16:45Italia Team: Malagò, a Pyeongchang con numeri importanti

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Curling prima volta alle Olimpiadi? Un successo enorme. Mi sono subito complimentato con il presidente Gios, perché per la prima volta ci siamo qualificati ai Giochi". Il presidente del Coni Giovanni Malagò saluta così la storica qualificazione della nazionale maschile di curling alle Olimpiadi invernali di PyeonghChang 2018. "Quasi sicuramente mi sento di dire - ha aggiunto Malagò a margine della presentazione della prima campagna globale della Toyota 'Start tour impossible' - che sarà la spedizione ai Giochi invernali numericamente più importante di sempre. Complimenti comunque al curling, sono molto felice".

16:40Champions: Juve-Tottenham il 13/2 e il 7/3

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Juventus-Tottenham si giocherà il 13 febbraio 2018. Lo ha reso noto l'Uefa che ha stilato il calendario delle partite degli ottavi di finale di Champions League. La gara di ritorno si disputerà in Inghilterra, a Wembley, il 7 marzo. Il 21 febbraio sarà la volta di Shakhtar Donetsk-Roma (la sfida di ritorno allo stadio Olimpico il 13 marzo). Il big-match Real Madrid-Paris Saint Germain è in programma il 14 febbraio, con ritorno nel Parco dei Principi il 6 marzo; l'altra supersfida, quella fra Chelsea e Barcellona, andrà in scena il 20 febbraio; il ritorno è in programma al Camp Nou il 14 marzo. Basilea e Manchester City se la vedranno il 13 febbraio (andata in Svizzera) e il 7 marzo; Porto e Liverpool si affronteranno il 14 febbraio e il 6 marzo, con andata in Portogallo e ritorno ad Anfield road. Infine, Bayern Monaco-Besiktas giocheranno il 20 febbraio nell'Allianz arena e il 14 marzo in Turchia. Infine, Siviglia e Manchester United giocheranno il 21 febbraio in Spagna e il 13 marzo a Old Trafford.

16:38Maltempo: domenica da bollino nero in Autobrennero

(ANSA) - BOLZANO, 11 DIC - Per l'autostrada del Brennero si prevedeva un ponte da bollino nero e così è stato. Centinaia di migliaia i veicoli che si sono messi in viaggio negli ultimi tre giorni, con numeri in aumento rispetto al 2016. Domenica in direzione sud sono stati registrati 48.000 veicoli, più del doppio della portata standard. Più di 25.000 veicoli si sono immessi in autostrada in direzione sud dalle ore 16, intensificando notevolmente e in modo repentino il traffico. Il traffico - informa l'A22 - sarebbe tornato regolare entro le ore 23 ma è rimasto intenso fino alle ore 5 del mattino a causa delle forti nevicate. A rendere più difficile la situazione ci ha poi pensato la neve. "Autostrada del Brennero ha da subito messo in campo tutti i mezzi e il personale a disposizione per gestire al meglio la situazione, riducendo i disagi dove possibile, fornendo supporto agli utenti e ottimizzando assieme agli organi provinciali tutte le vie di circolazione disponibili", si legge in una nota. Trecento i mezzi in servizio.

16:38Gerusalemme: Mogherini, i Paesi Ue non seguiranno Usa

(ANSA) - BRUXELLES, 11 DIC - "Il premier Benyamin Netanyahu stamani ha detto di aspettarsi che altri Paesi spostino le loro ambasciate. Può tenere le sue aspettative per altri, perché dai Paesi Ue questo non avverrà". Così l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini, dopo l'incontro col premier israeliano Benyamin Netanyahu arrivando al consiglio degli affari esteri europeo. "In due ore" di incontro "il premier Netanyahu ha capito dagli stessi ministri l'unità della posizione dell'Ue" sulla soluzione a due Stati. "Il messaggio è stato chiaro, così come è stata chiara la volontà di trovare o ritrovare la chiave per rimettere in marcia il processo di pace, che per l'Unione è una 'top priority'", ha sottolineato Mogherini.

16:23Roma: rabbia Strootman, non possiamo perdere punti così

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Nelle ultime due partite di campionato in trasferta abbiamo perso quattro punti, è brutto. Noi siamo una squadra forte, diciamo sempre di esserlo, e non possiamo perdere punti così". I pareggi con Genoa e Chievo non sono andati giù a Kevin Strootman. L'olandese non fa nulla per nascondere il disappunto ma, allo stesso tempo, sprona la squadra giallorossa a rimettersi subito in marcia: "Purtroppo è successo, ma guardiamo avanti, dobbiamo prepararci per la prossima partita di sabato (col Cagliari) che dobbiamo vincere - aggiunge -. Se un po' già pensiamo anche alla sfida contro la Juventus? Sì, certo. Se vogliamo lottare su tutti i fronti dobbiamo essere pronti per queste partite e prendere punti".

16:23Manovra: M5S, Lotti prova salvare suo ministro ombra Malagò

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Siamo davanti all'ennesimo favore che il ministro Lotti fa alla sua ombra, il vero ministro dello sport italiano, Giovanni Malagò. Si tratta di una norma che permetterà all'attuale presidente del Coni di svolgere il proprio terzo mandato alla guida del comitato olimpico. Anziché ridurre la possibilità di svolgere mandati ai vertici del mondo sportivo il ministro fa esattamente l'opposto. E' una norma sbagliata, oltre che fuori luogo visto che nulla ha a che vedere con la legge di Stabilità". Così il deputato 5 stelle Simone Valente commenta l'emendamento Molea-Lotti alla Manovra.

16:22Salvini a Cav, no a candidare chi ha governato con sinistra

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Gli italiani meritano e vogliono chiarezza: il centrodestra deve dire che non candida chi ha malgovernato il Paese in questi anni con la sinistra". Lo ribadisce il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con i giornalisti alla Camera.