Ultima ora

01:09Calcio: per Spalletti è un “punto importante”

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo, qualcosa ci è mancato. Invece dovevamo essere più tranquilli e fidarci delle nostre qualità. Poi, aver portato via un punto qui senza prendere gol va bene. Ma tutto quello che abbiamo ottenuto finora ce lo siamo guadagnato e dobbiamo ben tenerlo a mente. Invece abbiamo avuto un po' di timore, come se non ci meritassimo di stare qui, come se qualcuno ancora non ci creda di essere cresciuto così tanto". Così Luciano Spalletti dopo lo 0-0 interista in casa della Juventus. "Stasera qualcosa di più potevamo fare, non eravamo così determinati come invece siamo stati in altri frangenti: in alcuni momenti è sembrato che ci si accontentasse un poco, come se la fase di possesso ci bastasse - ha detto ancora Spalletti - Invece dovevamo essere più rabbiosi nel provare a fare di più".

01:07Calcio: Allegri, ci è mancato solo il gol

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "C'è da fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita senza mai concedere un tiro in porta ai nostri avversari. Non era facile, perché l'Inter è una squadra compatta, con buona tecnica. C'è mancato solo il gol". Massimiliano Allegri è moderatamente soddisfatto dello 0-0 con l'Inter. "In fase difensiva siamo stati bravissimi a bloccare i loro esterni, che sono quelli che in Serie A hanno effettuato più cross. Dispiace non aver vinto, tre punti oggi ci avrebbero dato una bella iniezione di fiducia, ma siamo sulla buona strada". Poi un riconoscimento agli avversari: "L'Inter può arrivare in fondo, può lottare per il titolo e la Juventus pure. La sensazione è che la mia squadra non sta ancora benissimo, come vorrei io, ma venivamo da un martedì in cui ci siamo giocati il passaggio del turno in Champions e dalla sfida del San Paolo".

00:25Israele: protesta contro corruzione in governo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Molte migliaia di israeliani si sono radunati oggi, per la seconda volta in una settimana, nel centro di Tel Aviv in una marcia di protesta contro i ripetuti episodi di corruzione in cui esponenti del governo di Benyamin Netanyahu, fra cui lo stesso premier, si sono trovati coinvolti o comunque sottoposti a inchieste. ''Corrotti, siamo stufi di voi'' si leggeva sui cartelli mentre la folla sfilava nel Boulevard Rothschild. Molto polemica la reazione del Likud. ''Mentre il premier va all'estero per rappresentare Israele di fronte agli attacchi seguiti alla storica dichiarazione del presidente americano Donald Trump - si legge nel testo - a Tel Aviv la sinistra organizza una manifestazione. Invece che unirci tutti quanti attorno a Gerusalemme, la sinistra insiste a dividere''. Diversamente dalle affermazioni del Likud, gli organizzatori negano di avere affiliazioni politiche. Uno degli slogan era: ''Né di sinistra, né di destra: siamo solo persone corrette''.

00:11Calcio: Juventus-Inter finisce senza gol

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Finisce 0-0 il match clou della sedicesima giornata di Serie A tra Juventus ed Inter. Pari giusto all'Allianz Stadium di Torino, dove la partita è molto tattica, con una leggera supremazia interista nel primo tempo, bilanciata dalla reazione bianconera nella ripresa. Sia Higuain che Icardi, i due attaccanti più attesi, ben neutralizzati dalle difese. Dybala in campo nell'ultimo quarto d'oro, ma nemmeno la stella argentina riesce a cambiare il volto della partita. L'Inter sale a 40 punti e resta in testa alla classifica, ma domani il Napoli la può scavalcare in caso di vittoria sulla Fiorentina, al San Paolo. La Juventus raggiunge il Napoli a quota 38.

21:57Sport: Csi ‘senza vera riforma non c’è futuro’

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Società sportive lucrative, riforma del Terzo Settore, lavoro sportivo, passione educativa. Questi gli ingredienti della tavola rotonda "S Factor: alla ricerca dello sport possibile, tra territorio, istituzioni e promozione sociale", proposta dal Centro Sportivo Italiano, in apertura del suo Meeting di Assisi. Al dibattito hanno partecipato Gabriele Toccafondi (AP), Filippo Fossati, responsabile Sport Movimento Democratico e Progressista, Giancarlo Giorgetti, responsabile Sport e Associazionismo Lega Nord, Daniela Sbrollini, responsabile Dipartimento Sport Partito Democratico, Simone Valente, responsabile Sport Movimento 5 Stelle Bruno Molea, vicepresidente Commissione Cultura, Scienza e Istruzione della Camera dei Deputati. Con loro il presidente del Csi, Vittorio Bosio, che ha chiesto ai rappresentanti dei partiti "che nei programmi elettorali ci sia un passaggio su una riforma dello sport dilettantistico, riconoscendone il valore sociale che esprime in tutto il territorio". (ANSA).

21:51Uccide figli: donna decide di accettare le cure

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 9 DIC - Antonella Barbieri, la donna di 39 anni che ha ucciso i due figli e ha tentato il suicidio accoltellandosi all'addome il 7 dicembre, ha deciso di accettare le cure mediche che sulle prime aveva rifiutato. Per lunedì mattina, 11 dicembre, quando è in programma la convalida dell'arresto, potrebbe così essere in grado di affrontare l'udienza davanti al giudice, prevista in ospedale a Reggio Emilia dove la donna è ricoverata. (ANSA).

21:43Calcio: Serie A, Cagliari-Sampdoria 2-2

(ANSA) - CAGLIARI, 9 DIC - Finisce 2-2 Cagliari-Sampdoria, primo anticipo della 16/a giornata di Serie A. Primo tempo di marca Samp con il doppio vantaggio siglato Quagliarella: al 12' l'attaccante blucerchiato riceve palla da Ramirez e calcia in caduta col destro anticipando il portiere Cragno, mentre al 19' insacca con un sinistro a giro. Particolarmente sfortunato il Cagliari che perde per infortunio tre giocatori già nel primo tempo (il portiere Rafael si era fatto male nel riscaldamento): Ceppitelli, Faragò e Dessena lasciano il posto rispettivamente a Pisacane, Van Der Wiel e Farias. Prima dell'intervallo il Cagliari si fa vedere con Ionita che colpisce di testa in tuffo su cross di Padoin ma manda alto sopra la traversa. Il Cagliari riacciuffa la partita a inizio ripresa: al 54' Viviano sbaglia il rinvio e colpisce sulla schiena Farias per l'1-2., dopo 5' arriva il pareggio dei sardi con un colpo di testa di Pavoletti. Il Cagliari sale a 17, la Sampdoria raggiunge quota 27.