Ultima ora

17:28Investito da auto pirata, grave bimbo di 10 anni

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 9 DIC - È stato operato il bambino di 10 anni di origine cinese residente con la famiglia a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) investito ieri sera, verso le 20.30, da un'auto pirata nella zona di Rovigliano a Torre Annunziata, dove il padre gestisce un'attività commerciale. L'intervento, eseguito all'ospedale Santobono dove il piccolo è stato trasportato, si è reso necessario per provare a rimuovere alcuni ematomi formatisi nella zona celebrare causati delle gravi ferite riportare nell'impatto, avvenuto nella zona che si trova a ridosso della vicina Pompei. Il bimbo resta in prognosi riservata e, stando alle notizie che trapelano dagli organi inquirenti, sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Torre Annunziata che, coordinati dal maresciallo Egidio Valcaccia, stanno visionando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza. Immagini che al momento non avrebbero ancora permesso di comprendere se l'auto che ha investito il ragazzo, possa essere una Punto o una Panda. (ANSA).

17:18Ex presentatrice Fox, ‘Trump tento’ di baciarmi’

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Donald Trump ha tentato di baciarmi sulle labbra in uno degli ascensori della Trump Tower E' la rivelazione di Juliet Huddy, ex presentatrice di Fox News che in passato ha gia' accusato di molestie Bill O'Reilly, il popolare anchorman travolto dallo scandalo. L'episodio risalirebbe al 2005, l'anno in cui il tycoon ha sposato la first lady Melania. Huddy racconta che all'epoca non si senti' offesa, ma che oggi vede quanto accaduto in una prospettiva diversa: "Oggi avrei detto 'No!', all'epoca mi sono scusata".

17:17Sit in Salvini Roma: sgomberati, lui qui è provocazione

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "E' evidente che quella di Salvini è una provocazione. L'Italia è un paese libero dove ognuno ha diritto di manifestare, ma noi abbiamo il diritto di difendere il nostro presidio. Ci comporteremo in modo intelligente e non cadremo nelle provocazioni". A parlare sono gli sgomberati 'di Piazza Santi Apostoli' 60 famiglie, tra cui 20 bambini, di tutte le nazionalità. Domani saranno 4 mesi che vivono nel cortile della Chiesa di Santissimi Apostoli. Quattro mesi al freddo riparati soltanto da piccole tende colorate. "Quello che non capiamo - spiega uno di loro - come la Questura e la Prefettura abbiamo potuto autorizzare un sit in proprio in un posto dove ci sono degli sfollati quasi tutti immigrati. Venire qui dove ci sono tanti persone di tutte le nazionalità, tra cui 15 italiani ma con il colore della pelle diverso, a parlare di Ius soli è una provocazione. A noi non interessa cosa faccia, basta che stia lontano da noi"."E' un fascista - aggiunge un altro - da cui anche gli italiani si dovrebbero difendere".

17:09Dell’Utri scrive lettera per chiedere giustizia e diritti

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Una lettera accorata, forte e dai toni decisi, in cui non chiede compassione ma giustizia e il riconoscimento dei propri diritti. L'ha scritta dal carcere Marcello Dell'Utri, a cui due giorni fa il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto la richiesta di sospensione della pena. L'ex senatore sta scontando in cella una condanna a 7 anni per concorso in associazione mafiosa. Nella lettera Dell'Utri, che oggi ha ricevuto in carcere la visita del deputato Renato Brunetta, torna a chiedere di poter essere curato in ospedale. "E' un uomo di 76 anni, malato, ingiustamente detenuto e legittimamente arrabbiato" racconta dopo l'incontro Brunetta. "Con Dell'Utri - aggiunge il parlamentare - abbiamo parlato per circa mezz'ora, alla presenza della direttrice del carcere e del capo degli agenti di custodia". Dell'Utri è affetto da patologie cardiache e oncologiche e, dopo la decisione del tribunale di respingere la richiesta di sospensione della pena, ha iniziato lo sciopero del vitto e delle terapie.

17:08Gerusalemme: scontri e barricate nel settore est

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Proseguono gli incidenti a Gerusalemme, nella centrale via Sallah Eddin. Lo rende noto il portavoce della polizia israeliana secondo cui decine di giovani palestinesi lanciano pietre ed altri oggetti contro gli agenti e hanno improvvisato barricate. Due agenti sono rimasti feriti. La polizia ha compiuto sei arresti.

17:04Maltempo: stop collegamenti tra Napoli e le isole

(ANSA) - NAPOLI, 9 DIC - Navi veloci e traghetti bloccati tra Napoli e le isole a causa del forte vento e del mare molto agitato; le onde registrate del Golfo sono state di 2,5 metri di altezza. Un solo traghetto si e' avventurato alle 9 da Napoli a Capri, poi tutto fermo. Il vento sta cambiando in scirocco, con probabili cambiamenti sulle partenze dei traghetti per la Sicilia e la Sardegna che fino a questo momento, però, non sono state disdette. Disagi, a causa del maltempo, anche lungo la Statale sorrentina. Anas rende infatti noto che, in considerazione dell'allerta meteo diramata dalla Protezione Civile, rimane chiuso al traffico il tratto della strada statale 145 "Sorrentina" dallo svincolo di Castellammare Ospedale (km 3,600) a quello di Castellammare Villa Cimmino (km 9,700), comprese le gallerie 'Varano' e 'Privati', in provincia di Napoli. Onde alte oltre tre metri e forti raffiche di vento di ponente nel ponte dell'Immacolata a Capri (Napoli). Il maltempo sta creando notevoli problemi negli spostamenti.

17:03Skinheads Como: Renzi, è una bellissima giornata

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Una bellissima giornata": così il segretario del Pd, Matteo Renzi, ha commentato la grande partecipazione alla manifestazione antifascista a Como.