14:19Calcio: Totti, la Roma crescerà

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "C'è tanta armonia e l'allenatore sta lavorando bene: non conoscevo come tecnico Eusebio Di Francesco, mi ha sorpreso molto e può migliorare ancora". Così Francesco Totti, ai microfoni di Premium sport, sul cammino dei giallorossi. "Il campionato per noi è più importante della Champions, è l'obiettivo principale. Trovare piccolezze per migliorare la Roma non è semplice, ma cercheremo di allestire una rosa sempre più competitiva", conclude.

14:18Amianto: sit-in e sciopero della fame davanti alla Camera

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - E' cominciato questa mattina a Roma, in piazza Montecitorio, davanti alla Camera, il presidio silenzioso delle associazioni dei familiari dei militari e civili del comparto Difesa e della sicurezza nazionale esposti e vittime dell'amianto e altri fattori nocivi. In piazza i presidenti di Afea nazionale, Pietro Serarcangeli, e di Afeva Sardegna, Salvatore Garau, che ha iniziato, come preannunciato, lo sciopero della fame. Una protesta estrema che proseguirà ad oltranza. Garau è arrivato in piazza poco prima delle 12 con un piccolo cartello al collo che reca la scritta "In silenzioso sciopero della fame per essere ascoltati". E domani si replica con la protesta che si espanderà con la mobilitazione generale, indetta dal Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa e la partecipazione di associazioni, familiari del personale attivo e dei militari in congedo. L'obiettivo è sollecitare il Governo e al Parlamento ad approvare una legge "giusta, equa e chiara che superi le norme attuali". (ANSA).

14:14Italia Team: ecco ambasciatori Toyota

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - A 60 giorni dalle Olimpiadi invernali di PyeongChang e a due anni e mezzo dai Giochi estivi di Tokyo 2020, Toyota lancia in Italia l'iniziativa corporate 'Start Your Impossible', la prima campagna globale che posiziona il gruppo giapponese come Mobility brand, impegnato ad offrire la migliore mobilità possibile per tutti. Un'iniziativa legata alla partnership con il Coni e il Cip e che ha visto oggi alla sede di Roma, la presentazione del Toyota Team, il gruppo di atleti italiani, appartenenti a varie discipline olimpiche e paralimpiche, che sarà Ambassador Team della nuova campagna. Tra gli atleti ambasciatori Toyota, presenti Bebe Vio, Ivan Zaytsev e Arianna Fontana, portabandiera azzurra alle prossime Olimpiadi invernali. Presenti all'evento il numero uno del Coni, Giovanni Malagò, del Cip, Luca Pancalli, l'ad di Toyota Motor Italia, Andrea Carlucci insieme al Top Management Toyota Italia.

14:13Mattarella, grazie a Protezione Civile, paese riconoscente

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Il Paese vi è riconoscente, grazie per quello che fate". Con queste parole il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha consegnato la medaglia d'oro al Valore Civile al dipartimento della Protezione civile per l'intervento nei terremoti che dall'agosto 2016 hanno colpito il centro Italia.

14:12Champions: Totti, sorteggio non male ma Shakhtar forte

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Per quello che c'era è andata abbastanza bene, ma non bisogna sottovalutare lo Shakhtar, squadra forte fisicamente e atleticamente. Sarà una partita apertissima. L'unico piccolo vantaggio potrebbe essere quello di giocare il ritorno in casa, ci sono tre mesi per preparare a questa partita, ma per adesso pensiamo al campionato". Così Francesco Totti commenta ai microfoni di Premium Sport l'esito del sorteggio degli ottavi di finale di Champions League a Nyon, che vedrà la Roma affrontare lo Shakhtar Donetsk.

14:09Calcio: Ps Catania arresta ultra Matera, altri 33 denunciati

(ANSA) - CATANIA, 11 DIC - Cinquantadue bombe carta, 10 mazze di ferro e 4 da baseball, martelli ed 1 noccoliera, oltre a due tre bombe carte artigianali due a fontana e sette fumogeni sono stati sequestrati ieri dalla Digos di Catania durante le perquisizioni eseguite nei confronti dei 50 tifosi del Matera e dei due bus sui quali viaggiavano per assistere alla partita di calcio allo stadio Massimino valida per il torneo di Lega Pro. Il materiale è stato sequestrato e un ultra del Matera, M. P., di 35 anni, è stato arrestato. Altri 33 sono stati denunciati in stato di libertà. Tutti sono stati identificati e fotosegnalati. Il questore di Catania, Giuseppe Gualtieri, che aveva predisposto il piano di controlli della Digos etnea, procederà anche con i Daspo. (ANSA).

14:07Ginnastica: Biles, da Olimpiadi Rio a cheerleader Nfl

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Vincitrice di 4 medaglie d'oro all'Olimpiade di Rio 2016, e di dieci titoli mondiali in carriera, la fuoriclasse statunitense della ginnastica artistica, Simone Biles, ieri ha vissuto una domenica decisamente diversa. Cresciuta a Houston e tifosa del team locale di football americano, i Texans che giocano nella Nfl, ieri ha incitato la squadra del cuore vestendo i panni della cheerleader. Poi, sui social, ha documentato l'esperienza, twittando prima del match la frase "non vedo l'ora che arrivi la mia prima partita...forza Texans!" e pubblicando anche una foto scattata insieme all'ex fuoriclasse del basket (2 titoli vinti con i Rockets) Hakeem Olajuwon, anche lui allo stadio per tifare Houston, che affrontava i San Francisco 49ers. n realtà la Biles non ha portato molta fortuna ai Texans, sconfitti per 26-16 e privati, nel corso dell'incontro, del quarterback titolare, Tom Savage, costretto a uscire dopo aver preso un colpo in testa.