13:27Gerusalemme: fonti palestinesi, oltre 1250 i feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - E' di oltre 1.250 il bilancio complessivo dei feriti palestinesi in questi giorni di scontri dall'annuncio di Trump sul riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele. Lo dice il ministero della sanità palestinese, riferito dai media locali. Del totale, secondo la stessa fonte, 150 sono stati colpiti "da munizioni vere".

13:24Minacce a sindaco Pesaro sul web: Ricci, sono neofascisti

(ANSA) - PESARO, 10 DIC - ''Muori'', scrive uno; ''ottimo messaggio'' risponde un altro. ''Militanti neofascisti'' afferma il sindaco di Pesaro Matteo Ricci hanno riempito la sua bacheca Facebook di insulti, dopo che il primo cittadino ha negato una sala del Comune a CasaPound per la presentazione del libro di un disabile. Ricci ha segnalato i post, firmati, alla Questura. ''Molti insulti e oscenità li ho cancellati perché non sono degni - scrive il sindaco -. Io continuo a difendere la Costituzione italiana. Chiedo inoltre allo Stato - aggiunge - di risolvere l'ambiguità giuridica di movimenti neofascisti che si nascondono dietro Statuti fasulli che non corrispondono alla realtà. Li ho ovviamente segnalati alla Questura''.

13:23Sci: troppa nebbia, cancellati superG e combinata St. Moritz

(ANSA) - St. Moritz ( Svizzera), 10 dic - Il secondo superG di cdm femminile di St. Moritz è tanto cancellato per nebbia. E' stata così cancellata anche la combinata che gli era stata collegata. Tutta colpa del cosiddetto 'serpente del Maloja', un fenomeno atmosferico di queste parti, con nebbie in quota che arrivano sino sopra a St. Moritz e non se ne vanno. La conclusione per St.Moritz è che chi troppo vuole a volte nulla stringe o stringe poco. Nella famosa località svizzera erano infatti in programma ben tre gare da venerdì a domenica (una combinata slalom-superg e altri due superG) ma ne è stata disputata una sola.

13:20Gerusalemme: media palestinesi, scontri Ateneo Hebron

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - Ci sono stati scontri oggi nel campus dell'Università di Hebron, in Cisgiordania, tra manifestanti ed esercito israeliano. Lo riferisce l'agenzia ufficiale palestinese Wafa secondo cui "dozzine di studenti sono stati intossicati dai gas lacrimogeni sparati dalle forze di occupazione israeliane". La Wafa ha poi aggiunto che l'esercito "ha impedito agli studenti universitari di organizzare una marcia studentesca verso Al-Quds Al-Khalil Street".

13:17Boldrini, non sospendere diritti umani per la sicurezza

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "I diritti umani sono il tratto più caratteristico dell'identità europea. Questa consapevolezza va riaffermata nella giornata in cui si celebra la Dichiarazione universale dei diritti umani, proclamata a Parigi 69 anni fa. Perché forte è il rischio che la lotta contro il terrorismo e le ragioni di sicurezza nazionale siano invocate come motivi per sospendere le tutele individuali e collettive". Lo afferma la Presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini, nella giornata mondiale dei diritti umani.

13:12Mattarella,rispetto diritti umani pilastro società

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda, in una nota, "il senso della Giornata dei diritti umani, celebrata oggi in tutto il mondo per ricordarci che il rispetto per la dignità umana e la promozione dei principi di uguaglianza e giustizia costituiscono i pilastri di una società giusta, capace di rispettare le differenze e di valorizzare il contributo che ciascuno offre al benessere generale".

13:12Va fuoristrada e passa notte incastrato in auto, salvato

(ANSA) - LIVORNO, 10 DIC - Un uomo di 31 anni è stato salvato stamani da un vigile del fuoco volontario di passaggio dopo avere trascorso la notte incastrato nella sua auto finita fuoristrada circa dieci ora prima: l'automobilista aveva un principio di ipotermia. L'incidente stradale è avvenuto nel Livornese, tra Guasticce e Vicarello nel comune di Collesalvetti (Livorno), dove ieri sera intorno alle 22 un'auto è uscita di strada andandosi a incastrare sotto il ponticello di un canale che costeggia la carreggiata. Nessuno però si è accorto di niente fino a stamani intorno alle 7.30 quando è scattato l'allarme. E' stato il vigile del fuoco, in servizio come volontario al distaccamento di Collesalvetti, ad accorgersi di quella macchina incastrata con il conducente a bordo. Appena ha capito che l'automobilista era vivo si è subito prodigato per aiutarlo ed estrarlo dall'abitacolo anche se è poi stato necessario l'intervento di una squadra attrezzata di pompieri che per liberarlo hanno dovuto segare il tetto dell'automobile. Il conducente è stato poi affidato alle cure del 118 e trasferito in ospedale. (ANSA).