Ultima ora

20:24Calcio: Liga, Real Madrid-Siviglia 5-0

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Doppia festa al Santiago Bernabeu che prima celebra il quinto Pallone d'Oro di Cristiano Ronaldo e poi festeggia la 'manita' al Siviglia. Nell'anticipo della 15/a giornata di Liga, prima di volare per Abu Dhabi dove mercoledì esordirà nel mondiale per club (affronterà in semifinale la vincente di Al Jazira-Urawa), il Real Madrid ha seppellito sotto una valanga di reti il club andaluso, grazie anche alla doppietta del fresco Pallone d'Oro e alle reti di Nacho, Kroos e del classe '98 marocchino Hakimi. Grazie a questo successo, il Real aggancia momentaneamente al secondo posto il Valencia (impegnato stasera col Celta Vigo) a 31 punti, 5 in meno della capolista Barcellona che gioca domani in trasferta col Villarreal. Il Siviglia resta fermo a 28 punti.

19:47Maltempo: allerta in Valle d’Aosta per forti nevicate

(ANSA) - AOSTA, 9 DIC - La protezione civile della Valle d'Aosta ha emesso un avviso di allerta meteo per la giornata di domani: sono previste forti nevicate su tutta la regione a partire dal mattino. "Un'intensa perturbazione - si legge nell'avviso - porterà nevicate a tutte le quote, abbondanti nel settore centro-occidentale (60/70 centimetri a ovest, 30/50 nell'area centrale) e via via meno intense verso il settore orientale (10/25). È stato quindi emesso un avviso meteo (allerta gialla) per forti nevicate nei settori occidentale, meridionale e centrale mentre nel settore orientale le nevicate, seppur sino sul fondovalle, avranno un'intensità da debole a moderata". I fenomeni tenderanno a protrarsi anche lunedì con valori meno intensi e con limite neve in rialzo verso sera a 800 metri di quota. Il pericolo valanghe è tra marcato e forte nei comuni di Courmayeur, La Salle, Morgex, La Thuile, Pre Saint Didier, Rhemes Notre Dame, Rhemes Saint Georges, Saint Rhemy, Arvier, Valgrisenche.(ANSA).

19:41Gas: assalto a cantiere, 52 No Tap portati in Questura

(ANSA) - LECCE, 9 DIC - 52 persone - secondo fonti di Polizia - vengono portate in Questura, a Lecce, dopo che nel pomeriggio un'ottantina di attivisti No Tap, con fumogeni e pietre, ha raggiunto la zona interdetta, a Melendugno (Lecce), dove sono in corso i lavori per la costruzione del terminale del gasdotto Tap che collegherà il Mar Caspio alla Puglia. Alcuni attivisti sono stati accerchiati e respinti dai poliziotti. Durante l'azione, un sostituto commissario ha riportato fratture ed è stato condotto in ospedale, a Lecce, in ambulanza. I manifestanti portati in questura saranno identificati e nei loro confronti saranno valutati eventuali profili di responsabilità nell'assalto al cantiere. Le indagini sono supportate anche da riprese video eseguite da un elicottero che sorvolava la zona, in località San Basilio, interdetta e presidiata 24 ore su 24 dalle Forze di polizia su disposizione della Prefettura di Lecce.

19:34Maltempo: freddo intenso con piogge e neve, Capri isolata

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Prove di maltempo in tante regioni italiane, alle prese con la caduta dei primi fiocchi di neve, ma anche con temporali e venti forti che hanno costretto in porto traghetti e navi veloci. Tra le più colpite le regioni del Centro, con poche eccezioni a Nord, tra queste il Friuli, dove per neve sul Carso nelle prime ore della giornata sono state chiuse molte strade. La prima neve ha fatto la sua comparsa anche sui rilievi dell'Appennino, ma la perturbazione si è fatta sentire particolarmente in Liguria, dove la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione nell'area di Levante dalle 14 alla mezzanotte di domani. A causa del mare molto mosso sono stati interrotti oggi i collegamenti tra Napoli e le isole, Capri compresa. Stessa situazione in Sicilia, dove in giornata sono state cancellate le corse da Palermo verso le Eolie e da Trapani verso le Egadi. Freddo record, almeno per la stagione, sul Monte Rosa, dove la colonnina di mercurio è sprofondata a -34, anche per effetto di raffiche a 152 km/h.

19:11Maltempo: vento 152 kmh su Gran Paradiso, -34 sul Monte Rosa

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - Poche nuvole e sporadiche spruzzate di neve sulle cime, oggi in Piemonte, ma vento molto forte e freddo. La rete meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) ha registrato una raffica massima di 151.9 chilometri orari sulla punta della Gran Vaudala, nel Parco del Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d'Aosta, 106.9 sul Monte Fraiteve, tra le valli di Susa e Chisone (Torino), 140 kmh alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa. Qui la scorsa notte la minima è scesa a -34, il valore più basso di questa stagione. Domani in Piemonte è previsto tempo perturbato, con quota neve al suolo ad esclusione delle pianure orientali e del confine con la Liguria, dove lo zero termico dovrebbe attestarsi a quota 1.400.

19:08Calcio: Bundesliga, Bayern vince ed è campione inverno

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Il 'nuovo' Bayern Monaco targato Jupp Heynckes non perde un colpo e si laurea campione d'inverno con due giornate di anticipo. Merito della vittoria esterna a Francoforte e del contemporaneo pareggio interno del Lipsia (2-2) contro il Magonza che lascia il club sassone ora indietro di otto punti (35 contro 27). Sul campo dell'Eintracht ha deciso un gol di testa di Arturo Vidal al 20'. Non va oltre il pareggio, come detto, il Lipsia, due volte avanti sul Magonza e due volte raggiunto, la seconda e decisiva volta a 3'. Continua invece il periodo nero del Borussia Dortmund, battuto 2-1 dal Werder Brema fino a oggi penultimo in classifica (adesso è terz'ultimo): i gialloneri restano settimi a -13 dai bavaresi.

19:02In auto in zona pedonale Sondrio travolge passanti, 3 feriti

(ANSA) - SONDRIO, 9 DIC - Strage sfiorata in centro a Sondrio: un uomo, ubriaco e in stato di alterazione mentale, è entrato al volante di una Toyota Yaris in una zona centrale dove si trovano i mercatini di Natale e ha travolto deliberatamente alcune persone nella centralissima piazza Garibaldi. Tre persone sono rimaste ferite, una in modo serio. L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti della Questura di Sondrio, dopo aver cercato di fuggire a piedi. E' stato arrestato per tentato omicidio plurimo ed è ora piantonato in ospedale a Sondrio. Prima di essere ricoverato avrebbe farfugliato parole incomprensibili. Il Procuratore della Repubblica di Sondrio Claudio Gittardi e il pm Stefano Latorre hanno disposto perquisizioni nella sua abitazione.