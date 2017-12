Ultima ora

15:26Traffico escavatori rubati, 12 indagati

(ANSA) - TARANTO, 9 DIC - La Squadra di polizia giudiziaria della Sezione Polizia stradale di Taranto ha scoperto una organizzazione dedita a furti e ricettazione di macchine operatrici e pale meccaniche che venivano trasferite nell'hinterland casertano e in alcuni casi sul mercato estero. Dodici le persone denunciate, sei delle quali rispondono anche di associazione per delinquere. Lo stesso sodalizio si sarebbe reso responsabile anche di furti in abitazione, detenzione illegale di armi da fuoco, detenzione di banconote contraffatte, simulazione di reato, danneggiamento e omessa custodia di beni sottoposti a sequestro. Secondo la Polstrada, dopo che erano stati messi a segno i furti nelle campagne di Taranto e Bari e il trasferimento nel casertano, entravano in azione due degli indagati, che, utilizzando la loro attività di compravendita di macchine operatrici, le riciclavano destinandole prevalentemente in Grecia. L'attività criminale avrebbe permesso di incamerare illeciti profitti per un importo di circa 500mila euro.

15:16Calcio: Suso ‘mai fermarsi,tempi duri diventeranno belli’

(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Nel momento di massima difficoltà del Milan, Suso è convinto che la svolta arriverà. "Mai fermarsi. I tempi duri diventeranno belli...", ha scritto su Instagram l'attaccante spagnolo alla vigilia della sfida di San Siro contro il Bologna, a cui i rossoneri si presentano dopo l'avvento di Rino Gattuso in panchina, il pareggio di Benevento e la sconfitta in Europa Legue contro il Rijeka.

15:13Calcio:Di Francesco “Chievo tappa importante,voglio 3 punti”

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Quella di domani la ritengo una tappa importante, ma non fondamentale e definitiva per le sorti del campionato, però dopo una grande Champions ci vuole una ottima partita col Chievo per confermare quanto di buono fatto finora". Così il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, alla vigilia della sfida del Bentegodi. "Dopo la qualificazione importante in Champions abbiamo questa partita molto delicata in cui dobbiamo cercare di portare a casa i tre punti - aggiunge l'allenatore abruzzese a Trigoria -. Si tratta di una trasferta difficile perché il Chievo è una squadra ostica sotto tutti i punti di vista, e ne sa qualcosa il Napoli quando è andato a giocare lì. Mi aspetto quindi una partita difficilissima dove noi dobbiamo dare una risposta importante e ritornare a vincere fuori casa dopo il pareggio col Genoa".

15:09Calcio: Udinese, Oddo, errore sottovalutare il Benevento

(ANSA) - UDINE, 09 DIC - "Sottovalutare la partita di domani sarebbe l'errore più grave". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con il Benevento, che arriva a Udine 'caricato' dal pareggio con il Milan. "E' quello che dico ai ragazzi da una settimana a questa parte - ha aggiunto Oddo - andiamo a incontrare una squadra organizzata che gioca un bel calcio e mette in difficoltà chiunque. Sarà la partita più difficile per diversi motivi, per il primo punto conquistato, perché hanno voglia di dimostrare e un bisogno estremo di punti, si muovono bene in campo. Bisogna essere più che perfetti, altrimenti la partita non la si vince. Domani la testa conterà molto più di tutto". L'Udinese è reduce dalla vittoria di lunedì a Crotone e domani Oddo, tolto Angella finito nella lista degli indisponibili insieme a Behrami, potrebbe scegliere di ricalcare in buona parte quella formazione.

15:00Sci: Gigante Val d’Isere, vince Pinturault, Eisath solo 12/o

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 9 DIC - Come lo scorso anno, lo slalom gigante di Val d'Isere e' stato vinto in 1.51.18 dal francese Alexis Pinturault, 26 anni e ventesimo successo. Secondo il tedesco Stefan Luitz in 1.51.46 e etrzo, dopo un paio di piccoli errori, l'austriaco Marcel Hirscher in 1.51.72. Per l'Italia il migliore e' stato ancora una volta il veterano altoatesino Florian Eisath ma solo 12/o in 1.53.57, Poi vi sono, con una prova davvero modesta, Giovanni Borsotti 18/o in 1.53.99, Luca De Aliprandini 19/o in 1.54.21, Roberto Nani 23/o in 1.54.59 , Manfred Moelgg 247 in 1.54.62. e Riccardo Tonetti in 1.55.29. Domani nella localita' francese e' in programma uno slalom speciale.

14:51Basket: San Antonio supera Boston con Ginobili, Indiana ok

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - I Pacers rovinano la festa a LeBron James e ai suoi Cavs. A mettere fine alla striscia positiva di 13 vittorie consecutive ci pensa un super Oladipo: 33 punti impreziositi dalla tripla che sigilla il successo. Toronto passa a Memphis e sale al secondo posto solitario a Est. Zach Randolph porta a scuola Cousins e Davis e regala alla sua Sacramento la vittoria al supplementare a New Orleans. Bene Milwaukee e Denver. Chicago rialza la testa dopo 10 sconfitte di fila. Gli Spurs sono i soliti: battono 105-102 Boston, la squadra arrivata in Texas col miglior record Nba, e lo fanno nel segno di Ginobili. La sua tripla, quella di un fenomeno di 40 anni, entra, nel finale in volata, Ecco i risultati delle partite giocate nella notte: Indiana-Cleveland 106-102 Memphis-Toronto 107-116 New Orleans-Sacramento 109-116 Milwaukee-Dallas 109-102 Charlotte-Chicago 111-119 Orlando -Denver 89-103 San Antonio-Boston 105-102 Detroit-Golden State 98-102

14:48Norman Atlantic: Procura Bari nega dissequestro relitto nave

(ANSA) - BARI, 9 DIC - La Procura di Bari ha rigettato la richiesta di dissequestro del relitto della Norman Atlantic, il traghetto naufragato nel dicembre 2014 al largo delle coste albanesi dopo un incendio scoppiato a bordo, in cui persero la vita 11 persone (18 sono ancora disperse). La nave, ormeggiata dinanzi al terminal crociere del porto di Bari da febbraio 2015, è sottoposta da tre anni a sequestro probatorio. Secondo i pm che coordinano le indagini, Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano, il relitto deve restare a disposizione dell'autorità giudiziaria perché potrebbe essere necessario eseguire ulteriori accertamenti tecnici e accessi a bordo. Per questo la Procura ha rigettato l'istanza presentata dai difensori dell'armatore Carlo Visentini, gli avvocati Filiberto Palumbo e Pietro Palandri. Le indagini sul naufragio sono ancora in corso ma sul relitto, da giugno 2015 ad aprile 2017, è stato già eseguito un incidente probatorio per accertare le cause dell'incendio e del successivo naufragio.