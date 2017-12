Ultima ora

19:06Calcio: allerta meteo, Genoa-Atalanta rinviata a martedì

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio, considerata l'allerta meteo arancione sulla città di Genova diramata per lunedì 11 dicembre, ha disposto il rinvio di 24 ore della partita Genoa-Atalanta. L'incontro, inizialmente programmato per lunedì 11 dicembre alle ore 19.00, si disputerà quindi il 12 dicembre alla stessa ora.

18:34Macron a Netanyahu, congela le colonie israeliane

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - Il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Parigi con il premier Benyamin Netanyahu, ha chiesto di "congelare" le colonie israeliane come "gesto di fiducia" nei confronti dei palestinesi dopo lo scontro su Gerusalemme. Alla domanda su quale fossero i 'gesti' che volesse da Israele, Macron ha risposto: "Penso che si potrebbe cominciare con il congelamento delle colonie israeliane e un gesto di fiducia" nei confronti della controparte palestinese.

18:29Calcio: Spalletti, tanti spiaciuti per Inter imbattuta

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare come se pensassero che sia un incantesimo da spezzare per far tornare nuovamente il cigno un brutto anatroccolo...": è la considerazione - affidata a Instagram - dell'allenatore Inter Luciano Spalletti all'indomani dello 0-0 con la Juve. "Sappiamo però che per adesso la fiaba è un'altra. E' quella in cui sono i gufi a diventare colombe". Infine, complimenti a tutti, "grande prova e fogne vuote anche questa settimana", con riferimento alla frase pronunciata su Jtv da un tifoso bianconero.

18:27Calcio: serie A, uno 0-0 anche per il Napoli

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo lo 0-0 tra Juve e Inter di ieri e il pari senza reti della Roma in casa del Chievo, anche il Napoli ha chiuso a reti inviolate la sfida al San Paolo con la Fiorentina. Risultato: l'Inter resta da sola in testa a 40 punti, davanti a Napoli con 39 e Juve con 38. La Roma è a 35 ma deve recuperare una partita. Nelle altre due gare delle 15, l'Udinese ha battuto 2-0 il Benevento alla Dacia Arena (Barak e Lasagna nel primo tempo), mentre Spal e Verona hanno pareggiato 2-2. I ferraresi, sotto 0-2 al 40' st per le reti di Cerci su rigore e Caceres nel primo tempo, hanno agguantato il pari in due minuti con Paloschi e rigore di Antenucci.

18:22Morto sindaco Spoleto: città in lutto, spente luci natalizie

(ANSA) - SPOLETO (PERUGIA), 10 DIC - Spoleto spegne le luci delle festività natalizie e si veste a lutto per la morte improvvisa, stamani per un malore, del suo sindaco, Fabrizio Cardarelli. Oltre al lutto cittadino, dalle 15 di oggi fino alle ore 24 di domani, il Comune ha disposto fino a tutta la giornata di domani l'esposizione delle bandiere a mezz'asta su tutti gli edifici comunali e l'allestimento della camera ardente a Palazzo Comunale nella Cappellina di San Ponziano, aperta oggi ai cittadini dalle 15 alle 22 e dalle 8 alle 14.00 domani. Nel periodo del lutto cittadino vengono spente le luminarie natalizie, è sospesa l'attività didattica delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado, compresi i servizi educativi per l'infanzia, e non si terranno tutti gli eventi e spettacoli programmati nell'ambito del territorio comunale. Negli uffici comunali verrà osservato un minuto di silenzio domani alle 15. (ANSA).

18:15Netanyahu a Macron, Gerusalemme capitale da 3000 anni

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - "Parigi è la capitale della Francia, Gerusalemme è la capitale di Israele": lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, in conferenza stampa congiunta a Parigi con il presidente francese Emmanuel Macron, aggiungendo che è così "da tremila anni".

18:11Viabilità: Autobrennero in tilt per rientro turisti

(ANSA) - BOLZANO, 10 DIC - Il controesodo di turisti dai mercatini di Natale e dai centri sciistici dopo il ponte dell'Immacolata sta causando forti rallentamenti sull'autostrada del Brennero. Si registrano lunghe code per traffico intenso tra Chiusa e Nogarole Rocca, come anche tra Carpi e l'allacciamento con l'A1. Per i 60 chilometri tra Bolzano e Trento le insegne luminose hanno segnalato nel pomeriggio anche un tempo di percorrenza di 210 minuti. Il traffico è rallentato anche sulla statale del Brennero. Nel frattempo, è arrivata anche in Alto Adige l'annunciata perturbazione. Nevica, infatti tra Bressanone e Brennero, le corsie dell'A22 sono parzialmente innevate. Nelle prossime ore la neve scenderà fino al fondovalle.