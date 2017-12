Ultima ora

00:29Ucraina: arrestato ex presidente Georgia Saakashvili

(ANSA) - KIEV, 8 DIC - L'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili è stato arrestato. Lo ha annunciato sulla sua pagina facebook il procuratore generale dell'Ucraina Yuri Lutsenko. Saakashvili, feroce oppositore del presidente ucraino Petro Poroshenko, ha criticato in particolare il fallimento delle politiche anticorruzione. L'ex presidente georgiano era già stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di golpe, ma era stato liberato dai suoi sostenitori quando si trovava su una camionetta della polizia. Divenuto governatore della regione ucraina di Odessa nel 2015, ha acquisito la cittadinanza ucraina che gli è stata tolta in agosto quando ha lasciato la sua carica rimproverando a Poroshenko di bloccare i suoi sforzi contro la corruzione.

00:22Calcio: Spezia-Foggia 1-0

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 DIC - Grazie a un gol di Gilardino lo Spezia batte di misura il Foggia nell'anticipo serale della 18/a giornata della serie B. Il gol che decide il match arriva al 31' del primo tempo, nell'unica vera occasione da gol della frazione: Lopez dalla sinistra pennella un cross in area di rigore per Gilardino, che di testa mette la palla dove Tarolli non può arrivare. Nella ripresa i pugliesi spingono alla ricerca del pari: al 16' un colpo di tacco di Vacca smarca Chirico' a tu per tu con Di Gennaro, ma il tocco dell'attaccante si perde a lato, mentre al 24' Beretta calcia a lato da posizione defilata. Per lo Spezia, l'opportunità del raddoppio arriva prima sui piedi di Marilungo, con Tarolli che si salva con i piedi, poi su quelli di Vignali, che al 41' spreca da pochi passi. Nel recupero, ancora Foggia vicino al pari con Vacca, il cui colpo di testa e' pero' troppo debole per impensierire Di Gennaro.

23:18Olimpiadi:dg comitato Usa,andremo a meno che sia impossibile

(ANSA) - COLORADO SPRINGS (USA), 8 DIC - Gli Statu Uniti saranno presenti con una loro rappresentativa all'Olimpiade invernale di Pyeongchang 2018, "a meno che non sia fisicamente o legalmente impossibile". Lo ha detto il segretario generale del comitato olimpico Usa Scott Blackmun, commentando le affermazioni della portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee e dell'ambasciatrice statunitense all'Onu Nikki Haley, che avevano sollevato dubbi sulla presenza degli atleti americani. "Le loro frasi ci hanno colto di sorpresa", ha detto Blackmun.

22:20Gerusalemme: aviazione Israele colpisce nord Gaza

(ANSAmed) - GAZA, 08 DIC - La aviazione israeliana ha colpito obiettivi situati nel Nord della Striscia di Gaza in seguito al lancio di due razzi verso Israele, e in questi attacchi sono rimaste ferite una decina di persone. Lo riferiscono fonti locali secondo cui uno degli attacchi ha raggiunto una base di addestramento di Ezeddin al-Qassam, braccio armato di Hamas, presso il campo profughi di Jabalya. Altre esplosioni sono state udite nella vicina località di Shaikh Zayed. Le esplosioni si susseguono, secondo le fonti.

21:42Calcio: Cesena-Pescara 4-2

(ANSA) - CESENA, 8 DIC - Succede tutto nella ripresa tra Cesena e Pescara (4-2); abruzzesi per due volte in vantaggio e due volte raggiunti dagli uomini di Castori bravi a non mollare e a trovare il colpo del ko con Moncini (doppietta per lui) e Donkor. Primo tempo di marca bianconera che colpiscono un palo e trovano un Fiorillo strepitoso su Jallow e Laribi. Nella ripresa il Pescara entra con un altro piglio e tocca a Fulignati vestire i panni del protagonista nel bene e nel male con tre interventi prodigiosi nei primi dieci minuti e con il grosso errore che regala a Benali la rete del vantaggio al 17'. Gara che sembra segnata ma un errore di Zampano regala il contropiede a Jallow che ringrazia e segna. Nemmeno due minuti e Pettinari rimette le cose a posto, ma con le squadre di Zeman mai dire fine e così sugli sviluppi di un angolo tocca al nuovo entrato Moncini riportare il risultato in parità e poi, sempre lui compie la prodezza che a tre minuti dalla fine regala il vantaggio al Cesena. Nel recupero gloria anche per Donkor.

21:30Calcio: Zenga riparte col Crotone, salvezza nostro obiettivo

(ANSA) - CROTONE, 8 DIC - "La salvezza è il nostro obiettivo ed il Crotone ha una precisa identità che non bisogna modificare. La situazione non è drammatica. c'è stato uno scossone che forse ha destabilizzato l'ambiente. Ci metteremo al lavoro per ricompattare il gruppo e per mantenere la categoria". Così Walter Zenga, neo allenatore del Crotonese in conferenza stampa. Il neotecnico, che domenica sarà in panchina a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ha voluto ringraziare Davide Nicola "per il lavoro straordinario che ha fatto qui e che non sarà mai dimenticato: il mio desiderio è fare lo stesso". Zenga annuncia che i moduli su cui é impostata la squadra non saranno stravolti: "Subentrare in panchina significa farlo con normalità, senza cercare alchimie strane. Per questo non ci sarà alcuno stravolgimento".

21:12Maltempo: a Pistoia auto in un fossato, salva donna

(ANSA) - PISTOIA, 08 DIC - Allagamenti a Pistoia e provincia a causa delle forti piogge: oltre 100 i mm caduti nell'arco di 24 ore nelle zone collinari. Per il maltempo un'auto è finita in un fossato a Pistoia, in via di Chiazzano: alla guida una donna, riuscita a mettersi in salvo con l'aiuto di altri automobilisti e di passanti. La macchina, rimasta incastrata sotto un ponticello, è stata sommersa dall'acqua. Interrotta poi la linea ferroviaria tra Pistoia e Montecatini per allagamenti a Masotti, nel comune di Serravalle: sott'acqua anche la stazione. L'Ombrone Pistoiese ha raggiunto i livelli di guardia nella zona di Pontelungo, 'stressato' anche il Brana ma, si spiega dal Comune, i due corsi "smaltiscono bene le eccezionali quantità di acqua". In crisi i reticoli minori. Chiusa fino a domani la Sp34 a Pescia in seguito alla caduta di 3 alberi sulla linea di alta tensione. Anche i vigili del fuoco di Lucca sono impegnati in diversi interventi dovuti all'ondata di maltempo che sta interessando tutta la provincia.