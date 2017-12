Ultima ora

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Società sportive lucrative, riforma del Terzo Settore, lavoro sportivo, passione educativa. Questi gli ingredienti della tavola rotonda "S Factor: alla ricerca dello sport possibile, tra territorio, istituzioni e promozione sociale", proposta dal Centro Sportivo Italiano, in apertura del suo Meeting di Assisi. Al dibattito hanno partecipato Gabriele Toccafondi (AP), Filippo Fossati, responsabile Sport Movimento Democratico e Progressista, Giancarlo Giorgetti, responsabile Sport e Associazionismo Lega Nord, Daniela Sbrollini, responsabile Dipartimento Sport Partito Democratico, Simone Valente, responsabile Sport Movimento 5 Stelle Bruno Molea, vicepresidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Con loro il presidente del Csi, Vittorio Bosio, che ha chiesto ai rappresentanti dei partiti "che nei programmi elettorali ci sia un passaggio su una riforma dello sport dilettantistico, riconoscendone il valore sociale che esprime in tutto il territorio". (ANSA).

21:51Uccide figli: donna decide di accettare le cure

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 DIC - Antonella Barbieri, la donna di 39 anni che ha ucciso i due figli e ha tentato il suicidio accoltellandosi all'addome il 7 dicembre, ha deciso di accettare le cure mediche che sulle prime aveva rifiutato. Per lunedì mattina, 11 dicembre, quando è in programma la convalida dell'arresto, potrebbe così essere in grado di affrontare l'udienza davanti al giudice, prevista in ospedale a Reggio Emilia dove la donna è ricoverata. (ANSA).

21:43Calcio: Serie A, Cagliari-Sampdoria 2-2

(ANSA) - CAGLIARI, 9 DIC - Finisce 2-2 Cagliari-Sampdoria, primo anticipo della 16/a giornata di Serie A. Primo tempo di marca Samp con il doppio vantaggio siglato Quagliarella: al 12' l'attaccante blucerchiato riceve palla da Ramirez e calcia in caduta col destro anticipando il portiere Cragno, mentre al 19' insacca con un sinistro a giro. Particolarmente sfortunato il Cagliari che perde per infortunio tre giocatori già nel primo tempo (il portiere Rafael si era fatto male nel riscaldamento): Ceppitelli, Faragò e Dessena lasciano il posto rispettivamente a Pisacane, Van Der Wiel e Farias. Prima dell'intervallo il Cagliari si fa vedere con Ionita che colpisce di testa in tuffo su cross di Padoin ma manda alto sopra la traversa. Il Cagliari riacciuffa la partita a inizio ripresa: al 54' Viviano sbaglia il rinvio e colpisce sulla schiena Farias per l'1-2., dopo 5' arriva il pareggio dei sardi con un colpo di testa di Pavoletti. Il Cagliari sale a 17, la Sampdoria raggiunge quota 27.

21:24Johnson in Iran, colloquio ‘franco’ su britannica arrestata

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Il ministro britannico Boris Johnson, in visita a Teheran, ha avuto un colloquio "franco", durato "due ore", con il collega iraniano Mohammed Javad Zarif sul caso di Nazanin Zaghari-Ratcliffe, la cittadina britannico-iraniana detenuta dall'aprile dell'anno scorso in Iran con l'accusa di 'cospirazione'. Lo riporta la Bbc. Secondo un portavoce del ministero degli Esteri britannico l'incontro è stato "utile". Le parti hanno concordato di lavorare assieme su una serie di questioni importanti e "hanno parlato apertamente di alcune difficoltà nei rapporti tra Londra e Teheran", ha aggiunto il Foreign Office senza fornire ulteriori dettagli. Alla vigilia del suo viaggio Iran, fortemente auspicato dal marito di Nazanin e da parte dell'opinione pubblica e del mondo politico, Johnson aveva anticipato che avrebbe fatto presente ai suoi interlocutori "le preoccupazioni" del governo britannico ma aveva anche avvertito che il caso non si sarebbe risolto in poche ore.

20:56Calcio: Mondiale club, Pachuca e Al-Jazira in semifinale

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Saranno i messicani del Pachuca e i gli emiratini, nonchè padroni di casa, dell'Al-Jazira a disputare le semifinali del Mondiale per club, in corso ad Abu Dhabi, contro - rispettivamente - i brasiliani del Gremio e il Real Madrid. Il pass è arrivato oggi dopo i due preliminari che ha visto il Pachuca superare di misura i marocchini del Wydad Casablanca (grazie a un gol di Victor Guzman al 7' del st supplementare, dopo che il Casablanca era rimasto in 10 dal 69' per il 'rosso'a Nakach) e i campioni degli Emirati Arabi (Paese ospitante) battere a sorpresa i giapponesi dell'Urawa Reds con il medesimo punteggio (Ali Ahmed Mabkhout in rete al 7' st). Le due semifinali sono in programma martedì (Gremio-Pachuca) e mercoledì (Real Madrid-Al-Jazira). La finale è in programma sabato 16.

20:43Calcio: Crotone, Nicola saluta i tifosi

(ANSA) - CROTONE, 9 DIC - "Non vi scorderò mai. Vi dico e vi chiedo di crederci sempre perché i sogni, stando tutti uniti, si avverano sempre". Davide Nicola saluta la città di Crotone postando un video sul suo profilo Facebook in cui l'ex tecnico rossoblù appare emozionato nel ripercorrere la sua esperienza alla guida della squadra, terminata mercoledì scorso "Sono stati quasi 500 - dice Nicola - i giorni che sono rimasto a Crotone, la nostra città. Io non dimentico che il Comune mi ha conferito la menzione speciale ed è stato in quei giorni che ho dismesso i panni del turista e del lavoratore in trasferta per diventare formalmente un vostro cittadino. Abbiamo vissuto un'esperienza che chiamare intensa sarebbe riduttivo. Abbiamo fatto qualcosa che resterà indelebile nei ricordi di tutti noi come parte di qualcosa di più grande che è il Crotone calcio, il club che mi ha dato una grandissima opportunità e che sento il dovere di ringraziare".

20:30Sicurezza: a Bergamo arriva app per segnalare crimini

(ANSA) - BERGAMO, 09 DIC - Il Comune di Bergamo ha lanciato oggi '1SAFE', un'applicazione che serve a segnalare gli episodi di criminalità e pericolo in città. Disponibile in quattro lingue, gratuita e valida sia per iOs che Android, l'app è destinata - è stato spiegato - a cambiare il concetto di sicurezza partecipata nei Comuni. Bergamo è la prima città ad avvalersene: un'operazione senza costi per l'Amministrazione comunale. Ogni cittadino che ha scaricato la app sul proprio telefono può segnalare episodi di criminalità o situazioni di pericolo alla polizia locale: ogni utente si registra in modo completamente gratuito al servizio, fornendo nome, cognome e numero di telefono. Qualora fosse testimone di furti, incendi, risse, comportamenti illegali, può mandare immediata segnalazione attraverso la app alla centrale operativa della polizia locale, che ne prende carico immediato. Le segnalazioni sono infatti tutte georeferenziate e quindi diventa estremamente semplice sapere cosa sta succedendo e dove sta avvenendo.