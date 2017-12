Ultima ora

09:01Congo: Consiglio Onu condanna attacco contro caschi blu

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Il Consiglio di Sicurezza ha condannato con forza "l'efferato attacco" contro una base di caschi blu della missione Onu Monusco in Congo sottolineando che "azioni deliberate contro i peacekeepers possono costituire "crimini di guerra". Nell'agguato a Semuliki nella regione di North Kivu sono rimasti uccisi 15 peacekeepers della Tanzania, mentre almeno altri 53 caschi blu sono feriti. Uccisi anche cinque militari delle forze regolari congolesi.

08:55Molestie: scagionato direttore d’orchestra James Levine

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Si alleggerisce la posizione di James Levine, direttore emerito del Metropolitan Opera di New York accusato di atti di pedofilia risalenti agli anni '80. Il procuratore dell'Illinois ha deciso che non ci sono reati penali imputabili al famoso direttore d'orchestra. L'inchiesta si fondava su una denuncia raccolta dalla polizia di Lake Forest nel 2016, nonostante che per la legge dell'Illinois il reato di abuso su minore fosse andato in prescrizione da anni. Confrontato con le accuse, il 74enne musicista aveva negato. Il teatro aveva deciso di riaprire il dossier dicendosi "profondamente disturbato" e annunciando una inchiesta "con risorse esterne" al fine di prendere le eventuali misure appropriate.

07:45Gerusalemme, appello Trump a calma e moderazione

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un appello alla calma e alla moderazione dopo la giornata di violenze in Medio Oriente, in seguito alla sua decisione di riconoscere Gerusalemme capitale di Israele. "Il presidente - ha detto una portavoce della Casa Bianca - spera che le voci della speranza prevalgano su coloro che diffondono l'odio".

00:34Obama paragona Trump a Hitler, ‘democrazia in pericolo’

(ANSA) - NEW YORK, 8 DIC - E' il più duro affondo di Barack Obama contro Donald Trump dopo il cambio della guardia alla Casa Bianca. L'ex presidente americano - pur senza mai citarlo - ha di fatto paragonato il tycoon ad Adolph Hitler, agitando lo spettro della Germania nazista. I fatti si riferiscono a martedì scorso, quando Obama è intervenuto ad un evento a porte chiuse dell'Economic Club di Chicago. L'ex commander in chief ha lanciato un appello agli americani a restare vigili e a difendere la democrazia, messa in pericolo dall'affermarsi di una mentalità bigotta e nazionalista. "Dobbiamo avere cura di questo giardino della democrazia - ha affermato l'ex presidente - perche' le cose possono precipitare velocemente. Come è successo in Germania negli anni '30, dove nonostante la democrazia della Repubblica di Weimar e secoli di progresso culturale e scientifico Adolph Hitler e' arrivato a dominare". "Poi - ha aggiunto - 60 milioni di persone sono morte. Ecco perche' bisogna fare attenzione. E perché bisogna andare a votare".

00:29Ucraina: arrestato ex presidente Georgia Saakashvili

(ANSA) - KIEV, 8 DIC - L'ex presidente della Georgia Mikheil Saakashvili è stato arrestato. Lo ha annunciato sulla sua pagina facebook il procuratore generale dell'Ucraina Yuri Lutsenko. Saakashvili, feroce oppositore del presidente ucraino Petro Poroshenko, ha criticato in particolare il fallimento delle politiche anticorruzione. L'ex presidente georgiano era già stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di golpe, ma era stato liberato dai suoi sostenitori quando si trovava su una camionetta della polizia. Divenuto governatore della regione ucraina di Odessa nel 2015, ha acquisito la cittadinanza ucraina che gli è stata tolta in agosto quando ha lasciato la sua carica rimproverando a Poroshenko di bloccare i suoi sforzi contro la corruzione.

00:22Calcio: Spezia-Foggia 1-0

(ANSA) - LA SPEZIA, 8 DIC - Grazie a un gol di Gilardino lo Spezia batte di misura il Foggia nell'anticipo serale della 18/a giornata della serie B. Il gol che decide il match arriva al 31' del primo tempo, nell'unica vera occasione da gol della frazione: Lopez dalla sinistra pennella un cross in area di rigore per Gilardino, che di testa mette la palla dove Tarolli non può arrivare. Nella ripresa i pugliesi spingono alla ricerca del pari: al 16' un colpo di tacco di Vacca smarca Chirico' a tu per tu con Di Gennaro, ma il tocco dell'attaccante si perde a lato, mentre al 24' Beretta calcia a lato da posizione defilata. Per lo Spezia, l'opportunità del raddoppio arriva prima sui piedi di Marilungo, con Tarolli che si salva con i piedi, poi su quelli di Vignali, che al 41' spreca da pochi passi. Nel recupero, ancora Foggia vicino al pari con Vacca, il cui colpo di testa e' pero' troppo debole per impensierire Di Gennaro.

23:18Olimpiadi:dg comitato Usa,andremo a meno che sia impossibile

(ANSA) - COLORADO SPRINGS (USA), 8 DIC - Gli Statu Uniti saranno presenti con una loro rappresentativa all'Olimpiade invernale di Pyeongchang 2018, "a meno che non sia fisicamente o legalmente impossibile". Lo ha detto il segretario generale del comitato olimpico Usa Scott Blackmun, commentando le affermazioni della portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee e dell'ambasciatrice statunitense all'Onu Nikki Haley, che avevano sollevato dubbi sulla presenza degli atleti americani. "Le loro frasi ci hanno colto di sorpresa", ha detto Blackmun.