Ultima ora

13:07Italia Team: impresa curling, azzurri qualificati Olimpiadi

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il curling azzurro scrive la storia e vola a PyeongChang. La Nazionale maschile, allenata da Soren Gran e composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin , Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer ha sconfitto la Danimarca 6-5 nella gara dei playoff del torneo di qualificazione olimpica a Plzen, in Repubblica Ceca, ottenendo la qualificazione per le Olimpiadi invernali in programma a febbraio in Corea del Sud. Si tratta di una prima volta assoluta da quando la disciplina è nel programma olimpico (Nagano 1998), escludendo la partecipazione a Torino2006, garantita in qualità di Paese organizzatore. La vittoria è arrivata al capolinea di una sfida da brividi: da 1-0 a 1-1 dopo due end, da 3-1 a 3-3 dopo quattro, quindi due mani a zero e, nella settima, il nuovo vantaggio danese. Gli azzurri non rispondono immediatamente, con l'ottava ripresa che scorre via, ma vanno a marcare due punti al nono end, con il parziale che si aggiorna sul 5-4 per l'Italia. Al decimo arriva il pari degli avversari che decreta l'extra end: qui è Mosaner, con un'ultima stone da leggenda, a trasformare il sogno in realtà.(ANSA).

13:02Pirati strada: 73enne si costituisce dopo 24 ore, denunciato

(ANSA) - MONTESPERTOLI (FIRENZE), 10 DIC - Un 73enne di Montespertoli (Firenze) è stato denunciato dai carabinieri perché accusato dell'investimento mortale del 49enne di Scandicci (Firenze) avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale della Valvirginio ad Anselmo, a Montespertoli. L'anziano si è costituito volontariamente sembra dopo aver letto notizie di stampa. L'uomo ha raccontato di non aver visto la vittima attraversare pensando di aver colpito un palo. In quel momento la visibilità era scarsa a causa della pioggia.

12:52Gerusalemme: Israele scopre nuovo tunnel Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - Israele ha scoperto, e reso inoperativo, un nuovo tunnel militare di Hamas che da Khan Younes (centro della Striscia) si inoltrava per 200 metri in territorio ebraico. Lo ha detto il portavoce militare, Jonathan Conricus, spiegando che la galleria sotterranea era dotata di "sistemi sofisticati" per permettere il passaggio verso Israele e attaccare soldati e popolazione. "Non cerchiamo un'escalation - ha aggiunto - ma dobbiamo difendere i nostri civili e non accetteremo violazioni della nostra sovranità".

12:51Calcio: Allegri, con Inter dato massimo ma si può crescere

(ANSA) - TORINO, 10 DIC - "I ragazzi hanno dato il massimo". Allegri elogia lo spirito della Juventus, reduce dallo 0-0 casalingo contro la capolista Inter. L'imperativo dei bianconeri, nelle parole scritte su Twitter nella notte dal tecnico è di "crescere fisicamente per regalare ai tifosi un fine anno brillante". "La condizione fisica è buona, ma non ancora ottimale", ha ribadito Allegri in sala stampa, alla mezzanotte di ieri. "Non credevo che dopo Napoli e Atene potessimo fare una partita del genere. Adesso ho avuto la conferma che abbiamo ancora margini di miglioramento importanti. Sta migliorando la difesa - ha sottolineato Allegri - perché è progredito l'atteggiamento difensivo di tutta la squadra". Da valutare le condizioni di Chiellini, che ieri ha accusato un risentimento muscolare all'adduttore destro, pur rimanendo in campo fino al 93'.

12:47Uccide figli: le condizioni cliniche restano stazionarie

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 10 DIC - Sono stazionarie le condizioni cliniche di Antonella Barbieri, la donna di 39 anni che ha ucciso i due figli tra Suzzara (Mantova) e Luzzara (Reggio Emilia) e ha tentato il suicidio accoltellandosi all'addome il 7 dicembre. Lo riferisce la Direzione dell'Azienda Usl reggiana. La paziente, in prognosi riservata, cosciente, rimane ricoverata all'Ospedale di Reggio Emilia in terapia semi intensiva, sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Dopo un primo deciso rifiuto, ha deciso di accettare le cure mediche. Domani, 11 dicembre, è in programma la convalida dell'arresto: a questo punto potrebbe essere in grado di affrontare l'udienza davanti al giudice, prevista in ospedale. (ANSA).

12:43Sci: cdm, due azzurri in seconda manche slalom val d’Isere

(ANSA) - Val d'Isere (Francia), 10 dic - Sono solo due, entrambi trentini, gli azzurri classificatisi per la seconda manche dello slalom speciale di cdm di val d'Isere. Si tratta di Stefano Gross che è al comando e del veterano Cristian Deville 27/o con un ritardo di 1.96 dal suo conterraneo. L'emiliano Giuliano Razzoli ha mancato per un soffio la qualificazione finendo al prima manche al 31/o posto.

12:32Kickboxing: Petrosyan si conferma re,vince anche la Peritore

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Pubblico delle grandi occasioni per il ritorno a Firenze di "Oktagon Bellator", gala internazionale di sport da combattimento che ha infiammato migliaia di appassionati del genere con le più grandi stelle mondiali di kickboxing e mma, 15 incontri tra ring e gabbia che hanno visto tra i protagonisti più attesi Alessio Sakara, Armen Petrosyan e Gloria Peritore: nelle Victory World Series Petrosyan ha conservato il titolo mondiale ISKA nei 70 kg regolando in meno di un minuto il romeno Amansio Paraschiv per ko alla prima ripresa con una ginocchiata fulminante. E' andata meno bene a Sakara nella gabbia di Bellator MMA contro il brasiliano Rafael Carvalho valevole per il titolo mondiale degli 84 kg: il campione in carica ha centrato il colpo vincente al primo round, mettendo al tappeto il legionario e conservando il titolo iridato. Nelle Victory World Series trionfo per la beniamina di casa Peritore, che nel prestige fight del primo atto ha battuto ai punti la francese Lizzie Largiliere.