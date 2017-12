Ultima ora

13:57Corsica: ballottaggio ‘territoriali’, nazionalisti favoriti

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - Corsi al voto oggi per il ballottaggio delle "territoriali", le elezioni dalle quali usciranno i rappresentanti territoriali della nuova Assemblea unica dell'isola che governeranno fino al 2021. L'alleanza nazionalista "Pe' a Corsica" - degli autonomisti Talamoni e Simeoni - arrivata largamente in vantaggio domenica scorsa con il 45,36%, è nettamente favorita e punta ad ampliare il risultato. In lizza altre tre liste, la destra regionalistai di Jean-Martin Mondoloni, i Republicains di Valerie Bozzi e i macronisti de La Republique en Marche di Jean-Charles Orsucci. Gli elettori del partito indipendentista U Rinnovu, che non ha avuto accesso al ballottaggio avendo racimolato soltanto il 6,69% dei voti, dovrebbe riversare le preferenze sull'alleanza nazionalista.

13:55Calcio: Monchi, Juve e Inter fortissime, Roma va per sua via

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Juventus-Inter è stata una partita interessante, ma noi non dobbiamo guardare nessuno, dobbiamo continuare sulla nostra strada" così il ds della Roma Monchi intervenuto al programma Serie A live su Premium Sport. Monchi ritiene "sia i bianconeri sia i nerazzurri fortissimi, ma la Roma non deve farsi distrarre dal cammino degli altri. Il livello tattico della Serie A è alto in tutte le squadre, non è facile vincere contro nessuno". Rispondendo a una domanda, il direttore sportivo giallorosso ha poi detto che il club sta lavorando al rinnovo di Florenzi, dopo quelli di Perotti e Manolas. E a una domanda su Di Francesco nel mirino di altri altri grandi club, ha risposto "Ora siamo concentrati sul campionato, ci sono cose più importanti in questo momento: il tecnico ha la nostra fiducia e noi abbiamo la sua. Quando ci sono questi presupposti non c'è bisogno di parlare di futuro". (ANSA).

13:50Travolge passanti con auto:giovane piantonato in psichiatria

(ANSA) - SONDRIO, 10 DIC - Il 27enne di Poggiridenti (Sondrio), Michele Bordoni, che ieri pomeriggio ha deliberatamente investito con la sua auto alcuni passanti intenti a guardare i Mercatini di Natale in pieno centro a Sondrio rimane al momento piantonato nel reparto di Psichiatria dell'ospedale del capoluogo valtellinese, in attesa che i medici diano il via libera per il suo trasferimento in carcere. L'accusa è di tentato omicidio plurimo. La più grave dei 4 feriti, la donna di 44 anni della provincia di Bergamo, è invece ancora in Rianimazione e le sue condizioni sono definite stazionarie. Non sarebbe in pericolo di vita. Ancora gli investigatori della Squadra Mobile sono al lavoro per chiarire il movente e capire se realmente il giovane, che ha agito sotto l'effetto di alcol e cannabinoidi, che ha pronunciato frasi sconnesse e deliranti al momento dell'arresto, si sia dichiarato dispiaciuto del fatto di "aver travolto solo quattro persone e non di più come avrei voluto".

13:50Maltempo: allerta Spagna e Portogallo, arriva tempesta Ana

(ANSA) - MADRID, 10 DIC - Allerta in Spagna e Portogallo per l'arrivo della tempesta Ana che porterà forti piogge e venti fino a 120 chilometri all'ora. I servizi meteorologici dei due paesi hanno alzato l'allarme a 'rosso', il livello più alto. Le zone più a rischio sono le regioni montuose e il nord ovest per in Spagna, il centro e il nord in Portogallo.

13:36Dell’Utri: Cuffaro, gli sia concesso di curarsi in casa

(ANSA) - PALERMO, 10 DIC - "Lo Stato e, in questo caso, la magistratura di sorveglianza, credo debbano restituire il cittadino Marcello Dell'Utri alla sua casa perché possa curarsi e continuare, accompagnato dall'amore della sua famiglia, il suo processo di rieducazione e risocializzazione. Solo in questo modo la giustizia darà valore al significato che la nostra Costituzione assegna alla pena". Lo afferma in una nota l'ex presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro. "Lo Stato per i suoi figli, tutti, è padre e come tale deve comportarsi. - aggiunge - Non come un patrigno, privo di umanità e sensibilità. Le istituzioni che lo rappresentano devono saper cogliere questo nobile significato". "So cos'è la sofferenza del carcere - afferma Cuffaro che ha scontato in cella una condanna per favoreggiamento personale a Cosa nostra - e per questo prego perché la nostra giustizia, nella quale continuo a credere ed a affidarmi, possa rivedere la sua decisione e consentire a Dell'Utri di scontare la sua pena in detenzione a casa".

13:27Gerusalemme: fonti palestinesi, oltre 1250 i feriti

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - E' di oltre 1.250 il bilancio complessivo dei feriti palestinesi in questi giorni di scontri dall'annuncio di Trump sul riconoscimento di Gerusalemme capitale di Israele. Lo dice il ministero della sanità palestinese, riferito dai media locali. Del totale, secondo la stessa fonte, 150 sono stati colpiti "da munizioni vere".

13:24Minacce a sindaco Pesaro sul web: Ricci, sono neofascisti

(ANSA) - PESARO, 10 DIC - ''Muori'', scrive uno; ''ottimo messaggio'' risponde un altro. ''Militanti neofascisti'' afferma il sindaco di Pesaro Matteo Ricci hanno riempito la sua bacheca Facebook di insulti, dopo che il primo cittadino ha negato una sala del Comune a CasaPound per la presentazione del libro di un disabile. Ricci ha segnalato i post, firmati, alla Questura. ''Molti insulti e oscenità li ho cancellati perché non sono degni - scrive il sindaco -. Io continuo a difendere la Costituzione italiana. Chiedo inoltre allo Stato - aggiunge - di risolvere l'ambiguità giuridica di movimenti neofascisti che si nascondono dietro Statuti fasulli che non corrispondono alla realtà. Li ho ovviamente segnalati alla Questura''.