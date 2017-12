Ultima ora

13:17Boldrini, non sospendere diritti umani per la sicurezza

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "I diritti umani sono il tratto più caratteristico dell'identità europea. Questa consapevolezza va riaffermata nella giornata in cui si celebra la Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata a Parigi 69 anni fa. Perché forte è il rischio che la lotta contro il terrorismo e le ragioni di sicurezza nazionale siano invocate come motivi per sospendere le tutele individuali e collettive". Lo afferma la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, nella giornata mondiale dei diritti umani.

13:12Mattarella,rispetto diritti umani pilastro società

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda, in una nota, "il senso della Giornata dei diritti umani, celebrata oggi in tutto il mondo per ricordarci che il rispetto per la dignità umana e la promozione dei principi di uguaglianza e giustizia costituiscono i pilastri di una società giusta, capace di rispettare le differenze e di valorizzare il contributo che ciascuno offre al benessere generale".

13:12Va fuoristrada e passa notte incastrato in auto, salvato

(ANSA) - LIVORNO, 10 DIC - Un uomo di 31 anni è stato salvato stamani da un vigile del fuoco volontario di passaggio dopo avere trascorso la notte incastrato nella sua auto finita fuoristrada circa dieci ora prima: l'automobilista aveva un principio di ipotermia. L'incidente stradale è avvenuto nel Livornese, tra Guasticce e Vicarello nel comune di Collesalvetti (Livorno), dove ieri sera intorno alle 22 un'auto è uscita di strada andandosi a incastrare sotto il ponticello di un canale che costeggia la carreggiata. Nessuno però si è accorto di niente fino a stamani intorno alle 7.30 quando è scattato l'allarme. E' stato il vigile del fuoco, in servizio come volontario al distaccamento di Collesalvetti, ad accorgersi di quella macchina incastrata con il conducente a bordo. Appena ha capito che l'automobilista era vivo si è subito prodigato per aiutarlo ed estrarlo dall'abitacolo anche se è poi stato necessario l'intervento di una squadra attrezzata di pompieri che per liberarlo hanno dovuto segare il tetto dell'automobile. Il conducente è stato poi affidato alle cure del 118 e trasferito in ospedale. (ANSA).

13:12Pugilato: Lomachenko super, Rigondeaux lascia

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Boxe di altissimo livello ieri notte sul ring del Madison Square Garden, tempio newyorkese della 'nobile arte'. In quello che era stato definito "il match dell'anno", l'ucraino Vasiliy Lomachenko, due ori olimpici in carriera, ha conservato il titolo mondiale Wbo dei leggeri junior battendo il cubano Guillermo Rigondeaux, anche lui due volte olimpionico, per abbandono all'inizio del settimo round. Lomachenko ha dominato, non dando tregua al rivale, che dalla seconda ripresa è apparso in difficoltà per un problema a una mano.

13:07Italia Team: impresa curling, azzurri qualificati Olimpiadi

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il curling azzurro scrive la storia e vola a PyeongChang. La Nazionale maschile, allenata da Soren Gran e composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Simone Gonin , Daniele Ferrazza e Andrea Pilzer ha sconfitto la Danimarca 6-5 nella gara dei playoff del torneo di qualificazione olimpica a Plzen, in Repubblica Ceca, ottenendo la qualificazione per le Olimpiadi invernali in programma a febbraio in Corea del Sud. Si tratta di una prima volta assoluta da quando la disciplina è nel programma olimpico (Nagano 1998), escludendo la partecipazione a Torino2006, garantita in qualità di Paese organizzatore. La vittoria è arrivata al capolinea di una sfida da brividi: da 1-0 a 1-1 dopo due end, da 3-1 a 3-3 dopo quattro, quindi due mani a zero e, nella settima, il nuovo vantaggio danese. Gli azzurri non rispondono immediatamente, con l'ottava ripresa che scorre via, ma vanno a marcare due punti al nono end, con il parziale che si aggiorna sul 5-4 per l'Italia. Al decimo arriva il pari degli avversari che decreta l'extra end: qui è Mosaner, con un'ultima stone da leggenda, a trasformare il sogno in realtà.(ANSA).

13:02Pirati strada: 73enne si costituisce dopo 24 ore, denunciato

(ANSA) - MONTESPERTOLI (FIRENZE), 10 DIC - Un 73enne di Montespertoli (Firenze) è stato denunciato dai carabinieri perché accusato dell'investimento mortale del 49enne di Scandicci (Firenze) avvenuto nella notte tra venerdì e sabato sulla strada provinciale della Valvirginio ad Anselmo, a Montespertoli. L'anziano si è costituito volontariamente sembra dopo aver letto notizie di stampa. L'uomo ha raccontato di non aver visto la vittima attraversare pensando di aver colpito un palo. In quel momento la visibilità era scarsa a causa della pioggia.

12:52Gerusalemme: Israele scopre nuovo tunnel Hamas

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - Israele ha scoperto, e reso inoperativo, un nuovo tunnel militare di Hamas che da Khan Younes (centro della Striscia) si inoltrava per 200 metri in territorio ebraico. Lo ha detto il portavoce militare, Jonathan Conricus, spiegando che la galleria sotterranea era dotata di "sistemi sofisticati" per permettere il passaggio verso Israele e attaccare soldati e popolazione. "Non cerchiamo un'escalation - ha aggiunto - ma dobbiamo difendere i nostri civili e non accetteremo violazioni della nostra sovranità".