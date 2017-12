Ultima ora

21:42Calcio: Cesena-Pescara 4-2

(ANSA) - CESENA, 8 DIC - Succede tutto nella ripresa tra Cesena e Pescara (4-2); abruzzesi per due volte in vantaggio e due volte raggiunti dagli uomini di Castori bravi a non mollare e a trovare il colpo del ko con Moncini (doppietta per lui) e Donkor. Primo tempo di marca bianconera che colpiscono un palo e trovano un Fiorillo strepitoso su Jallow e Laribi. Nella ripresa il Pescara entra con un altro piglio e tocca a Fulignati vestire i panni del protagonista nel bene e nel male con tre interventi prodigiosi nei primi dieci minuti e con il grosso errore che regala a Benali la rete del vantaggio al 17'. Gara che sembra segnata ma un errore di Zampano regala il contropiede a Jallow che ringrazia e segna. Nemmeno due minuti e Pettinari rimette le cose a posto, ma con le squadre di Zeman mai dire fine e così sugli sviluppi di un angolo tocca al nuovo entrato Moncini riportare il risultato in parità e poi, sempre lui compie la prodezza che a tre minuti dalla fine regala il vantaggio al Cesena. Nel recupero gloria anche per Donkor.

21:30Calcio: Zenga riparte col Crotone, salvezza nostro obiettivo

(ANSA) - CROTONE, 8 DIC - "La salvezza è il nostro obiettivo ed il Crotone ha una precisa identità che non bisogna modificare. La situazione non è drammatica. c'è stato uno scossone che forse ha destabilizzato l'ambiente. Ci metteremo al lavoro per ricompattare il gruppo e per mantenere la categoria". Così Walter Zenga, neo allenatore del Crotonese in conferenza stampa. Il neotecnico, che domenica sarà in panchina a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha voluto ringraziare Davide Nicola "per il lavoro straordinario che ha fatto qui e che non sarà mai dimenticato: il mio desiderio è fare lo stesso". Zenga annuncia che i moduli su cui é impostata la squadra non saranno stravolti: "Subentrare in panchina significa farlo con normalità, senza cercare alchimie strane. Per questo non ci sarà alcuno stravolgimento".

21:12Maltempo: a Pistoia auto in un fossato, salva donna

(ANSA) - PISTOIA, 08 DIC - Allagamenti a Pistoia e provincia a causa delle forti piogge: oltre 100 i mm caduti nell'arco di 24 ore nelle zone collinari. Per il maltempo un'auto è finita in un fossato a Pistoia, in via di Chiazzano: alla guida una donna, riuscita a mettersi in salvo con l'aiuto di altri automobilisti e di passanti. La macchina, rimasta incastrata sotto un ponticello, è stata sommersa dall'acqua. Interrotta poi la linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini per allagamenti a Masotti, nel comune di Serravalle: sott'acqua anche la stazione. L'Ombrone Pistoiese ha raggiunto i livelli di guardia nella zona di Pontelungo, 'stressato' anche il Brana ma, si spiega dal Comune, i due corsi "smaltiscono bene le eccezionali quantità di acqua". In crisi i reticoli minori. Chiusa fino a domani la Sp34 a Pescia in seguito alla caduta di 3 alberi sulla linea di alta tensione. Anche i vigili del fuoco di Lucca sono impegnati in diversi interventi dovuti all'ondata di maltempo che sta interessando tutta la provincia.

21:078 dicembre: acceso albero in Piazza Venezia

(ANSA) - ROMA, 8 DIC - Non solo l'Albero di Natale in piazza Venezia di Roma. Per il Natale 2017 il Campidoglio ha allestito, a quanto si apprende, un albero in ogni municipio, dal centro alla periferia. Intanto alla cerimonia di accensione dell'abete di piazza Venezia ha preso parte la sindaca Virginia Raggi insieme alla sua famiglia, l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari e il presidente dell'Acea Luca Lanzalone. Presenti all'evento tanti bambini, tra cui quelli del coro del Teatro dell'Opera che si sono esibiti.

20:30Gerusalemme: Mezzaluna Rossa, 767 feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 DIC - Il bilancio aggiornato degli scontri avvenuti oggi in Cisgiordania, a Gerusalemme e a Gaza e' di 727 dimostranti feriti, secondo le stime fornite dalla Mezzaluna Rossa palestinese. Di essi, 61 stati sono stati colpiti da armi da fuoco; 479 intossicati da gas lacrimogeni; 200 contusi da proiettili rivestiti di gomma; e altri 27 da cause diverse.

20:29Si stacca parte statua in centro Roma, ipotesi vandali

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Distacco di un pezzo di una statua posta sul muretto di via Gabriele d'Annunzio che affaccia su piazza del Popolo, nel cuore di Roma. A dare l'allarme nel pomeriggio un cittadino segnalandolo una pattuglia di Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile. I militari hanno raccolto il pezzo di statua e lo hanno consegnato agli organi competenti per il ripristino. I carabinieri hanno avviato le indagini per capire cosa abbia provocato il distacco della parte, in particolare per verificare se si é trattato o meno di un atto vandalico.

20:26Premier: Conte “Difficile che City perda due volte di fila”

(ANSA) - LONDRA, 8 DIC - Nonostante sei vittorie nelle ultime sette giornate, imbattuto da metà ottobre, il Chelsea di Antonio Conte resta lontanissimo dalla vetta. In Premier il dominio del City appare assoluto, 11 gradini sopra i Blues, ospiti domani del West Ham. In caso di vittoria il Chelsea affiancherebbe momentaneamente sul 2/o gradino lo United, protagonista domenica del derby con la capolista. Spettatore interessato sarà lo stesso Conte. "Sarà una grande partita, sicuramente la vedrò a casa mia. Amo il calcio e amo guardare questo tipo di partite. Entrambe le squadre sono forti, molto forti. Forse le migliori di questo campionato. E' una partita imperdibile". Che - in casa di sconfitta dei Citizens - potrebbe dischiudere nuovi scenari agli stessi Blues. "Ma penso che sia molto difficile che il City perda due partite di fila dopo quella contro Shakhtar. Sarebbe stato meglio che non perdesse in Champions. Ma è anche vero che lo United ha tutte le qualità per vincere domenica. Per chi tiferò? Per chi giocherà meglio".