale comunque sempre tre punti e non sappiamo cosa può accadere". Josè Mourinho cerca di smorzare un po' la grande attesa per il derby di Manchester che domenica pomeriggio metterà di fronte le prime due della classe della Premier. "Siamo una squadra migliore rispetto allo scorso anno, non ci sono dubbi - dice nell'antivigilia - ma penso che anche il City sia una squadra migliore rispetto alla scorsa stagione. Penso che sia noi che loro possiamo vincere, ma lo penso anche di altre squadre". "Il derby è qualcosa di speciale per i tifosi ma per noi vale sempre tre punti", spiega senza però dire che tipo di partita si aspetta: "Il calcio è imprevedibile. Io da allenatore mi immagino un certo tipo di partita e per questo lavorare in una certo modo ma poi non sai cosa mai cosa può succedere in campo, ci sono tante varibili che non dipendono da me e che possono cambiare completamente il corso di una partita".

18:51Calcio: Guardiola “io e Mourinho gemelli, vogliamo vincere”

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "Qualunque cosa accada, la Premier non si deciderà domenica": così il tecnico del City, Pep Guardiola, a due giorni dal derby di Manchester. "Domenica non si vince la Premier, resta solo una partita importante e non sarà decisiva, comunque vada. Il campionato è una maratona e non abbiamo ancora raggiunto metà strada. Andare all'Old Trafford sarà comunque un piacere, io alleno per giocare questo tipo di partite", dice Guardiola che poi, parlando del diretto rivale, aggiunge di "avere la stessa ossessione nel cercare di vincere trofei. In questo siamo gemelli e tra di noi c'è un rapporto corretto". Domenica si affronteranno due stili opposti di gioco, due modi diversi di vedere il calcio ma "questa è la bellezza di questo sport", ha spiegato Pep che non si dice preoccupato di mantenere il record di vittorie in Premier, che resiste da 13 anni, perché "se ci concentriamo su questo, sbagliamo". Né penserà alla differenza di otto punti che li separa in classifica, "dato che la strada è ancora lunga".

18:44Gerusalemme: Hamas, la santa Intifada non si ferma qui

(ANSAmed) - TEL AVIV, 8 DIC - ''Ne' Trump ne' alcun altro potra' cambiare la verita' storica e geografica e la identita' della Citta' Santa. Sogna chi pensa che tutto si esaurira' con le manifestazioni'': lo ha affermato a Gaza il capo dell' ufficio politico di Hamas Ismail Haniyeh. ''La santa intifada di oggi ha inoltrato due messaggi: il primo, che respingiamo la decisione del presidente Trump (su Gerusalemme, ndr), e il secondo che siamo pronti ad immolarci per difendere Gerusalemme''.

18:44Cadavere decapitato e senza braccia nel Catanese

(ANSA) - CALTAGIRONE (CATANIA), 8 DIC - Il cadavere di un uomo, forse un romeno, dall'apparente età di circa 50 anni, senza la testa e le braccia è stato trovato da carabinieri in una pineta comunale alla periferia di Caltagirone. Una prima ipotesi formulata dagli investigatori è che la mutilazione sia stata compiuta per impedire l'identificazione della vittima dal volto o dalle impronte digitali. Non è ritenuta attendibile la pista della criminalità organizzata, ma più probabile quella di un delitto maturato nell'ambito della sfera personale.

18:42Papa: a Roma basta rassegnazione al degrado

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - "O Madre, aiuta questa città a sviluppare gli 'anticorpi' contro alcuni virus dei nostri tempi: l'indifferenza, che dice: 'Non mi riguarda'; la maleducazione civica che disprezza il bene comune; la paura del diverso e dello straniero; il conformismo travestito da trasgressione; l'ipocrisia di accusare gli altri, mentre si fanno le stesse cose; la rassegnazione al degrado ambientale ed etico; lo sfruttamento di tanti uomini e donne". Così il Papa nella preghiera alla Vergine Maria in Piazza di Spagna, a Roma, durante il tradizionale atto di venerazione nella solennità dell'Immacolata Concezione. "Aiutaci - ha proseguito Francesco - a respingere questi e altri virus con gli anticorpi che vengono del Vangelo. Fa' che prendiamo la buona abitudine di leggere ogni giorno un passo del Vangelo e, sul tuo esempio, di custodire nel cuore la Parola, perché, come un buon seme, porti frutto nella nostra vita". Presente all'evento il sindaco Virginia Raggi.

18:38Cardinale Parolin inaugura nuova sala chirurgica in Salento

(ANSA) - TRICASE (LECCE), 8 DIC - Il segretario di Stato del Vaticano, cardinale Pietro Parolin, ad Alessano si è fermato a pregare in raccoglimento sulla tomba di don Tonino Bello a 60 anni dall'ordinazione sacerdotale del 'Profeta della Pace'. Poco prima il cardinale aveva inaugurato la sala operatoria ibrida dell'ospedale 'Cardinale G. Panico' di Tricase. Si tratta di una sala operatoria dotata di strumentazioni all'avanguardia, appositamente progettata per la chirurgia vascolare e per consentire l'esecuzione contemporanea e sullo stesso paziente di interventi endovascolari e chirurgici. La visita del cardinale Parolin rientra nelle celebrazioni organizzate in occasione del 50esimo anniversario della fondazione dell'ospedale Panìco, struttura ospedaliera che con i suoi 400 posti letto incide per il 15% sul totale dei posti letto pubblici e accreditati della Asl di Lecce.