13:31Iraq: tv, premier dichiara ‘vittoria’ su Isis

(ANSA) - BEIRUT, 9 DIC - Il primo ministro iracheno Haidar al Abadi ha dichiarato oggi "vittoria" contro l'Isis in tutto l'Iraq, mentre le forze governative stanno completando un'offensiva nell'ovest del Paese per ripulire la regione di Jazira, al confine con la Siria, delle ultime milizie dello Stato islamico. Lo riferisce la televisione curda irachena Rudaw.

13:25Skinheads Como: Martina, siamo oltre diecimila

(ANSA) - COMO, 9 DIC - Alla manifestazione antifascista di Como sono presenti oltre diecimila persone": lo ha detto il vicesegretario del pd, Maurizio Martina. Ma manifestazione si è aperta con l'inno di Mameli. Dal palco il segretario regionale del Pd Alessandro Alfieri ha detto che l'evento "è aperto a tutte le realtà antifasciste che non ci stanno". Dopo di lui sul palco è intervenuta Annamaria Francescato, portavoce di Como senza frontiere, l'associazione che ha subito il blitz di Veneto Fronte Skinheads.

13:23Inizia il week end della Ronde di Gioiosa Marea

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - La 5^ Ronde di Gioiosa Marea entra nel vivo. L'appuntamento di fine stagione organizzato con il consueto indomabile entusiasmo dalla Scuderia CST Sport, sempre attenta agli aspetti promozionali legati allo spettacolo dei rally. Oggi e domani le due giornate clou. Le verifiche, le ricognizioni, il parco partenza e la presentazioni di equipaggi e vetture animeranno la ridente Gioiosa Marea. Dopo le operazioni preliminari, gli equipaggi porteranno le auto nella centrale Via Umberto I, dove dalle 17 si potranno ammirare le macchine da corsa che attenderanno così la Cerimonia di presentazione di auto ed equipaggi prevista alle 19. L'agonismo toccherà la vetta dalle 7 di domenica quando in via Forzano i concorrenti inizieranno a fare i conti con il cronometro e si sfideranno lungo i quattro passaggi sulla prova speciale "Gioiosa Marea" un tracciato ad alta emozione, spettacolare ed impegnativo. Le quattro prove speciali saranno intervallate da tre riordinamenti e quattro assistenze.

13:09Serbia-Russia: Vucic, a Mosca firma accordi su energia

(ANSAmed) - BELGRADO, 9 DIC - Il presidente serbo Aleksandar Vucic firmerà importanti accordi con la Russia, in particolare in campo energetico, nel corso di un visita a Mosca in programma dal 18 al 20 dicembre. "Con il presidente Vladimir Putin parlerò di tanti temi cruciali, ed è prevista la firma di numerosi importanti accordi", ha detto Vucic all'agenzia russa Tass. "Sapete - ha aggiunto - che la Serbia dipende quasi al 100% dal gas russo, e ogni anno il nostro Paese aumenta il consumo di gas nella misura di 300-400 milioni di metri cubi. Spero che porteremo a termine il lavoro su importanti accordi energetici tra Russia e Serbia, e che li firmeremo in presenza del presidente Putin". Secondo il presidente serbo, alte intese con Mosca riguarderanno forniture di armamenti, l'agricoltura, l'innovazione tecnologica.

13:05Figc: Ulivieri, ‘Tommasi candidato lo sosterremmo’

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Se abbiamo individuato un nome per il dopo-Tavecchio? No, noi abbiamo individuato le caratteristiche: competenza e affidabilità. Tommasi? Noi lo sosterremmo. A guardarsi in giro non è che si trovi tantissima roba...". Lo dice il presidente dell'Assoallenatori, Renzo Ulivieri, entrando al consiglio federale al cui ordine del giorno figura l'approvazione della proroga del commissariamento della Lega di A. "Penso che oggi approveremo la proroga al commissariamento della Lega di A - ha confermato il vicepresidente federale - fa piacere vedere che tutte le componenti ci sono. E fa piacere constatare che il gioco, anche divertente per qualcuno, di sparare sulla croce rossa, ora sia rientrato. Se il Coni ci può ancora commissariare? L'atteggiamento del Coni lo capisco sempre meno, è imprevedibile. Noi siamo sempre stati coerenti perché pensiamo che sia un dovere restare al nostro posto".

12:55Sci:tv solo 1 giorno,superg St.Moritz non vale per combinata

(ANSA) - ST.MORITZ (SVIZZERA), 9 DIC - Il superg di cdm di oggi a st. Moritz non vale anche per la combinata di ieri: gli organizzatori non pagano un doppio premio di gara in una sola giornata avendo in cambio pero' un solo giorno di riprese tv e dunque di promozione turistica. La Fis ha accettato la spiegazione e la combinata è stata cancellata definitivamente. Ieri era in programma la combinata tra una manche di slalom e un superG. Ma per il maltempo era stato disputato solo lo slalom, con conseguenti riprese tv solo di questa prova. Così si era pensato di far valere il superG di oggi non solo come gara a sé stante ma anche per la combinata. Ma gli svizzeri si sono opposti con successo. Insomma nello sci nulla può accadere senza copertura Tv.

12:51Skinheads: centrosinistra unito a Como in nome antifascismo

(ANSA) - COMO, 9 DIC - Ci sono tutte le anime del centrosinistra a Como per dire no "a ogni forma di intolleranza e nuovo fascismo". Alla manifestazione 'E' questo il fiore' (penultimo verso della canzone partigiana Bella Ciao) hanno aderito tutte le forze che non sono riuscite a unirsi in vista delle elezioni: Pd, Mdp, Campo progressista, Liberi e uguali e Sinistra Italiana. Ma ci sono anche singoli esponenti di altri partiti, Anpi (con la presidente nazionale Carla Nespoli), Anci, Arci, associazioni, sindacati (inclusa la segretaria Cgil Susanna Camusso). Assenti M5s e Lega. Sia Di Maio sia Salvini ritengono la manifestazione antifascista "una strumentalizzazione del Pd". L'elenco delle adesioni è lunghissimo: Laura Boldrini, Matteo Renzi, Maurizio Martina, Marianna Madia, Roberta Pinotti, Valeria Fedeli, Graziano Delrio Andrea Orlando, Francesco Laforgia, Sergio Chiamparino, Piero Fassino, Riccardo Nencini. Contemporanea "assemblea" di Forza Nuova in un hotel poco distante dalla manifestazione del Pd. (ANSA).