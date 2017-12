Ultima ora

16:04Calcio: Fiorentina, Pioli “non credo a un Napoli in crisi”

(ANSA) - FIRENZE, 9 DIC - "Vero che il Napoli viene da due sconfitte ma ho visto le partite, le prestazioni ci sono state, e poi le grandi sanno sempre reagire. Quindi massimo rispetto, anche se andremo la' per provare a giocarcela". Lo ha detto l'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, aspettando la trasferta di domani al San Paolo: l'obiettivo dei viola à cercare di dare continuità agli ultimi due risultati positivi. "Siamo in crescita e mi auguro di continuare - ha detto il tecnico viola - Di sicuro però domani non servirà una buona fase difensiva bensì ottima, non servirà un buon sviluppo di gioco bensì ottimo. Comunque i miei giocatori sono pronti e convinti. Se Chiesa sarà condizionato dalle voci di mercato? No, lui come sempre sarà dentro la sua squadra, la sua maglia e dentro la partita".

16:03Gerusalemme: scontri a Ramallah

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Incidenti sono in corso a Bet El, a nord di Ramallah, tra manifestanti palestinesi che lanciano pietre e agenti di polizia israeliana che rispondono con lacrimogeni e granate assordanti. Lo riferiscono testimoni sul posto. Altri incidenti sono in corso, secondo siti palestinesi, anche ad Hebron, mentre proseguono quelli di stamattina a Betlemme. A Gerusalemme est la polizia israeliana ha usato anche agenti a cavallo per disperdere le manifestazioni di protesta.

16:00Calcio: Di Francesco, lo scudetto? Io sono cauto

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Sono cauto, è la parola giusta, mi si addice in questo momento". I discorsi scudetto non interessano ancora Eusebio Di Francesco. Il tecnico della Roma, al contrario di quello della Juve, evita di accostare la sua formazione alla vittoria del campionato. "Allegri può parlare benissimo, negli ultimi anni ha vinto tantissimo, cosa che non mi ricordo sia capitata qui a Roma. Quindi se non sono cauto io chi lo deve essere? - dice l'abruzzese -. Tutti hanno il desiderio di vincere, di portare a casa qualcosa di importante, però ritengo sia ancora presto, dobbiamo migliorare sotto tanti aspetti". "Se fossimo primi come l'Inter potremmo anche parlare in maniera differente, ma stiamo rincorrendo - sottolinea -. E l'anno scorso la Roma ha rincorso tanto facendo un campionato strepitoso però alla fine non ha vinto niente. Per questo sono cauto perché mi rendo conto che questo ambiente ha bisogno più di pompieri. Noi dobbiamo infiammare la gente con le prestazioni e con la voglia di voler sempre vincere tutte le partite".

15:58Migranti: Libia, con Italia ‘sala’ anti-trafficanti

(ANSA) - IL CAIRO, 9 DIC - Un "accordo sulla creazione di una sala comune" di Libia e Italia per la "lotta contro scafisti e trafficanti" di esseri umani viene annunciato da una nota del governo libico dando conto di un incontro svoltosi oggi a Tripoli fra il premier Fayez Al Sarraj e il ministro dell'Interno Marco Minniti. "E' stato convenuto di creare una sala comune per lottare contro gli scafisti e i trafficanti composta da rappresentanti di Guardia costiera, Dipartimento dell'immigrazione clandestina, il procuratore generale libico, il Servizio di intelligence libico e i loro omologhi italiani", si precisa nella nota pubblicata sulla pagina Facebook del "Governo di accordo nazionale" di cui Sarraj è presidente. "La riunione, alla quale hanno assistito il ministro dell'Interno plenipotenziario Aref Khoja, il Comandante della Guardia costiera, capitano di corvetta Abdullah Tomé, e l'ambasciatore d'Italia in Libia, Giuseppe Perrone, ha riguardato i dettagli del coordinamento delle operazioni

15:55Calcio: Spalletti, non cerco risposte ma risultato

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - "La Juve è un pò la rivale di tutti, perché quasi tutti hanno perso contro di loro per cui c'è del margine per potersi migliorare. Non dobbiamo farci ingannare da quella che è la classifica attuale, perché giochiamo contro la squadra che ha vinto gli ultimi sei scudetti". Il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti mette in guardia i nerazzurri che questa sera affronteranno la Juve a Torino. "E' una sfida con una storia e un sentimento particolari - continua l'allenatore in un'intervista rilasciata ieri a Premium Sport ad Appiano Gentile e mandata in onda oggi -, soprattutto per i sostenitori delle due squadre. Diventa un risultato particolare per chi poi lo porta a casa per cui dobbiamo farci trovare pronti, non andare lì in cerca di risposte da questa partita. Noi ormai abbiamo le nostre certezze, quindi dobbiamo andare a giocarci la gara cercando di portare a casa il miglior risultato possibile".

15:53Maltempo: attesa la neve a Torino

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - Neve su Torino, a partire dalla notte tra domenica e lunedì: lo comunica la Società Meteorologica Subalpina. Si prevedono 5 centimetri in città e fino a 10-20 in collina. La precipitazione nevosa proseguirà fino alle prime ore del pomeriggio di lunedì quando, a partire dalla zona nord di Torino, si trasformerà in pioggia. La Società Meteorologica assicura che, in caso di necessità, la macchina di rimozione neve è pronta a intervenire. Sul sito www.amiat.it è possibile scaricare il pieghevole "In caso di neve" con la descrizione dettagliata degli interventi previsti. Si ricorda anche che la pulizia dei marciapiedi è di responsabilità di proprietari, amministratori e conduttori degli stabili, così come di cornicioni, cortili e verde privato. Per informazioni in tempo reale è possibile consultare la home page del sito della Città e la sua pagina Facebook, oltre agli account Twitter @twitorino e @civictorino.(ANSA).

15:51Italia Team: pass olimpico per azzurri pattinaggio velocità

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Gli azzurri dell'inseguimento a squadre conquistano un ottimo secondo posto nella prova di coppa del mondo di pattinaggio velocità su pista lunga a Salt Lake City (Usa) e ottengono così il pass per i Giochi invernali di PyeongChang. Il terzetto formato da Andrea Giovannini, Nicola Tumolero e Riccardo Bugari ha fermato il cronometro dopo 3'36″55, a soli 10 centesimi dal Canada vincitore della gara, migliorando di oltre tre secondi il record italiano che detenevano dal 2009 Enrico Fabris, Matteo Anesi e Luca Stefano. L'exploit porta l'Italia al terzo posto del ranking di specialità, blindando definitivamente la partecipazione degli azzurri nell'inseguimento a squadre maschile di Pyeongchang. Per tale prova sono previsti otto posti alle Olimpiadi (con uno però già assegnato per diritto ai padroni di casa della Corea del Sud) e in cui gli azzurri possono vantare una tradizione invidiabile, con l'apice raggiunto grazie all'oro olimpico di Torino 2006.