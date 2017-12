Ultima ora

18:02Calcio: Gattuso, ‘Milan con coltello fra denti’

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 9 DIC - Rino Gattuso vuole un Milan "con il coltello fra i denti" per ottenere la sua prima vittoria sulla panchina rossonera. "La cosa più importante, di riffa o di raffa, sono le vittorie. "Dobbiamo andare alla ricerca del risultato a tutti i costi", ha chiarito alla vigilia della sfida con il Bologna, ammettendo che per arrivare alla condizione fisica ideale "ci vuole un mese, un mese e mezzo, ma non deve essere un alibi. Ora dobbiamo cercare risultati. In questo momento non abbiamo tempo, e nemmeno tanta pazienza". "Dai miei mi aspetto rabbia, voglia, conosciamo l'importanza della partita. Nel calcio ci stanno i momento di difficoltà e gli episodi sfavorevoli, ma voglio vedere che non ci abbattiamo al primo schiaffo, che anzi reagiamo con veemenza e forza", ha aggiunto Gattuso, chiedendo ai suoi giocatori di "mettere una pezza, nascondere le nostre problematiche. Ognuno deve dare qualcosa in più, bisogna aiutarsi in campo, sapendo che possiamo solo migliorare".

17:57Calcio: Gattuso, fiducia a Calhanoglu e Andre Silva

(ANSA) - CARNAGO (VARESE), 9 DIC - "Non ho detto alla società che Calhanoglu e André Silva devono andare via. Sono falsità". Rino Gattuso ribadisce così fiducia a due fra i giocatori più deludenti del Milan. "Mi piace tantissimo André Silva, come Kalinic e Cutrone, ora devo metterli in condizione per farli rendere al massimo - ha sottolineato l'allenatore rossonero alla vigilia della sfida con il Bologna - Vedo cosa fa André Silva in allenamento, per questo gli chiedo di più, perché è molto forte Nei dieci giorni da quando sono arrivato, ho visto cosa hanno fatto in carriera questi giocatori - ha aggiunto Gattuso -. Kalinic attaccava 15-20 volte la profondità, da tempo mancava un giocatore alla Inzaghi che attaccava il primo palo, sempre sulla linea del fuorigioco. Lo stesso vale per Kessie e Calhanoglu, che al mio primo giorno di allenamento ha avuto un problema al polpaccio, poi non l'ho più allenato. Se sta bene gli troveremo una collocazione senza nessun problema".

17:50In fiamme un vagone vuoto alla Stazione di Milano

(ANSA) - MILANO, 9 DIC - Un incendio all'interno di un vagone vuoto sul binario 8 della Stazione Centrale si è sviluppato oggi a Milano, causando parecchio fumo ma fortunatamente nessuna vittima. Secondo quanto è stato riferito, le fiamme che hanno avvolto la carrozza sono state subito domate. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco e la Polfer che hanno messo in sicurezza il vagone, il quale, mediante un trattore a motore, è stato poi spostato su un binario morto, sia per evitare che il fumo invadesse la Stazione con il rischio di intossicare i viaggiatori sia per permettere ai pompieri di spegnere definitivamente il fuoco. Il vagone faceva parte di un treno regionale diretto a Tirano (Sondrio). Secondo una prima ricostruzione, l'incendio avrebbe interessato inizialmente un paio di sedili per poi propagarsi. L'ipotesi è che possa essere stato provocato da un corto circuito dell'impianto di riscaldamento del treno.(ANSA).

17:48Calcio: Nord Corea gioca torneo a Tokyo nonostante tensioni

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Il calcio può essere più forte delle tensioni internazionali. Una nuova conferma si è avuta oggi a Tokyo, dove le nazionali di Giappone e Corea del Nord si sono affrontate regolarmente nell'ambito dell'East Asian Championship - un quadrangolare che coinvolge anche Cina e Corea del Sud - nonostante la profonda crisi in atto tra le due Nazioni a causa della minaccia nucleare portata avanti dal regime nordcoreano. Oltre ventimila persone hanno assistito all'incontro, tra le quali alcune centinaia di coreani residenti in Giappone che hanno festosamente tifato per la squadra di Pyongyang, uscita sconfitta 1-0 per una rete di Ideguchi realizzata nel 4' di recupero. Nell'altra partita, la Cina guidata da Marcello Lippi ha pareggiato 2-2 con la Corea del Sud. Martedì prossimo si giocheranno Giappone-Cina e il derby tra le due Coree.

17:47Calcio: Ballardini, voglio un Genoa rock

(ANSA) - GENOVA, 9 DIC - "Voglio un Genoa rock, non lento ma rock perché abbiamo ragazzi rock. Per me è necessario essere ordinati e organizzati ma nell'ordine e nell'organizzazione uno si deve sentire libero di esprimersi e di esprimere tutte le sue qualità". Davide Ballardini ha le idee chiare in vista della sfida con l'Atalanta di lunedì alle 19. In settimana l'allenatore ha ricevuto la visita del presidente Preziosi "ma a cena abbiamo parlato di musica, lui canta e il ds Donatelli e il mio vice Regno suonano la chitarra: è stata una serata in cui non si è parlato di calcio. La squadra deve mantenere attenzione, voglia, sana aggressività e quel furore che insieme alle qualità di ognuno ci fa fare delle belle partite, se così non fosse sarebbe un disastro - ha aggiunto il tecnico rossoblù -. L'Atalanta è una squadra di grande intensità e qualità che non sarà stanca per la Coppa ed ha un ottimo allenatore. Giocano assieme ormai da quasi due anni e si conoscono bene. Per questo dobbiamo pensare solo alla partita da giocare".

17:44Donna uccide figli, si accoltella e rifiuta cure: è stabile

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 DIC - "Sono stazionarie" le condizioni di Antonella Barbieri, 39 anni, che il 7 dicembre ha soffocato la figlia di 2 anni con un cuscino nella sua casa di Suzzara (Mantova) e ha ucciso con una coltellata il figlio di 5 anni a Fogarino di Luzzara (Reggio Emilia), dove ha tentato il suicidio con la stessa lama, e che, ricoverata al Santa Maria Nuova di Reggio, ha poi rifiutato le cure. Seppure appare chiara la dinamica dei fatti, proseguono le indagini delle Procure di Mantova e di Reggio Emilia, per ricostruire anche i motivi che avrebbero scatenato il gesto della donna, i cui problemi psicologici erano noti. Suo marito, l'ex giocatore di rugby Andrea Benatti, è stato convocato in Procura a Mantova, probabilmente per essere ascoltato come persona informata dei fatti. Antonella Barbieri resta in stato di arresto in ospedale a Reggio: nell'atrio della terapia semintensiva si affacciano di tanto in tanto alcuni parenti per informarsi sulle sue condizioni di salute, ma lei non può incontrare nessuno.

17:38Calcio: Premier, Chelsea ancora ko e West Ham risorge

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Altro scivolone del Chelsea di Antonio Conte che esce sconfitto (1-0) nel derby contro il West Ham. Ennesima prova incolore dei Blues che restano a -11 dalla vetta e che non possono così approfittare dello scontro, domani, tra le prime due della classe, la capolista City e lo United, per tentare di agganciare almeno la squadra di Mourinho. Ha deciso la partita all'Olympic Stadium un gol dell'ex interista Arnautovic al 6' pt che dà una boccata d'ossigeno agli Hammers impelagati nella zona retrocessione e adesso terz'ultimi in classifica con 13 punti (ne aveva raccolti altrettanti nelle ultime otto partite, tanto da costare la panchina a Slaven Bilic, sostituto da David Moyes).