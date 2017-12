Ultima ora

10:16Iran:Riad cambi con Yemen e Israele e noi pronti a relazioni

(ANSA) - TEHERAN, 10 DIC - Il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato che l'Iran è pronto a ripristinare i legami con Riad se i sauditi smetteranno di bombardare lo Yemen e taglieranno i loro rapporti con Israele. In un discorso trasmesso oggi, Rohani ha detto che tra Teheran e Riad potrebbero esserci "buone relazioni" se i sauditi ponessero fine alla loro "falsa amicizia" con Israele e fermassero i "disumani bombardamenti" nello Yemen, dove una coalizione a guida saudita sta combattendo i ribelli Houthi alleati con gli iraniani. Il regno saudita ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Iran nel gennaio 2016 dopo che dimostranti iraniani hanno attaccato le missioni diplomatiche saudite in risposta all'esecuzione a Riad di un importante religioso dissidente sciita.

10:16Gb: William e Harry scelgono scultore per la statua di Diana

(ANSA) - LONDRA, 10 DIC - William e Harry hanno scelto lo scultore che realizzare la statua di Diana in occasione dei 20 anni dalla morte. Si chiama Ian Rank-Broadley ed è l'autore del ritratto della regina Elisabetta che compare sulle monete britanniche dal 1998. La statua di Lady D dovrà essere pronta entro il 2019 e sarà collocata a Kensington Palace, dove abitava la principessa. "L'opera sarà un tributo duraturo a nostra madre, per ricordarne la vita e celebrare quello che ci ha lasciato", hanno dichiarato i principi in un comunicato.

09:19Gerusalemme: Netanyahu, non accetto ipocrisia Europa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - "Rispetto l'Europa ma non sono pronto ad accettare il suo doppio standard". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu prima di partire per la Francia dove oggi vedrà il presidente Emmanuel Macron per poi proseguire per Bruxelles. Dall'Europa - ha aggiunto -"ho sentito voci di condanna della storica decisione di Trump, ma non sul lancio di razzi contro Israele e sul terribile incitamento contro lo stato ebraico". "Non accetto - ha concluso - questa ipocrisia e presenterò la verità di Israele a testa alta".

01:09Calcio: per Spalletti è un “punto importante”

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo perso qualche pallone di troppo, qualcosa ci è mancato. Invece dovevamo essere più tranquilli e fidarci delle nostre qualità. Poi, aver portato via un punto qui senza prendere gol va bene. Ma tutto quello che abbiamo ottenuto finora ce lo siamo guadagnato e dobbiamo ben tenerlo a mente. Invece abbiamo avuto un po' di timore, come se non ci meritassimo di stare qui, come se qualcuno ancora non ci creda di essere cresciuto così tanto". Così Luciano Spalletti dopo lo 0-0 interista in casa della Juventus. "Stasera qualcosa di più potevamo fare, non eravamo così determinati come invece siamo stati in altri frangenti: in alcuni momenti è sembrato che ci si accontentasse un poco, come se la fase di possesso ci bastasse - ha detto ancora Spalletti - Invece dovevamo essere più rabbiosi nel provare a fare di più".

01:07Calcio: Allegri, ci è mancato solo il gol

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - "C'è da fare i complimenti ai ragazzi, hanno fatto una bella partita senza mai concedere un tiro in porta ai nostri avversari. Non era facile, perché l'Inter è una squadra compatta, con buona tecnica. C'è mancato solo il gol". Massimiliano Allegri è moderatamente soddisfatto dello 0-0 con l'Inter. "In fase difensiva siamo stati bravissimi a bloccare i loro esterni, che sono quelli che in Serie A hanno effettuato più cross. Dispiace non aver vinto, tre punti oggi ci avrebbero dato una bella iniezione di fiducia, ma siamo sulla buona strada". Poi un riconoscimento agli avversari: "L'Inter può arrivare in fondo, può lottare per il titolo e la Juventus pure. La sensazione è che la mia squadra non sta ancora benissimo, come vorrei io, ma venivamo da un martedì in cui ci siamo giocati il passaggio del turno in Champions e dalla sfida del San Paolo".

00:25Israele: protesta contro corruzione in governo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 DIC - Molte migliaia di israeliani si sono radunati oggi, per la seconda volta in una settimana, nel centro di Tel Aviv in una marcia di protesta contro i ripetuti episodi di corruzione in cui esponenti del governo di Benyamin Netanyahu, fra cui lo stesso premier, si sono trovati coinvolti o comunque sottoposti a inchieste. ''Corrotti, siamo stufi di voi'' si leggeva sui cartelli mentre la folla sfilava nel Boulevard Rothschild. Molto polemica la reazione del Likud. ''Mentre il premier va all'estero per rappresentare Israele di fronte agli attacchi seguiti alla storica dichiarazione del presidente americano Donald Trump - si legge nel testo - a Tel Aviv la sinistra organizza una manifestazione. Invece che unirci tutti quanti attorno a Gerusalemme, la sinistra insiste a dividere''. Diversamente dalle affermazioni del Likud, gli organizzatori negano di avere affiliazioni politiche. Uno degli slogan era: ''Né di sinistra, né di destra: siamo solo persone corrette''.

00:11Calcio: Juventus-Inter finisce senza gol

(ANSA) - ROMA, 9 DIC - Finisce 0-0 il match clou della sedicesima giornata di Serie A tra Juventus ed Inter. Pari giusto all'Allianz Stadium di Torino, dove la partita è molto tattica, con una leggera supremazia interista nel primo tempo, bilanciata dalla reazione bianconera nella ripresa. Sia Higuain che Icardi, i due attaccanti più attesi, ben neutralizzati dalle difese. Dybala in campo nell'ultimo quarto d'oro, ma nemmeno la stella argentina riesce a cambiare il volto della partita. L'Inter sale a 40 punti e resta in testa alla classifica, ma domani il Napoli la può scavalcare in caso di vittoria sulla Fiorentina, al San Paolo. La Juventus raggiunge il Napoli a quota 38.