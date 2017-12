Ultima ora

19:18Calcio: Napoli, Mertens “è un momento difficile”

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - "Peccato per il risultato di oggi. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene, è mancato solo il gol". Così l'attaccante del Napoli Dries Mertens dopo lo 0-0 in casa. "La Fiorentina ha giocato bene, hanno giocatori forti. Nel secondo tempo non l'ho vista, abbiamo fatto noi il gioco, è mancato solo il gol", ha ribadito. "Sappiamo che lungo una strada ci possono essere momenti difficili. In questi momenti dobbiamo essere molto forti - ha aggiunto Mertens -, dobbiamo mettere la testa insieme e secondo me poi ne usciremo più forti. Dobbiamo sempre crederci". "Io voglio fare gol. Anche oggi potevo farlo, mi dispiace - ha detto infine -. È un momento difficile per tutti, vogliamo venirne fuori tutti insieme".

19:18Francia: cellulari vietati alle medie dal prossimo anno

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - La promessa di Emmanuel Macron in campagna elettorale - vietare i cellulari alle scuole elementari e medie - sarà mantenuta a partire dal prossimo anno scolastico. Lo ha annunciato oggi il ministro dell'Educazione nazionale francese, Jean-Michel Blanquer, intervistato da LCI-RTL-Le Figaro. "Fra nove mesi - ha annunciato il ministro - i telefoni dovranno essere spenti appena superato il portone di scuola e non più soltanto durante le lezioni". Il ministro, che in passato aveva parlato di "armadietti con serratura", ha spiegato: "A volte si può avere bisogno del telefono cellulare per usi pedagogici, per situazioni di urgenza, dunque bisogna che restino in qualche modo confinati". "Ci sono delle scuole medie - ha aggiunto - che sono già riuscite a farlo".

19:14Ucraina: migliaia in piazza a Kiev, ‘Saakashvili libero’

(ANSA) - KIEV, 10 DIC - Diverse migliaia di sostenitori di Mikheil Saakashvili, ex presidente georgiano e feroce oppositore del presidente ucraino Poroshenko, si sono radunati a Kiev per chiedere la sua liberazione dal carcere. Saakashvili, divenuto capo dell'opposizione in Ucraina, è stato arrestato venerdì con l' accusa di collusione con uomini d'affari ucraini legati alla Russia per rovesciare il presidente Poroshenko. Saakashvili ha respinto le accuse e ieri ha iniziato lo sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione. I sostenitori di Saakashvili hanno marciato domenica nel centro di Kiev chiedendo il suo rilascio e la cacciata di Poroshenko. La manifestazione è stata pacifica e la polizia non è intervenuta.

19:06Calcio: allerta meteo, Genoa-Atalanta rinviata a martedì

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Commissario della Lega Serie A Carlo Tavecchio, considerata l'allerta meteo arancione sulla città di Genova diramata per lunedì 11 dicembre, ha disposto il rinvio di 24 ore della partita Genoa-Atalanta. L'incontro, inizialmente programmato per lunedì 11 dicembre alle ore 19.00, si disputerà quindi il 12 dicembre alla stessa ora.

18:34Macron a Netanyahu, congela le colonie israeliane

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - Il presidente francese, Emmanuel Macron, in conferenza stampa a Parigi con il premier Benyamin Netanyahu, ha chiesto di "congelare" le colonie israeliane come "gesto di fiducia" nei confronti dei palestinesi dopo lo scontro su Gerusalemme. Alla domanda su quale fossero i 'gesti' che volesse da Israele, Macron ha risposto: "Penso che si potrebbe cominciare con il congelamento delle colonie israeliane e un gesto di fiducia" nei confronti della controparte palestinese.

18:29Calcio: Spalletti, tanti spiaciuti per Inter imbattuta

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - "Vedo molti dispiaciuti per questa prima sconfitta che tarda ad arrivare come se pensassero che sia un incantesimo da spezzare per far tornare nuovamente il cigno un brutto anatroccolo...": è la considerazione - affidata a Instagram - dell'allenatore Inter Luciano Spalletti all'indomani dello 0-0 con la Juve. "Sappiamo però che per adesso la fiaba è un'altra. E' quella in cui sono i gufi a diventare colombe". Infine, complimenti a tutti, "grande prova e fogne vuote anche questa settimana", con riferimento alla frase pronunciata su Jtv da un tifoso bianconero.

18:27Calcio: serie A, uno 0-0 anche per il Napoli

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Dopo lo 0-0 tra Juve e Inter di ieri e il pari senza reti della Roma in casa del Chievo, anche il Napoli ha chiuso a reti inviolate la sfida al San Paolo con la Fiorentina. Risultato: l'Inter resta da sola in testa a 40 punti, davanti a Napoli con 39 e Juve con 38. La Roma è a 35 ma deve recuperare una partita. Nelle altre due gare delle 15, l'Udinese ha battuto 2-0 il Benevento alla Dacia Arena (Barak e Lasagna nel primo tempo), mentre Spal e Verona hanno pareggiato 2-2. I ferraresi, sotto 0-2 al 40' st per le reti di Cerci su rigore e Caceres nel primo tempo, hanno agguantato il pari in due minuti con Paloschi e rigore di Antenucci.