12:27Afghanistan: attacco a check-point in Ghazni, vittime

(ANSA) - KABUL, 9 DIC - I talebani dell'Emirato islamico dell'Afghanistan hanno attaccato oggi all'alba un check-point nella provincia di Ghazni, conquistandolo e causando la morte di almeno tre membri dell'esercito afghano. Lo ha sostenuto in un tweet il loro portavoce, Zabihullah Mujahid. L'attacco è stato confermato anche dal portavoce del governo provinciale, Arif Noori, il quale ha aggiunto che oltre alle vittime fatali, altri due soldati sono rimasti feriti. Nello scontro a fuoco, ha indicato, otto combattenti islamici sono stati uccisi e più di dieci feriti. Da parte sua Mujahid ha precisato che l'operazione ha riguardato un posto di controllo militare nell'area di Surki Khelo del distretto di Qarabagh. Un 'mujahedin' è morto, ha infine detto, e "l'operazione ha permesso la cattura di un ingente quantitativo di armi e munizioni, anche di fabbricazione americana".

12:02Russiagate: russi cercarono di contattare consigliere Trump

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Funzionari del governo russo cercarono di contattare via e-mail Hope Hicks, l'attuale direttrice della comunicazione della Casa Bianca, dopo la vittoria di Donald Trump nel novembre del 2016. Lo rivela il New York Times spiegando come l'Fbi, allarmata, mise in guardia la Hicks, che - sempre secondo il Nyt - e' stata ascoltata dagli agenti federali almeno due volte dopo che Trump si e' insediato alla Casa Bianca. Gli investigatori non hanno comunque rinvenuto alcun illecito a suo carico.

11:59Mattarella, ognuno combatta corruzione, affermi legalità

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Sconfiggere la corruzione continua ad essere tra gli impegni primari del Paese e, affinché l'azione di contrasto sia efficace, è indispensabile, accanto all'impegno delle istituzioni centrali e locali, il contributo di ciascun cittadino e dei soggetti economici e sociali. La corruzione può essere combattuta soltanto attraverso il convinto coinvolgimento etico e culturale di ciascuno nella società, diretto ad affermare, senza esitazioni o timidezze, il primato della legalità". Lo afferma il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella Giornata contro la corruzione.

11:55Sci:Cdm,gigante Val d’Isere, in testa Hirscher ed Eisath 8/o

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 9 DIC - L'austriaco Marcel Hirscher in 56.74 e' al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Cdm di Val d'Isere. Secondo e' il tedesco Stefan Luitz in 56.84 e terzo il francese Alexis Pinturault in 56.86. Miglior azzurro con l'8/o tempo in 57.57 e' l'altoatesino Florian Eisath . Per l'Italia - dopo la prova dei primi trenta atleti - ci sono poi Manfred Moelgg al momento 13/o in 58.12 e Luca De Aliprandini 15/o in 58.14. Piu' indietro il bolzanino Riccardo Tonetti in 58.53 e Roberto Nani in 59.04. Si gareggia con cielo coperto e nove gradi sotto zero sulla ripida e molto impegnativa pista dello Stade Olympique de Bellevarde. Seconda manche alle ore 12,45.

11:43Arrestati per spaccio droga, devono versare tasse a Fisco

(ANSA) - CALTANISSETTA, 9 DIC - Con lo smercio di droga due anni fa avevano guadagnato oltre 50 mila euro, ora la Guardia di finanza chiede ai due spacciatori di pagare il conto con lo Stato versando le tasse sui proventi incassati dall'attività illegale, richiamando l'articolo 53 della Costituzione: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva". I finanzieri di Gela hanno confrontato il tenore di vita dei due con le loro dichiarazioni dei redditi, pari a zero. Le Fiamme gialle hanno svolto le indagini di carattere fiscale a seguito dell'operazione "Samarcanda", condotta dalla polizia di Stato che due anni fa aveva sgominato una banda a Gela che gestiva il traffico di ingenti quantitativi di cocaina, proveniente dalla Calabria. (ANSA).

11:41Rally:al Motor Show in pista Cairoli per il Memorial Bettega

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - E' partito alla grande il week end dei rally al Motor Show 2017, pienone di pubblico e grandi numeri sull'Area 48 Motul Arena. Andrea Dalmazzini su Ford Fiesta ha vinto il Trofeo Italia Rally R5, il Campione Italiano Rally Terra in finale ha battuto il bergamasco Alessandro Perico su Skoda Fabia, secondo sul podio. Dalmazzini ha avuto la meglio in semifinale sul 10 volte Campione Italiano Rally Paolo Andreucci su Peugeot 208 T16, rallentato da un problema tecnico che ha chiuso poi al 3° posto. E oggi arrivano le star internazionali per le prime sfide mozzafiato sulle auto provenienti dalle scene mondiali, con cui si contenderanno il "Trofeo Pucci Grossi" la tradizionale sfida in notturna del "Memorial Bettega" sul tracciato misto terra/asfalto ricavato nell'Area 48 Motul Aena. Sarà al volante di una Hyundai i20 WRC Tony Cairoli, il 9 volte Campione del Mondo di Motocross che torna al Motor Show, il finlandese Teemu Sunien su Ford Fiesta WRC, poi i giovanissimi figli d'arte Kalle Rovampera e Oliver Solberg

11:37Nepal: elezioni, vantaggio alleanza delle sinistre

(ANSA) - KATHMANDU, 9 DIC - L'alleanza di due partiti a denominazione comunista (CPN-ULM e CPN-Maoisti) è in vantaggio in Nepal nello spoglio dei voti delle recenti elezioni parlamentari e provinciali. Lo riferisce il quotidiano The Himalayan Times. Nella sua pagina online, il giornale precisa che secondo la Commissione elettorale la coalizione si è già assicurata 19 seggi parlamentari ed è in vantaggio in almeno 81 collegi elettorali. Si deve ricordare che per la Camera 165 membri sono eletti con il sistema maggioritario uninominale in altrettante circoscrizioni, mentre gli altri 110 usciranno da una lista unica nazionale con sistema proporzionale.