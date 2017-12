Ultima ora

19:33Travolge passanti con auto:uomo esce da ospedale,va in cella

(ANSA) - SONDRIO, 10 DIC - E' stato dimesso dall'ospedale e portato in carcere Michele Bordoni, il 27enne accusato di tentato omicidio plurimo per aver investito, ieri, con la sua auto alcuni passanti intenti a visitare i Mercatini di Natale in pieno centro a Sondrio e ferendone quattro. Domani il procuratore della Repubblica di Sondrio Claudio Gittardi e il pm Stefano Latorre inoltreranno al gip la richiesta di convalida dell'arresto. Si presume che il giudice fisserà l'interrogatorio di Bordoni dopodomani, martedì. Intanto, mentre si è in attesa degli esiti degli esami per capire se abbia agito sotto l'effetto di alcool e droga, investigatori e inquirenti stanno ricostruendo come il giovane abbia trascorso le ultime ore prima di piombare con la sua macchia sui visitatori del mercatino natalizio. Da quanto è stato riferito da fonti giudiziarie non risulta sia stato mai in cura per problemi psichiatrici.

19:29Calcio: Sarri ‘ora andiamo meglio, è mancato solo il gol’

(ANSA) - ROMA, 10 DIC -"Oggi non ho visto gli stessi problemi offensivi di Rotterdam: abbiamo fatto un primo tempo un po' nervoso, ma una volta sbloccati davanti abbiamo creato''. A Premium Sport, l'allenatore del Napoli Maurizio Sarri vede il bicchiere mezzo pieno nonostante il pari in casa con la Fiorentina e l'occasione mancata di recuperare punti su Juve e Inter: ''Abbiamo fatto una buona partita, ma di fronte avevamo una squadra solida e in salute. È stata una prestazione importante dal punto di vista della mentalità e dell'impegno. Le palle gol ci sono state, con Zielinski, con Callejon, con Mertens: ci è mancata solo la fase di finalizzazione, ma torneremo a segnare''. ''Ho visto un Napoli in salute - assicura il tecnico degli azzurri - se avessimo vinto 1 a 0 tutti avrebbero parlato di Napoli ritrovato. Ho visto ritmo, velocità di circolazione della palla, movimento: rispetto alle partite precedenti c'è stata molto più facilità nella creazione della palla gol''.

19:27Migranti: Spagna, soccorse 104 persone in due barconi

(ANSA) - MADRID, 10 DIC - I servizi di soccorso marittimo spagnoli hanno salvato 104 migranti che tentavano di attraversare il Mediterraneo su due barconi. Le due imbarcazioni, con a bordo 53 e 22 persone, sono state intercettate nella notte nello stretto di Gibilterra. Altri 25 migranti sono stati salvati in mare da una pattuglia della Guardia Civil. Un altro mezzo di salvataggio ha recuperato quattro migranti a bordo di un gommone.

19:24Gerusalemme: l’Onu insiste, Trump compromette la pace

(ANSA) - NEW YORK, 10 DIC - La decisione di Donald Trump su Gerusalemme può compromettere definitivamente gli sforzi per la pace tra israeliani e palestinesi: lo afferma il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, in un'intervista alla Cnn.

19:18Calcio: Napoli, Mertens “è un momento difficile”

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Peccato per il risultato di oggi. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, è mancato solo il gol". Così l'attaccante del Napoli Dries Mertens dopo lo 0-0 in casa. "La Fiorentina ha giocato bene, hanno giocatori forti. Nel secondo tempo non l'ho vista, abbiamo fatto noi il gioco, è mancato solo il gol", ha ribadito. "Sappiamo che lungo una strada ci possono essere momenti difficili. In questi momenti dobbiamo essere molto forti - ha aggiunto Mertens -, dobbiamo mettere la testa insieme e secondo me poi ne usciremo più forti. Dobbiamo sempre crederci". "Io voglio fare gol. Anche oggi potevo farlo, mi dispiace - ha detto infine -. È un momento difficile per tutti, vogliamo venirne fuori tutti insieme".

19:18Francia: cellulari vietati alle medie dal prossimo anno

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - La promessa di Emmanuel Macron in campagna elettorale - vietare i cellulari alle scuole elementari e medie - sarà mantenuta a partire dal prossimo anno scolastico. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Educazione nazionale francese, Jean-Michel Blanquer, intervistato da LCI-RTL-Le Figaro. "Fra nove mesi - ha annunciato il ministro - i telefoni dovranno essere spenti appena superato il portone di scuola e non più soltanto durante le lezioni". Il ministro, che in passato aveva parlato di "armadietti con serratura", ha spiegato: "A volte si può avere bisogno del telefono cellulare per usi pedagogici, per situazioni di urgenza, dunque bisogna che restino in qualche modo confinati". "Ci sono delle scuole medie - ha aggiunto - che sono già riuscite a farlo".

19:14Ucraina: migliaia in piazza a Kiev, ‘Saakashvili libero’

(ANSA) - KIEV, 10 DIC - Diverse migliaia di sostenitori di Mikheil Saakashvili, ex presidente georgiano e feroce oppositore del presidente ucraino Poroshenko, si sono radunati a Kiev per chiedere la sua liberazione dal carcere. Saakashvili, divenuto capo dell'opposizione in Ucraina, è stato arrestato venerdì con l' accusa di collusione con uomini d'affari ucraini legati alla Russia per rovesciare il presidente Poroshenko. Saakashvili ha respinto le accuse e ieri ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione. I sostenitori di Saakashvili hanno marciato domenica nel centro di Kiev chiedendo il suo rilascio e la cacciata di Poroshenko. La manifestazione è stata pacifica e la polizia non è intervenuta.