19:34Maltempo: freddo intenso con piogge e neve, Capri isolata

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Prove di maltempo in tante regioni italiane, alle prese con la caduta dei primi fiocchi di neve, ma anche con temporali e venti forti che hanno costretto in porto traghetti e navi veloci. Tra le più colpite le regioni del Centro, con poche eccezioni a Nord, tra queste il Friuli, dove per neve sul Carso nelle prime ore della giornata sono state chiuse molte strade. La prima neve ha fatto la sua comparsa anche sui rilievi dell'Appennino, ma la perturbazione si è fatta sentire particolarmente in Liguria, dove la Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo arancione nell'area di Levante dalle 14 alla mezzanotte di domani. A causa del mare molto mosso sono stati interrotti oggi i collegamenti tra Napoli e le isole, Capri compresa. Stessa situazione in Sicilia, dove in giornata sono state cancellate le corse da Palermo verso le Eolie e da Trapani verso le Egadi. Freddo record, almeno per la stagione, sul Monte Rosa, dove la colonnina di mercurio è sprofondata a -34, anche per effetto di raffiche a 152 km/h.

19:11Maltempo: vento 152 kmh su Gran Paradiso, -34 sul Monte Rosa

(ANSA) - TORINO, 9 DIC - Poche nuvole e sporadiche spruzzate di neve sulle cime, oggi in Piemonte, ma vento molto forte e freddo. La rete meteo di Arpa (Agenzia Regionale per la protezione ambientale) ha registrato una raffica massima di 151.9 chilometri orari sulla punta della Gran Vaudala, nel Parco del Gran Paradiso, tra Piemonte e Valle d'Aosta, 106.9 sul Monte Fraiteve, tra le valli di Susa e Chisone (Torino), 140 kmh alla Capanna Margherita, sul Monte Rosa. Qui la scorsa notte la minima è scesa a -34, il valore più basso di questa stagione. Domani in Piemonte è previsto tempo perturbato, con quota neve al suolo ad esclusione delle pianure orientali e del confine con la Liguria, dove lo zero termico dovrebbe attestarsi a quota 1.400.

19:08Calcio: Bundesliga, Bayern vince ed è campione inverno

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Il 'nuovo' Bayern Monaco targato Jupp Heynckes non perde un colpo e si laurea campione d'inverno con due giornate di anticipo. Merito della vittoria esterna a Francoforte e del contemporaneo pareggio interno del Lipsia (2-2) contro il Magonza che lascia il club sassone ora indietro di otto punti (35 contro 27). Sul campo dell'Eintracht ha deciso un gol di testa di Arturo Vidal al 20'. Non va oltre il pareggio, come detto, il Lipsia, due volte avanti sul Magonza e due volte raggiunto, la seconda e decisiva volta a 3'. Continua invece il periodo nero del Borussia Dortmund, battuto 2-1 dal Werder Brema fino a oggi penultimo in classifica (adesso è terz'ultimo): i gialloneri restano settimi a -13 dai bavaresi.

19:02In auto in zona pedonale Sondrio travolge passanti, 3 feriti

(ANSA) - SONDRIO, 9 DIC - Strage sfiorata in centro a Sondrio: un uomo, ubriaco e in stato di alterazione mentale, è entrato al volante di una Toyota Yaris in una zona centrale dove si trovano i mercatini di Natale e ha travolto deliberatamente alcune persone nella centralissima piazza Garibaldi. Tre persone sono rimaste ferite, una in modo serio. L'uomo è stato bloccato dagli agenti delle volanti della Questura di Sondrio, dopo aver cercato di fuggire a piedi. E' stato arrestato per tentato omicidio plurimo ed è ora piantonato in ospedale a Sondrio. Prima di essere ricoverato avrebbe farfugliato parole incomprensibili. Il Procuratore della Repubblica di Sondrio Claudio Gittardi e il pm Stefano Latorre hanno disposto perquisizioni nella sua abitazione.

18:53Calcio: serie B, Parma e Frosinone al comando

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Classifica di Serie B dopo la 18/a giornata (Bari-Palermo domani alle 17.30): Parma e Frosinone 30; Bari, Palermo e Empoli 29; Cittadella 28; Cremonese e Venezia 27; Carpi 24; Perugia, Novara, Salernitana e Spezia 23; Entella, Avellino, Brescia, Pescara e Cesena 21; Foggia, Ternana e Pro Vercelli 18; Ascoli 15. Bari e Palermo una partita in meno.

18:44Tpi: giovedì scorso a Zagabria funerale ex generale suicida

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 9 DIC - Si e' svolto giovedì scorso nella massima discrezione al cimitero di Zagabria il funerale di Slobodan Praljak, l'ex generale croato-bosniaco suicidatosi platealmente dieci giorni fa bevendo cianuro nell'aula del Tribunale penale dell'Aja (Tpi) subito dopo la conferma della condanna a 20 anni di carcere per crimini di guerra. Come riferiscono i media locali, alla cerimonia funebre erano presenti solamente i familiari e gli amici più stretti. Ugualmente nella massima discrezione la salma di Praljak era giunta in Croazia dall'Aja, dove l'ex generale era morto il 29 novembre in ospedale poche ore dopo aver ingerito il cianuro davanti ai giudici del Tpi e in diretta televisiva. Una commemorazione pubblica per l'ex generale suicida si terrà lunedì nel complesso Lisinski a Zagabria, e ad essa - secondo i media - e' prevista la partecipazione di numerosi alti ufficiali e militari ma non di familiari di Praljak ne' di politici.

18:42Calcio: Mourinho accende derby Manchester

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Dopo le parole al miele ieri, l'affondo oggi e il derby di Manchester, in programma domani pomeriggio all'Old Trafford, si accende. Ci pensa, al solito, Josè Mourinho che prima riconosce le grandi qualità tecniche dei Citizens ("difendono bene, reagiscono bene quando perdono palla, hanno buone dinamiche d'attacco, hanno giocatori incredibili e un allenatore fantastico") e poi va giù in tackle: "Se mi chiedete cosa non mi piace molto dei giocatori del City è che perdono l'equilibrio facilmente, basta un soffio di vento e cadono...", ha chiosato lo Special One alla stampa, un messaggio non troppo velato alla direzione arbitrale di domani.