Ultima ora

21:41Incendio in parrocchia durante Vespri,una decina intossicati

(ANSA) - PORTO SAN GIORGIO (FERMO), 10 DIC - Un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi è scoppiato questa sera nel seminterrato della parrocchia di Gesù Redentore, a Porto San Giorgio (Fermo), durante la recita dei Vespri solenni. Alla preghiera partecipavano circa 30 persone, che sono uscite fuori appena il parroco ha dato l'allarme ai vigili del fuoco e al 118: una decina di loro presentano sintomi da intossicazione, ma dalle prime notizie nessuno sembrerebbe grave. Sulle cause dell'incendio, spento in pochi minuti dai pompieri, sono in corso indagini. Non si esclude un fatto accidentale. (ANSA).

21:36Tensioni fra centri sociali e militanti Forza Nuova a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Tensioni - spintoni e battibecchi - fra alcuni militanti di Forza Nuova e un gruppo di giovani appartenenti all'area dei centri sociali si sono verificati nel pomeriggio a Milano. E' accaduto in via Spaventa. Subito sono intervenute le forze dell'ordine che hanno impedito che la situazione degenerasse. In particolare Fn aveva allestito un banchetto autorizzato: verso le 14,30 - secondo quanto spiegato dalla Questura - alla decina di appartenenti al movimento di estrema destra si sono avvicinati cinque aderenti all'Anpi, l'associazione dei partigiani, e poi una ventina di antagonisti. Ne è nato un breve 'contatto' e poi la situazione è tornata alla normalità: nessuno è rimasto contuso o ferito. Il presidio di Forza Nuova si è poi sciolto normalmente. Al momento non risultano denunce alle autorità. La polizia comunque sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'accaduto. (ANSA).

21:32Calcio: serie A, Sassuolo-Crotone 2-1

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Sassuolo ha battuto il Crotone 2-1 nel posticipo domenicale della 16/a giornata. Gli emiliani di Iachini ritrovano la vittoria dopo due sconfitte consecutive e si portano a 14 punti in classifica, scavalcando proprio la squadra del neoallenatore Walter Zenga, quart'ultima a quota 12. Sassuolo avanti 2-0 con le reti di Goldaniga (4' st) e Politano (16'st), il Crotone ha accorciato per un autogol di Acerbi ma non ha potuto evitare la quarta sconfitta consecutiva. Matri, nel finale, si è fatto parare da Cordaz il rigore del possibile 3-1. E' il quarto errore stagionale per i neroverdi su sei tiri dal dischetto.

21:21Johnson in Iran, discute con Rohani su donna britannica

(ANSA) - TEHERAN, 10 DIC - Il ministro degli Esteri Boris Johnson ha sollevato il caso della cittadina britannica detenuta in Iran nel corso del colloquio con il presidente Hassan Rohani. Il Foreign British riferisce che Johnson ha parlato del caso della cittadina britannico-iraniana Nazanin Zaghari-Ratcliffe, che sta scontando 5 anni di carcere con l'accusa di cospirazione', durante una visita "molto utile" nel Paese. Sia il ministro che il presidente iraniano hanno parlato apertamente "durante il loro incontro di quasi un'ora e "concordato sulla necessità di fare progressi in tutti i settori", senza però fornire ulteriori dettagli, riferisce ancora il Foreign Office. Johnson ha incontrato anche la famiglia di Zaghari-Ratcliffe, ha detto il marito della donna britannica, Richard Ratcliffe il quale ha aggiunto che l'udienza nel processo alla moglie è stata rinviata per la visita del ministro britannico e lo ha considerato un segnale positivo.

21:20Maltempo: cade albero, ferita automobilista

(ANSA) - PRATO, 10 DIC - Un albero si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla carreggiata della strada regionale 325, all'altezza della località 'Mulin dei Fossi' nel comune di Vernio nel pratese. Le radici dell'albero, probabilmente appesantite da neve e pioggia, hanno ceduto e la pianta ha colpito un'auto che stava passando in quel momento. Sul posto sono state inviate le ambulanze e una squadra dei vigili del fuoco, oltre ai carabinieri. La donna alla guida dell'auto ha riportato lievi ferite ed è stata accompagnata in ospedale. (ANSA).

21:15Corsica: exit poll, nazionalisti vincono con 56,9%

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - Vittoria annunciata, ma di dimensioni straordinarie quella della coalizione nazionalista al ballottaggio per le "territoriali" in Corsica: la coalizione di Simeoni e Talamoni, "Pè a Corsica", ha ottenuto il 56,9% alle elezioni per la scelta dei rappresentanti nella nuova assemblea unica dell'isola. Lo annuncia il primo exit poll Ipsos/Steria per France 3 Corse.

21:15Maltempo: treno fermo nel Genovese, 400 persone al freddo

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - Il gelo sui binari e sulla linea elettrica ha bloccato un treno Thello tra Milano e Nizza sui Giovi alla stazione di Piano Orizzontale. A bordo circa 400 persone, senza riscaldamento. I tecnici sono al lavoro. Trenitalia ha allertato la protezione civile per rifocillare i passeggeri. Nel frattempo un locomotore sta raggiungendo il convoglio da Sestri Ponente per agganciarlo e portarlo a Genova da dove potrà proseguire verso la Francia. Il guasto si è verificato intorno alle 17. Il convoglio potrebbe ripartire dopo le 21, ma sui tempi non ci sono ancora certezze.