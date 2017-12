Ultima ora

21:21Johnson in Iran, discute con Rohani su donna britannica

(ANSA) - TEHERAN, 10 DIC - Il ministro degli Esteri Boris Johnson ha sollevato il caso della cittadina britannica detenuta in Iran nel corso del colloquio con il presidente Hassan Rohani. Il Foreign British riferisce che Johnson ha parlato del caso della cittadina britannico-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe, che sta scontando 5 anni di carcere con l'accusa di cospirazione', durante una visita "molto utile" nel Paese. Sia il ministro che il presidente iraniano hanno parlato apertamente "durante il loro incontro di quasi un'ora e "concordato sulla necessità di fare progressi in tutti i settori", senza però fornire ulteriori dettagli, riferisce ancora il Foreign Office. Johnson ha incontrato anche la famiglia di Zaghari-Ratcliffe, ha detto il marito della donna britannica, Richard Ratcliffe il quale ha aggiunto che l'udienza nel processo alla moglie è stata rinviata per la visita del ministro britannico e lo ha considerato un segnale positivo.

21:20Maltempo: cade albero, ferita automobilista

(ANSA) - PRATO, 10 DIC - Un albero si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla carreggiata della strada regionale 325, all'altezza della località 'Mulin dei Fossi' nel comune di Vernio nel pratese. Le radici dell'albero, probabilmente appesantite da neve e pioggia, hanno ceduto e la pianta ha colpito un'auto che stava passando in quel momento. Sul posto sono state inviate le ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. La donna alla guida dell'auto ha riportato lievi ferite ed è stata accompagnata in ospedale. (ANSA).

21:15Corsica: exit poll, nazionalisti vincono con 56,9%

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - Vittoria annunciata, ma di dimensioni straordinarie quella della coalizione nazionalista al ballottaggio per le "territoriali" in Corsica: la coalizione di Simeoni e Talamoni, "Pè a Corsica", ha ottenuto il 56,9% alle elezioni per la scelta dei rappresentanti nella nuova assemblea unica dell'isola. Lo annuncia il primo exit poll Ipsos/Steria per France 3 Corse.

21:15Maltempo: treno fermo nel Genovese, 400 persone al freddo

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un treno Thello tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale. A bordo circa 400 persone, senza riscaldamento. I tecnici sono al lavoro. Trenitalia ha allertato la protezione civile per rifocillare i passeggeri. Nel frattempo un locomotore sta raggiungendo il convoglio da Sestri Ponente per agganciarlo e portarlo a Genova da dove potrà proseguire verso la Francia. Il guasto si è verificato intorno alle 17. Il convoglio potrebbe ripartire dopo le 21, ma sui tempi non ci sono ancora certezze.

21:12Calcio: Bari-Palermo 0-3

(ANSA) - BARI, 10 DIC - Il Palermo espugna il San Nicola, asfalta il Bari e conquista il primato della classifica della B. L'undici di Tedino, fin dai primi minuti più propositivo, ha costruito il convincente successo nella ripresa passando in vantaggio con Rispoli al 17', raddoppiando al 24' con Trajkovski e chiudendo i conti con una magia di Coronado al 30' da trenta metri che ha spiazzato De Lucia, portiere esordiente nella categoria (per la squalifica di Micai). Per i pugliesi si tratta della terza sconfitta di fila tra Coppa Italia e campionato. Nel primo tempo è uscito dal campo il guineano Embalo: portato in ospedale per accertamenti, gli è stato riscontrato un trauma commotivo emicranio destro (effettuerà una tac di controllo). Al 9' della ripresa si è registrata anche l'invasione di campo di un giovane che ha rifilato un colpo al giocatore del Palermo Aleesami e poi è stato bloccato dai responsabili della sicurezza.

21:02Calcio: derby Manchester al City, titolo Premier prenotato

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Manchester City si impone 2-1 nel 175/o derby con lo United nel match clou della 16/a giornata di Premier League e mette un'ipoteca sul titolo portandosi a 11 lunghezze di vantaggio sui cugini, al momento primi inseguitori. Le reti in rapida successione di David Silva al 43' e Rushford al 47' avevano chiuso il primo tempo sull'1-1, poi l'equilibrio è stato spezzato dopo soli 9' da un gol di Otamendi. La squadra di Josè Mourinho non è più riuscita a recuperare lo svantaggio, subendo anzi il gioco dei Citizens di Guardiola, fino all'ultimo alla ricerca del terzo gol. Nell'altro derby di giornata, tra Liverpool ed Everton finisce 1-1 con reti di Salah, sempre più capocannoniere, e Rooney su rigore.

20:00Maltempo: Lombardia, moderata criticità per rischio neve

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - La Sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia sulla base delle previsioni meteorologiche emesse da Arpa-Smr, ha emesso una comunicazione di moderata criticità (codice arancione) per rischio neve a partire dalle 21 di oggi fino alle 12 di domani su Valchiavenna, Prealpi comasche-lecchesi e varesine. L'avviso e' valido anche come ordinaria criticità (codice giallo) su tutto il resto del territorio. Le situazioni di criticità per rischio neve potrebbero essere legate soprattutto a difficoltà, rallentamenti e blocchi del traffico stradale e ferroviario, oltre a possibili interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche. "Dal pomeriggio di oggi ed in serata - ha spiegato l'assessore Bordonali - sono possibili nevicate ovunque fino a quote di pianura. Dalla sera, a partire dai settori meridionale Appennino, passaggio a pioggia mista a neve o pioggia con possibile fenomeno di gelicidio (pioggia che gela al suolo)".