Ultima ora

17:44Donna uccide figli, si accoltella e rifiuta cure: è stabile

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 DIC - "Sono stazionarie" le condizioni di Antonella Barbieri, 39 anni, che il 7 dicembre ha soffocato la figlia di 2 anni con un cuscino nella sua casa di Suzzara (Mantova) e ha ucciso con una coltellata il figlio di 5 anni a Fogarino di Luzzara (Reggio Emilia), dove ha tentato il suicidio con la stessa lama, e che, ricoverata al Santa Maria Nuova di Reggio, ha poi rifiutato le cure. Seppure appare chiara la dinamica dei fatti, proseguono le indagini delle Procure di Mantova e di Reggio Emilia, per ricostruire anche i motivi che avrebbero scatenato il gesto della donna, i cui problemi psicologici erano noti. Suo marito, l'ex giocatore di rugby Andrea Benatti, è stato convocato in Procura a Mantova, probabilmente per essere ascoltato come persona informata dei fatti. Antonella Barbieri resta in stato di arresto in ospedale a Reggio: nell'atrio della terapia semintensiva si affacciano di tanto in tanto alcuni parenti per informarsi sulle sue condizioni di salute, ma lei non può incontrare nessuno.

17:38Calcio: Premier, Chelsea ancora ko e West Ham risorge

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Altro scivolone del Chelsea di Antonio Conte che esce sconfitto (1-0) nel derby contro il West Ham. Ennesima prova incolore dei Blues che restano a -11 dalla vetta e che non possono così approfittare dello scontro, domani, tra le prime due della classe, la capolista City e lo United, per tentare di agganciare almeno la squadra di Mourinho. Ha deciso la partita all'Olympic Stadium un gol dell'ex interista Arnautovic al 6' pt che dà una boccata d'ossigeno agli Hammers impelagati nella zona retrocessione e adesso terz'ultimi in classifica con 13 punti (ne aveva raccolti altrettanti nelle ultime otto partite, tanto da costare la panchina a Slaven Bilic, sostituto da David Moyes).

17:33‘Sguardo va protetto’, parroco benedice cellulari

(ANSA) - MARSALA (TRAPANI), 9 DIC - "Gli occhi e lo sguardo vanno educati, protetti, tutelati anche quando guardiamo lo schermo del nostro cellulare". Ed è per questo che don Alessandro Palermo, 30enne parroco della chiesa di San Matteo a Marsala, nel trapanese, ha invitato i fedeli a portare martedì prossimo, alla messa, i loro telefoni cellulari al fine di benedirli nell'ambito dei festeggiamenti della vigilia di Santa Lucia. Il prete spiega così la sua iniziativa: "La società è 'drogata' dal cellulare e allo stesso tempo non è interessata a capire come bisogna usarlo. Ecco perché una benedizione può fare bene, non al cellulare ma a chi lo usa". Ma che c'entra Santa Lucia? "Oggi - spiega don Palermo - viviamo immersi e ci muoviamo dentro una rivoluzione digitale, un'era in cui il senso della vista viene esaltato a tutti i livelli. Lucia, già invocata per la protezione della vista e degli occhi, può diventare una guida per un uso corretto dei media digitali. Ecco perché io li voglio benedire".

17:31Cucina a fuoco, ma non fa entrare pompieri, nasconde eroina

(ANSA) - PRATO, 9 DIC - Va a fuoco la cucina, ma non fa entrare i pompieri perché nasconde eroina. E' accaduto ieri mattina, quando la polizia è stato inviata in vicolo de' Manassei - nel cuore del centro storico pratese - in aiuto a una squadra di vigili del fuoco che, intervenuta per un principio di incendio nella cucina dell'abitazione di un giovane africano, stava incontrando difficoltà ad accedere alla casa. Era proprio lo straniero a impedire ai pompieri di entrare. La polizia ha dunque fatto irruzione identificando il giovane, un diciottenne nigeriano richiedente protezione internazionale, in Italia da alcuni mesi. Il ragazzo viveva in affitto nel residence del vicolo e l'intervento della polizia ha permesso di spegnere il fuoco che si era sviluppato attorno a un fornelletto da campeggio. A seguito della perquisizione del monolocale, gli agenti hanno trovato nel terrazzino, nascosti sopra una pila di scatole di scarpe, 31 involucri termosaldati che contenevano più di 20 grammi di eroina.

17:31Sci nordico: Pellegrino secondo in sprint Davos

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Federico Pellegrino lo aveva promesso e ha mantenuto. Il valdostano conquista il secondo posto nella gara sprint di Davos alle spalle del norvegese Johannes Klaebo, nuova dirompente forza del fondismo internazionale. Per Federico si tratta del 20/o podio in carriera nella Cdm di sci nordico, il quarto sulla pista di Davos, dopo due vittorie e un terzo posto e il rilancio in una stagione che lo vede protagonista nelle gare veloci, specialità nella quale è il campione mondiale in carica. Una gara molto intelligente, quella del poliziotto valdostano, percorsa già dalla semifinale sulle code di Klaebo, cercando di intuirne traiettorie e punti deboli. Che non ci sono stati. Il norvegese ha dominato senza discussioni, ma Pellegrino ha rintuzzato gli attacchi di tutti gli altri avversari ed è rimasto sempre vicino al rivale, fino all'ultimo metro. Terzo il russo Alexander Bolshunov. La sprint femminile è stata vinta dalla svedese Stina Nilsson davanti alla norvegese Maiken Falla e alla statunitense Kikkan Randall.

17:28Investito da auto pirata, grave bimbo di 10 anni

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 9 DIC - È stato operato il bambino di 10 anni di origine cinese residente con la famiglia a San Giuseppe Vesuviano (Napoli) investito ieri sera, verso le 20.30, da un'auto pirata nella zona di Rovigliano a Torre Annunziata, dove il padre gestisce un'attività commerciale. L'intervento, eseguito all'ospedale Santobono dove il piccolo è stato trasportato, si è reso necessario per provare a rimuovere alcuni ematomi formatisi nella zona celebrare causati delle gravi ferite riportare nell'impatto, avvenuto nella zona che si trova a ridosso della vicina Pompei. Il bimbo resta in prognosi riservata e, stando alle notizie che trapelano dagli organi inquirenti, sarebbe in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri di Torre Annunziata che, coordinati dal maresciallo Egidio Valcaccia, stanno visionando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza. Immagini che al momento non avrebbero ancora permesso di comprendere se l'auto che ha investito il ragazzo, possa essere una Punto o una Panda. (ANSA).

17:18Ex presentatrice Fox, ‘Trump tento’ di baciarmi’

(ANSA) - NEW YORK, 9 DIC - Donald Trump ha tentato di baciarmi sulle labbra in uno degli ascensori della Trump Tower E' la rivelazione di Juliet Huddy, ex presentatrice di Fox News che in passato ha gia' accusato di molestie Bill O'Reilly, il popolare anchorman travolto dallo scandalo. L'episodio risalirebbe al 2005, l'anno in cui il tycoon ha sposato la first lady Melania. Huddy racconta che all'epoca non si senti' offesa, ma che oggi vede quanto accaduto in una prospettiva diversa: "Oggi avrei detto 'No!', all'epoca mi sono scusata".