16:30Lazio: Inzaghi, ‘Noi per scudetto? Non così assurdo’

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Se è così assurdo pensare allo scudetto? No, vedendo quello che stiamo facendo… Ma dobbiamo essere realisti sapendo che davanti ci sono 4 squadre che stanno viaggiando a grandissimi livelli e quelle dietro sono pronte ad accorciare". Lo dice il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del posticipo di domani all'Olimpico contro il Torino. Una sfida che offre ai biancocelesti la possibilità di guadagnare due punti in classifica su Juventus, Inter e Roma. "Ma noi dobbiamo guardare a noi stessi - precisa Inzaghi - Ora dobbiamo dare continuità alla vittoria di Genova. Il Torino è una squadra tosta come il suo allenatore, tutti conosciamo Sinisa". "Davanti si va a dei ritmi altissimi - conclude l'allenatore laziale - dovremo essere bravi a dare continuità alla vittoria di Genova, per noi domani con il Torino sarebbero punti davvero importanti".

16:28Roma: Di Francesco, pari col Chievo solo colpa nostra

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Abbiamo chiuso il Chievo nella sua area per tutta la partita, se torniamo da Verona con un pari e' solo colpa nostra". Eusebio Di Francesco non se la prende con le ottime parate di Sorrentino se la sua Roma non e' riuscita ad andare oltre lo 0-0 al Bentegodi. "Nel primo tempo - dice a Sky - abbiamo avuto un'occasione in cui Gerson ha tirato sul portiere a porta vuota, e tante situazioni pericolose. Nel secondo altre occasioni, e se non le abbiamo chiuse e' colpa nostra". Di Francesco ha sottolineato le difficoltà in attacco: "Siamo la miglior difesa del campionato, ma davanti dobbiamo migliorare: per esempio sui cross cercavamo tutti la palla, invece di distribuirci bene negli spazi. Dobbiamo migliorare".

16:25Roma:Gioventù Identitaria,blitz goliardico per albero natale

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - I militanti di Gioventù Identitaria questa mattina hanno effettuato un blitz goliardico contro il sindaco Raggi in merito alla polemica sull'albero di Natale della Capitale esponendo proprio sotto l'abete lo striscione con scritto "Nightmare before Christmas" . "Un albero triste - affermano in una nota Simone Protasi segretario romano e Brian Carelli segretario nazionale di Gioventù Identitaria - per un amministrazione triste e incapace, un incubo per Roma. Un gesto simbolico per rimarcare l'incapacità di questa amministrazione e per denunciare lo stato di abbandono nel quale la città si trova".

16:22Maltempo: peggiora la morsa del freddo,allerta rossa Toscana

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Peggiora la morsa del maltempo su gran parte delle regioni italiane. Nell'alta Toscana l'allerta è passata da gialla a rossa fino alla mezzanotte di domani per il previsto rafforzamento dei venti e delle piogge. Tante anche le nevicate: copiosa quella in Valle d'Aosta, dove le autorità prevedono che si possa raggiungere quota 90 centimetri, facendo diventare 'forte' il pericolo valanghe, soprattutto nelle zone ai confini con Francia e Svizzera. Intanto l'area metropolitana di Milano si prepara ad affrontare un'emergenza neve e ghiaccio che potrebbe scattare dalle prossime ore. La sferzata di maltempo continua a farsi sentire in Campania, dove la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per vento forte e mare agitato a partire dalla mezzanotte fino alle 12 di martedì.Nevica, ma senza disagi per la circolazione, sulla A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Parma, sulla A1 Panoramica tra Roncobilaccio ed Aglio, sulla A1 tra Firenzuola ed Aglio, sulla A7 Serravalle-Genova e sulla A5 Aosta-Monte Bianco.

16:09Calcio: Chievo-Roma 0-0, Sorrentino ferma i giallorossi

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo aver fermato il Napoli, il Chievo si ripete anche cin la Roma, che al Bentegodi non va oltre lo 0-0. Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 16ma giornata di Serie A, la squadra di Maran dopo la 'scoppola di S.Siro torna la squadra grintosa e muscolare che tutti conoscono, riuscendo a imbrigliare i giallorossi che oggi schieravano dal 1' Schick, con Dzeko in panchina. Grande protagonista del match il portiere Sorrentino autore di interventi prodigiosi. Pur col centrocampo orfano di Castro, Hetemaj e Rigoni, Maran ha giocato a viso aperto, riuscendo anche a sfiorare il vantaggio con Inglese che al 13' scheggia la traversa. I pericoli per i clivensi arrivano tutti dalla sinistra, con Kolarov che si danna ma senza trovare il conforto degli attaccanti. Al 24' la Roma potrebbe passare ma prima il colpo di tacco di Schick poi il tiro a botta sicura di Gerson si spengono su Sorrentino che al 15' della ripresa risponde su Ginalons, su Kolarov e infine (37') su Schick 'stoppato con una parata prodigiosa di piede

16:01Azzannata da due pitbull, donna di 70 anni in rianimazione

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - E' ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata, la donna di 70 anni che nel pomeriggio del 9 dicembre è stata azzannata da due pitbull del vicino, sul pianerottolo della sua casa di Bazzano, comune di Valsamoggia. La donna, come riferito dal Resto del Carlino, è uscita per buttare l'immondizia quando è stata attaccata dai due cani. Caduta a terra, è stata ferita alle gambe, alla gola e alla testa dagli animali. Poi è intervenuto il proprietario ed è stato chiamato il 118. Prima è stata portata all'ospedale del paese, poi trasportata al Maggiore: le sue condizioni sono gravi. Indagano i Carabinieri. (ANSA).

15:16Calcio: Inter, Perisic e Borja’buon punto,restiamo positivi’

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Buon punto su campo difficile, forza Inter". Ivan Perisic, il giorno dopo il pari dei nerazzurri a Torino contro la Juventus, commenta il risultato su Instagram, soddisfatto di aver mantenuto l'imbattibilità anche all'Allianz Stadium. Gli fanno eco i compagni da Borja Valero "Prendiamoci questo punto importante e siamo positivi", ad Handanovic "passo dopo passo". Il gruppo è compatto e lo dimostrano anche le parole di Andrea Ranocchia, rimasto in panchina, ma comunque pronto a supportare i compagni: "Non abbiamo interrotto il nostro cammino e questo era importante, ora continuare". E martedì l'Inter esordirà in Coppa Italia contro il Pordenone a San Siro.