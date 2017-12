Ultima ora

14:50Europa League: Atalanta pesca il Dortmund

(ANSA) - NYON (SVIZZERA), 11 DIC - Il Borussia Dortmund è l'avversario dell'Atalanta nei sedicesimi di finale di Europa League. Lo ha stabilito il sorteggio a Nyon (Svizzera).

14:47Egitto: Putin giunto al Cairo, nel pomeriggio ad Ankara

(ANSA) - IL CAIRO, 11 DIC - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato al Cairo, dove è stato accolto ai piedi della scaletta dell'aereo dal presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, fanno sapere fonti aeroportuali. I due leader sono andati subito al luogo dove tengono i colloqui. Questo pomeriggio il presidente russo sarà in visita ad Ankara per incontrare il suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan. Al centro dei colloqui "gli sviluppi relativi a Gerusalemme e alla Siria", anche in vista della nuova tornata di trattative a tre con l'Iran la prossima settimana ad Astana. In agenda anche i rapporti bilaterali sempre più intensi - si tratta del terzo faccia a faccia tra i due leader nell'ultimo mese - e la cooperazione in campo energetico. La visita si concluderà con una conferenza stampa congiunta nella serata turca.

14:46Calcio: Coppa Italia, arbitri

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Questi gli arbitri, gli assistenti, i IV Ufficiali, i Var e gli assistenti Var che dirigeranno le partite valide per gli ottavi di finale di Coppa Italia: Inter-Pordenone (12/12 ore 21): Sacchi di Macerata (La Rocca-Raspollini/Pezzuto/Chiffi-Pairetto); Fiorentina-Sampdoria (13/12 ore 17.30):ßAbisso di Palermo (Fiorito-Santoro/Ros/Di Bello-Abbattista); Milan-Verona (13/12 ore 21): Gavillucci di Latina Ranghetti-Gori/Serra/Pasqua-La Penna); Lazio-Cittadella (14/12 ore 21): Pinzani di Empoli Bottegoni-Dei Giudici/Saia-Nasca-Aureliano).

14:46Calcio: Inter Media lancia bond garantito da 300 mln al 2022

(ANSA) - MILANO, 11 DIC - Inter Media and Communication spa, unico amministratore e gestore dei settori media, broadcast e delle sponsorizzazioni dell'Inter (Fc Internazionale Milano) ha annunciato oggi l'offerta di un prestito obbligazionario garantito del valore di 300 di euro con scadenza 2022. I proventi netti dell'offerta delle obbligazioni, spiega una nota, saranno utilizzati per rimborsare l'indebitamento finanziario dell'emittente, per rimborsare una linea di credito di capitale circolante a breve termine di Inter, per i bisogni aziendali generali di Inter e per pagare oneri e spese riguardanti l'offerta delle obbligazioni. Goldman Sachs è il coordinatore globale e il bookrunner dell'offerta, mentre Ubi Banca ne è il cogestore. Altri consulenti dell'emissione sono Latham & Watkins, Rothschild, Cravath, Swaine & Moore e Dla Piper.

14:45Calcio: Salernitana, esonerato Bollini

(ANSA) - SALERNO, 11 DIC - Alberto Bollini non è più l'allenatore della Salernitana (serie B). A darne comunicazione una nota apparsa sul sito ufficiale della società granata che ha sollevato dall'incarico il tecnico. L'allenamento pomeridiano della squadra granata, che si terrà al campo Volpe, sarà diretto dall'allenatore della primavera Alberto Mariani. Per quanto riguarda il sostituto di Bollini sono diversi i nomi dei candidati: il più accreditato è quello di Stefano Colantuono.

14:44Traffico illecito di rifiuti, sei arresti in Polesine

(ANSA) - ROVIGO, 11 DIC - Il Gruppo Carabinieri Forestale di Rovigo sta eseguendo da ieri misure cautelari e sequestri preventivi nell'ambito di una indagine su un traffico di rifiuti. Custodia in carcere per Gianni Pagnin, padovano, ex rappresentante legale della ditta Co.Im.Po srl di Adria (Rovigo) e di Mauro Luise, polesano e amministratore di fatto della stessa società che da anni opera nel recupero fanghi di depurazione in agricoltura. Nell'ordinanza sono disposti gli arresti domiciliari per altre quattro persone: Glenda Luise e Alessia Pagnin, figlie degli arrestati e amministratrici della ditta, di Rossano Stocco, rappresentante legale della Agri.bio.fert.correttivi srl e di Mario Crepaldi, dipendente della Co.Im.Po e di fatto factotum dell'impianto.

14:43Sindaca Barcelona Colau rivela ‘sono bisessuale’

(ANSA) - BARCELLONA, 11 DIC - La sindaca di Barcellona Ada Colau ha fatto 'outing' spiegando di essere bisessuale e di avere avuto fra l'altro da giovane una intensa relazione sentimentale con una studentessa Erasmus italiana. Colau, eletta con Podemos, è oggi uno dei politici più popolari in Catalogna. "E' stata la sola donna di cui mi sia innamorata" ha detto della giovane italiana in un'intervista a Telecinco. La politica catalana vive oggi con Adrià Alemany, uomo forte del suo partito, Barcelona en Comù, con il quale ha avuto due figli. "Sono una donna libera in un paese libero, ha spiegato, nessuno può mettere in questione le mie scelte di vita". La sindaca di Barcellona, 43 anni, ha anche rivelato di avere subito un tentativo di violenza sessuale quando aveva 16 anni.