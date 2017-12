Ultima ora

14:38Carceri: avvocati Milano, ancora emergenza

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Per denunciare la "situazione grave" in cui si trovano gli Uffici e i Tribunali di Sorveglianza di tutta Italia, come quello milanese che ha un arretrato da smaltire di oltre 26 mila fascicoli a fronte di magistrati e personale sotto organico, e le carceri dove il sovraffollamento sta sfiorando livelli "altissimi", gli avvocati del Distretto della Corte d'Appello di Milano hanno indetto per oggi una giornata di mobilitazione e si appellano al ministro della Giustizia Andrea Orlando e al Csm affinché prendano provvedimenti per risolvere la situazione. Questa mattina in una conferenza stampa al Palagiustizia di Milano è stato di nuovo lanciato l'allarme per una situazione che vede, come a Como, il triste primato del carcere che ha un sovraffollamento del 194,8% e "persone che per questioni amministrative non vengono scarcerate anche se ne avrebbero il diritto" ha spiegato l'avvocato Paolo Campanini, presidente della Camera Penale della città lariana.

14:35Dentista trovato morto in casa, ha una ferita alla testa

(ANSA)- AVELLINO, 11 DIC - E' giallo ad Avellino per la morte di un medico dentista, trovato senza vita nella sua abitazione di Contrada Archi. Il professionista, 73 anni, era riverso in una stanza con una profonda ferita alla testa. Sul posto i carabinieri del Comando provinciale. Ad accertare le cause della morte saranno i rilievi del medico legale disposti dalla procura avellinese. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. (ANSA)

14:33Maltempo: fino a 90 centimetri di neve in Valle d’Aosta

(ANSA) - AOSTA, 11 DIC - Prosegue in Valle d'Aosta l'intensa nevicata che da domenica sta interessando tutto il territorio regionale. A Courmayeur, La Thuile e nelle altre località del settore occidentale l'ufficio neve e valanghe della Regione registra - a partire dal fondo valle a 2.000 metri di quota - dai 60 ai 90 centimetri di neve caduta. A Cogne, nelle altri valli del Gran Paradiso e nella zona centrale della Regione i quantitativi scendono tra i 40 e i 70 centimetri. A Gressoney e nel resto del settore orientale si segnalano 20-40 centimetri. Registrati un soffio di valanga sulla regionale della Val di Rhemes (già chiusa al traffico) e diversi scaricamenti dalle scarpate stradali. Per martedì il pericolo valanghe "sarà 4-forte nella zona occidentale e in quella centrale della Regione, compresa la Valsavarenche e l'area al confine con la Svizzera, e 3-marcato altrove", spiegano i tecnici, impegnati a prepara il bollettino. Nelle prossime ore l'ufficio meteo della Regione prevede una intensificazione delle precipitazioni.(ANSA).

14:32Maltempo: neve manda in tilt strade e ferrovie

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Traffico ferroviario in tilt in Piemonte e in tutto il nord ovest a causa di neve e pioggia, pericolo valanghe in Trentino, vento a 150 km orari nello spezzino e in Toscana, collegamenti sospesi da e per le isole: il maltempo sta flagellando l'Italia, soprattutto al centro nord. In Piemonte in particolare la circolazione è fortemente rallentata sul nodo di Torino, in direzione Genova, a causa di un guasto tra le stazioni Lingotto e Porta Nuova. Problemi anche alla viabilità, con disagi sulle strade e forti rallentamenti sulle principali autostrade. A Trieste un muro di contenimento nella zona della pineta di Barcola è crollato parzialmente. A causa del del ghiaccio, ci sono pesanti problemi alla viabilità su tutte le autostrade liguri. Fermi tutti i collegamenti da Napoli e da Sorrento per Capri, Ischia e Procida. Annullate le corse da Trapani per le Egadi e da Palermo per Ustica.

14:32Migranti: sabato corteo a Roma, rischio infiltrati violenti

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Roma si prepara al corteo nazionale di sabato pro-immigrati. Alla manifestazione "Diritti senza confini", che partirà da piazza della Repubblica e sfilerà per il centro storico, aderiscono dall'Usb alla Coalizione Internazionale Sans-Papiers, ai movimenti per i diritti all'abitare. Le misure di sicurezza verranno messe a punto nei prossimi giorni in un tavolo tecnico in Questura. Secondo quanto si è appreso la Questura teme che possano esserci infiltrati violenti provenienti anche da altre città. Al corteo sono attese circa 15mila persone.

14:19Calcio: Totti, la Roma crescerà

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "C'è tanta armonia e l'allenatore sta lavorando bene: non conoscevo come tecnico Eusebio Di Francesco, mi ha sorpreso molto e può migliorare ancora". Così Francesco Totti, ai microfoni di Premium sport, sul cammino dei giallorossi. "Il campionato per noi è più importante della Champions, è l'obiettivo principale. Trovare piccolezze per migliorare la Roma non è semplice, ma cercheremo di allestire una rosa sempre più competitiva", conclude.

14:18Amianto: sit-in e sciopero della fame davanti alla Camera

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - E' cominciato questa mattina a Roma, in piazza Montecitorio, davanti alla Camera, il presidio silenzioso delle associazioni dei familiari dei militari e civili del comparto Difesa e della sicurezza nazionale esposti e vittime dell'amianto e altri fattori nocivi. In piazza i presidenti di Afea nazionale, Pietro Serarcangeli, e di Afeva Sardegna, Salvatore Garau, che ha iniziato, come preannunciato, lo sciopero della fame. Una protesta estrema che proseguirà ad oltranza. Garau è arrivato in piazza poco prima delle 12 con un piccolo cartello al collo che reca la scritta "In silenzioso sciopero della fame per essere ascoltati". E domani si replica con la protesta che si espanderà con la mobilitazione generale, indetta dal Coordinamento Amianto pro Comparto Difesa e la partecipazione di associazioni, familiari del personale attivo e dei militari in congedo. L'obiettivo è sollecitare il Governo e al Parlamento ad approvare una legge "giusta, equa e chiara che superi le norme attuali". (ANSA).