16:09Calcio: Chievo-Roma 0-0, Sorrentino ferma i giallorossi

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo aver fermato il Napoli, il Chievo si ripete anche cin la Roma, che al Bentegodi non va oltre lo 0-0. Nell'anticipo dell'ora di pranzo della 16ma giornata di Serie A, la squadra di Maran dopo la 'scoppola di S.Siro torna la squadra grintosa e muscolare che tutti conoscono, riuscendo a imbrigliare i giallorossi che oggi schieravano dal 1' Schick, con Dzeko in panchina. Grande protagonista del match il portiere Sorrentino autore di interventi prodigiosi. Pur col centrocampo orfano di Castro, Hetemaj e Rigoni, Maran ha giocato a viso aperto, riuscendo anche a sfiorare il vantaggio con Inglese che al 13' scheggia la traversa. I pericoli per i clivensi arrivano tutti dalla sinistra, con Kolarov che si danna ma senza trovare il conforto degli attaccanti. Al 24' la Roma potrebbe passare ma prima il colpo di tacco di Schick poi il tiro a botta sicura di Gerson si spengono su Sorrentino che al 15' della ripresa risponde su Ginalons, su Kolarov e infine (37') su Schick 'stoppato con una parata prodigiosa di piede

16:01Azzannata da due pitbull, donna di 70 anni in rianimazione

(ANSA) - BOLOGNA, 10 DIC - E' ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna, in prognosi riservata, la donna di 70 anni che nel pomeriggio del 9 dicembre è stata azzannata da due pitbull del vicino, sul pianerottolo della sua casa di Bazzano, comune di Valsamoggia. La donna, come riferito dal Resto del Carlino, è uscita per buttare l'immondizia quando è stata attaccata dai due cani. Caduta a terra, è stata ferita alle gambe, alla gola e alla testa dagli animali. Poi è intervenuto il proprietario ed è stato chiamato il 118. Prima è stata portata all'ospedale del paese, poi trasportata al Maggiore: le sue condizioni sono gravi. Indagano i Carabinieri. (ANSA).

15:16Calcio: Inter, Perisic e Borja’buon punto,restiamo positivi’

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Buon punto su campo difficile, forza Inter". Ivan Perisic, il giorno dopo il pari dei nerazzurri a Torino contro la Juventus, commenta il risultato su Instagram, soddisfatto di aver mantenuto l'imbattibilità anche all'Allianz Stadium. Gli fanno eco i compagni da Borja Valero "Prendiamoci questo punto importante e siamo positivi", ad Handanovic "passo dopo passo". Il gruppo è compatto e lo dimostrano anche le parole di Andrea Ranocchia, rimasto in panchina, ma comunque pronto a supportare i compagni: "Non abbiamo interrotto il nostro cammino e questo era importante, ora continuare". E martedì l'Inter esordirà in Coppa Italia contro il Pordenone a San Siro.

15:09Gerusalemme: israeliano accoltellato a stazione bus

(ANSAmed) - TEL AVIV, 10 DIC - Un israeliano è stato accoltellato pochi minuti fa alla stazione degli autobus di Gerusalemme. Lo ha detto il portavoce della polizia. Il ferito, una guardia di sicurezza di 25 anni, è in gravi condizioni mentre l'assalitore è stato catturato.

15:07Erdogan, Israele stato terrorista assassino di bambini

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha definito oggi Israele "uno Stato terrorista" che "uccide bambini", aggiungendo che lotterà "con tutti i mezzi" contro il riconoscimento da parte degli Stati Uniti di Gerusalemme come capitale dello Stato ebraico. "La Palestina è una vittima innocente. Quanto a Israele, è uno Stato terrorista, sì, terrorista!", ha tuonato il leader turco parlando a Sivas, secondo quanto riferiscono i media. "Non lasceremo Gerusalemme nelle mani di uno Stato che uccide i bambini", ha aggiunto.

15:01Violenza donne: stuprò giovane in parcheggio, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - I carabinieri hanno arrestato un uomo, Fabricio Montiel, ecuadoriano di 26 anni, accusato di avere stuprato nel 2015 una cameriera di 19 anni nell'ascensore del City Park, un'area di sosta nel centro di Genova. L'uomo è finito in carcere per una condanna definitiva a nove anni e nove mesi per violenza sessuale, furto aggravato e ricettazione. Montiel è stato arrestato mentre si trovava nella sua casa a Genova Staglieno. La vittima venne trovata seminuda e scioccata vicino all' ascensore del parcheggio. I due, secondo gli investigatori, si erano conosciuti in un locale della zona e dopo una serata passata insieme lui l'aveva violentata. La ragazza era finita in ospedale per le ferite riportate.

14:59Sci: slalom Val d’Isere, vince Hirscher, Gross chiude 6/o

(ANSA) - VAL D'ISERE (FRANCIA), 10 DIC - Il campione austriaco Marcel Hirscher , ottavo dopo la prima manche, ha vinto lo slalom speciale di cdm di val d'Isere in 1.41.94. Secondo il norvegese Henrik Kristoffersen in 1.42.33 e terzo lo svedese Mattias Hargin in 1.42.70. Solo 6/o in 1.42.70 il trentino Stefano Gross che era al comando dopo la prima manche e nella seconda ha pagato per le pessime condizioni di gara. In classifica un solo altro azzurro,anche lui trentino: e' Cristian Deville 23/o in 1.44.58 La gara si e' svolta sotto una fittissima nevicata andata avanti per ore, con scorsa a visibilita' e dando superlavoro agli organizzatori per ripulire il fondo della pista che ha comunque presentato varie difficolta'. Per la coppa del mondo uomini comincia ara la lunga trasferta italiana che prevede ben sette gare sino al 29 dicembre tra val Gardena, val Badia Madonna di Campiglio e Bormio.