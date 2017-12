Ultima ora

23:41Maltempo: Veneto sotto la neve, città imbiancate e incidenti

(ANSA) - VENEZIA, 10 DIC - Il Veneto è sotto la neve, per una perturbazione che stasera ha portato fiocchi bianchi in molte città di pianura, Verona, Padova, Vicenza, Treviso. Il fenomeno è stato meno intenso a Venezia, dove si è avuta neve mista a pioggia. I primi fiocchi, a metà pomeriggio, poi la nevicata sull'area si è fatta più forte e in un paio d'ore ha ricoperto strade e piazze. Un paesaggio suggestivo e natalizio, che ha portato molte persone ad uscire di casa per immortalare con foto e selfie un evento ormai abbastanza raro in città. La nevicata ha avuto ripercussioni sul traffico del rientro domenicale, perché non dappertutto i mezzi spazzaneve sono entrati in funzione tempestivamente. A Bussolengo (Verona) una vettura sbandata a lato della carreggiata ha investito due pedoni, fortunatamente senza gravi conseguenze.

23:17Maltempo: neve in Gb, caos a Heathrow. Domani blocco scuole

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Gran Bretagna nel caos a causa della neve caduta abbondantemente tra ieri sera e stamane, la più abbondante nevicata da 4 anni a questa parte. Centinaia di scuole rimarranno chiuse domani mentre le temperature scenderanno ancora fino a raggiungere anche i -15 gradi in particolare nel Galles. Tutti gli aeroporti londinesi, riferiscono i media britannici, segnalano ritardi nelle operazioni e molte compagnie sono state costrette a cancellare i voli mentre gli operatori sono impegnati a spazzare neve e ghiaccio dalle piste. Molte le cancellazioni all'aeroporto di Heathrow, il più congestionato d'Europa. Anche Stansted segnala diversi ritardi mentre la situazione è più tranquilla a Gatwick. Le compagnie avvertono comunque i passeggeri di controllare se il proprio volo è operativo prima di recarsi in aeroporto. Complessivamente in Europa i voli cancellati sono stati centinaia oggi, soprattutto in Gb e in Germania, ma anche a Zurigo in Svizzera.

22:51Romania: a migliaia di nuovo in piazza contro il governo

(ANSA) - BUCAREST, 10 DIC - Oltre 10mila persone hanno manifestato a Bucarest contro una legge che i critici sostengono renderebbe più difficile punire la corruzione ad alto livello. Al grido di 'Giustizia, non corruzione', i manifestanti si sono riuniti davanti agli uffici governativi della capitale rumena, ma anche nelle città di Cluj e Isai. Il Parlamento della Romania si appresta ad approvare una serie di leggi che secondo i manifestanti porteranno il sistema giudiziario sotto un maggiore controllo politico. Migliaia di magistrati romeni, la Commissione Ue e il presidente Klaus Iohannis hanno criticato le proposte. Diversi politici di alto livello della coalizione di governo si trovano ad affrontare accuse legate alla corruzione da indagini che sostengono sono politicamente motivate.

22:49Wauquiez nuovo presidente dei “Republicains”

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - I Républicains voltano pagina. Addio all'era Sarkozy-Fillon, soprattutto - questo è l'auspicio dell'opposizione di destra - basta con le sconfitte a ripetizione. Dopo il 2012 con Franois Hollande e il 2017 con Emmanuel Macron, l'obiettivo è ora spostato al 2022. E l'uomo nuovo scelto per guidare il riscatto è un 'falco', Laurent Wauquiez, che ha stravinto il primo turno della consultazione con il 74,64% dei voti, rendendo inutile il ballottaggio. "La destra è tornata" sono state le sue prime parole da presidente. Rivolto ai sostenitori ha attaccato in modo durissimo Macron, soprattutto sulla sicurezza, accusandolo fra l'altro di "mancanza di fermezza contro l'integralismo". Nel voto di oggi, l'uomo a destra della destra ha conquistato la stragrande maggioranza dei sondaggi. Wauquiez, 42 anni, presidente della macroregione Auvergne-Rodano-Alpi, non ha dovuto sudare per raggiungere la vittoria, lo stato maggiore del partito aveva deciso da tempo di non schierargli contro avversari pericolosi.

21:41Incendio in parrocchia durante Vespri,una decina intossicati

(ANSA) - PORTO SAN GIORGIO (FERMO), 10 DIC - Un incendio che avrebbe potuto avere conseguenze più gravi è scoppiato questa sera nel seminterrato della parrocchia di Gesù Redentore, a Porto San Giorgio (Fermo), durante la recita dei Vespri solenni. Alla preghiera partecipavano circa 30 persone, che sono uscite fuori appena il parroco ha dato l'allarme ai vigili del fuoco e al 118: una decina di loro presentano sintomi da intossicazione, ma dalle prime notizie nessuno sembrerebbe grave. Sulle cause dell'incendio, spento in pochi minuti dai pompieri, sono in corso indagini. Non si esclude un fatto accidentale. (ANSA).

21:36Tensioni fra centri sociali e militanti Forza Nuova a Milano

(ANSA) - MILANO, 10 DIC - Tensioni - spintoni e battibecchi - fra alcuni militanti di Forza Nuova e un gruppo di giovani appartenenti all'area dei centri sociali si sono verificati nel pomeriggio a Milano. E' accaduto in via Spaventa. Subito sono intervenute le forze dell'ordine che hanno impedito che la situazione degenerasse. In particolare Fn aveva allestito un banchetto autorizzato: verso le 14,30 - secondo quanto spiegato dalla Questura - alla decina di appartenenti al movimento di estrema destra si sono avvicinati cinque aderenti all'Anpi, l'associazione dei partigiani, e poi una ventina di antagonisti. Ne è nato un breve 'contatto' e poi la situazione è tornata alla normalità: nessuno è rimasto contuso o ferito. Il presidio di Forza Nuova si è poi sciolto normalmente. Al momento non risultano denunce alle autorità. La polizia comunque sta acquisendo le immagini delle telecamere della zona per ricostruire l'accaduto. (ANSA).

21:32Calcio: serie A, Sassuolo-Crotone 2-1

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Il Sassuolo ha battuto il Crotone 2-1 nel posticipo domenicale della 16/a giornata. Gli emiliani di Iachini ritrovano la vittoria dopo due sconfitte consecutive e si portano a 14 punti in classifica, scavalcando proprio la squadra del neoallenatore Walter Zenga, quart'ultima a quota 12. Sassuolo avanti 2-0 con le reti di Goldaniga (4' st) e Politano (16'st), il Crotone ha accorciato per un autogol di Acerbi ma non ha potuto evitare la quarta sconfitta consecutiva. Matri, nel finale, si è fatto parare da Cordaz il rigore del possibile 3-1. E' il quarto errore stagionale per i neroverdi su sei tiri dal dischetto.