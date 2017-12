Ultima ora

15:09Calcio: Udinese, Oddo, errore sottovalutare il Benevento

(ANSA) - UDINE, 09 DIC - "Sottovalutare la partita di domani sarebbe l'errore più grave". Lo ha dichiarato il tecnico dell'Udinese Massimo Oddo, nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara di domani con il Benevento, che arriva a Udine 'caricato' dal pareggio con il Milan. "E' quello che dico ai ragazzi da una settimana a questa parte - ha aggiunto Oddo - andiamo a incontrare una squadra organizzata che gioca un bel calcio e mette in difficoltà chiunque. Sarà la partita più difficile per diversi motivi, per il primo punto conquistato, perché hanno voglia di dimostrare e un bisogno estremo di punti, si muovono bene in campo. Bisogna essere più che perfetti, altrimenti la partita non la si vince. Domani la testa conterà molto più di tutto". L'Udinese è reduce dalla vittoria di lunedì a Crotone e domani Oddo, tolto Angella finito nella lista degli indisponibili insieme a Behrami, potrebbe scegliere di ricalcare in buona parte quella formazione.

15:00Sci: Gigante Val d’Isere, vince Pinturault, Eisath solo 12/o

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 9 DIC - Come lo scorso anno, lo slalom gigante di Val d'Isere e' stato vinto in 1.51.18 dal francese Alexis Pinturault, 26 anni e ventesimo successo. Secondo il tedesco Stefan Luitz in 1.51.46 e etrzo, dopo un paio di piccoli errori, l'austriaco Marcel Hirscher in 1.51.72. Per l'Italia il migliore e' stato ancora una volta il veterano altoatesino Florian Eisath ma solo 12/o in 1.53.57, Poi vi sono, con una prova davvero modesta, Giovanni Borsotti 18/o in 1.53.99, Luca De Aliprandini 19/o in 1.54.21, Roberto Nani 23/o in 1.54.59 , Manfred Moelgg 247 in 1.54.62. e Riccardo Tonetti in 1.55.29. Domani nella localita' francese e' in programma uno slalom speciale.

14:51Basket: San Antonio supera Boston con Ginobili, Indiana ok

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - I Pacers rovinano la festa a LeBron James e ai suoi Cavs. A mettere fine alla striscia positiva di 13 vittorie consecutive ci pensa un super Oladipo: 33 punti impreziositi dalla tripla che sigilla il successo. Toronto passa a Memphis e sale al secondo posto solitario a Est. Zach Randolph porta a scuola Cousins e Davis e regala alla sua Sacramento la vittoria al supplementare a New Orleans. Bene Milwaukee e Denver. Chicago rialza la testa dopo 10 sconfitte di fila. Gli Spurs sono i soliti: battono 105-102 Boston, la squadra arrivata in Texas col miglior record Nba, e lo fanno nel segno di Ginobili. La sua tripla, quella di un fenomeno di 40 anni, entra, nel finale in volata, Ecco i risultati delle partite giocate nella notte: Indiana-Cleveland 106-102 Memphis-Toronto 107-116 New Orleans-Sacramento 109-116 Milwaukee-Dallas 109-102 Charlotte-Chicago 111-119 Orlando -Denver 89-103 San Antonio-Boston 105-102 Detroit-Golden State 98-102

14:48Norman Atlantic: Procura Bari nega dissequestro relitto nave

(ANSA) - BARI, 9 DIC - La Procura di Bari ha rigettato la richiesta di dissequestro del relitto della Norman Atlantic, il traghetto naufragato nel dicembre 2014 al largo delle coste albanesi dopo un incendio scoppiato a bordo, in cui persero la vita 11 persone (18 sono ancora disperse). La nave, ormeggiata dinanzi al terminal crociere del porto di Bari da febbraio 2015, è sottoposta da tre anni a sequestro probatorio. Secondo i pm che coordinano le indagini, Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano, il relitto deve restare a disposizione dell'autorità giudiziaria perché potrebbe essere necessario eseguire ulteriori accertamenti tecnici e accessi a bordo. Per questo la Procura ha rigettato l'istanza presentata dai difensori dell'armatore Carlo Visentini, gli avvocati Filiberto Palumbo e Pietro Palandri. Le indagini sul naufragio sono ancora in corso ma sul relitto, da giugno 2015 ad aprile 2017, è stato già eseguito un incidente probatorio per accertare le cause dell'incendio e del successivo naufragio.

14:45Gerusalemme: media, nuovi scontri a nord di Betlemme

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Nuovi scontri fra manifestanti palestinesi ed esercito israeliano, dopo quelli di ieri, sono segnalati oggi a nord di Betlemme. Lo riferisce il Jerusalem Post che cita la Mezza Luna Rossa.

14:43Espulso marocchino per parole elogio attentatori Berlino

(ANSA) - BELLUNO, 9 DIC - Un marocchino di 26 anni è stato espulso per le sue parole di appoggio agli attentatori di Berlino. L'immigrato è stato prelevato dal carcere dove si trovava per altri reati dalla polizia di Stato inviata dal questore di Belluno, Lucio Aprile, che dopo avergli notificato il decreto di espulsione emesso dal prefetto lo ha scortato fino all'aeroporto di Venezia e imbarcato sul primo volo per Casablanca. Il marocchino era stato arrestato dai carabinieri di Feltre nel dicembre 2016 per aver picchiato violentemente un anziano che gli aveva negato l'elemosina, danneggiando poi l'auto di quest'ultimo e il bancomat dal quale la vittima aveva poco prima prelevato dei soldi. Lo stesso comportamento violento e aggressivo il giovane lo ha poi tenuto durante il periodo di soggiorno in carcere, ma la cosa che più ha fatto allarmare sia i compagni di detenzione che gli agenti di custodia sono state le parole di vicinanza espresse dal marocchino verso gli attentatori di Berlino.

14:35Ucraina: Saakashvili annuncia inizio sciopero della fame

(ANSA) - MOSCA, 9 DIC - Mikheil Saakashvili - ex presidente georgiano e leader del movimento Forze Nuove, al momento detenuto in Ucraina in una prigione dell'SBU, i servizi di sicurezza di Kiev - ha iniziato lo sciopero della fame. Lo ha fatto sapere il suo avvocato citato da Interfax. "Ha detto - dichiara il legale - che rifiuterà l'alimentazione forzata. Nel caso in cui gli verrà applicato il regime di custodia cautelare per 60 giorni proseguirà lo sciopero della fame". Saakashvili era stato liberato martedì scorso dai suoi sostenitori dopo un tentativo di arresto con l'accusa di "tentato golpe" e aveva manifestato davanti al Parlamento. In seguito è stata diffusa la notizia di un nuovo arresto, questa volta riuscito. Le indagini sono in corso e il tribunale deve decidere sulle misure cautelari.