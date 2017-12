Ultima ora

16:23Roma: rabbia Strootman, non possiamo perdere punti così

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Nelle ultime due partite di campionato in trasferta abbiamo perso quattro punti, è brutto. Noi siamo una squadra forte, diciamo sempre di esserlo, e non possiamo perdere punti così". I pareggi con Genoa e Chievo non sono andati giù a Kevin Strootman. L'olandese non fa nulla per nascondere il disappunto ma, allo stesso tempo, sprona la squadra giallorossa a rimettersi subito in marcia: "Purtroppo è successo, ma guardiamo avanti, dobbiamo prepararci per la prossima partita di sabato (col Cagliari) che dobbiamo vincere - aggiunge -. Se un po' già pensiamo anche alla sfida contro la Juventus? Sì, certo. Se vogliamo lottare su tutti i fronti dobbiamo essere pronti per queste partite e prendere punti".

16:23Manovra: M5S, Lotti prova salvare suo ministro ombra Malagò

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Siamo davanti all'ennesimo favore che il ministro Lotti fa alla sua ombra, il vero ministro dello sport italiano, Giovanni Malagò. Si tratta di una norma che permetterà all'attuale presidente del Coni di svolgere il proprio terzo mandato alla guida del comitato olimpico. Anziché ridurre la possibilità di svolgere mandati ai vertici del mondo sportivo il ministro fa esattamente l'opposto. E' una norma sbagliata, oltre che fuori luogo visto che nulla ha a che vedere con la legge di Stabilità". Così il deputato 5 stelle Simone Valente commenta l'emendamento Molea-Lotti alla Manovra.

16:22Salvini a Cav, no a candidare chi ha governato con sinistra

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - "Gli italiani meritano e vogliono chiarezza: il centrodestra deve dire che non candida chi ha malgovernato il Paese in questi anni con la sinistra". Lo ribadisce il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con i giornalisti alla Camera.

16:22Pd: Calenda, Gentiloni e Renzi insieme possono fare molto

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "Gentiloni e Renzi con i loro diversi modi di esercitare la leadership hanno contribuito molto alla modernizzazione di questo paese. Insieme possono fare molto". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo Economico Carlo Calenda a margine di un convegno a Napoli.

16:20Champions: Emery, R. Madrid non è peggior avversario per PSG

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - L'allenatore del Paris Saint-Germain, Unai Emery, dopo avere appreso l'esito del sorteggio degli ottavi di Champions, ha ammesso che il Real Madrid "non è il peggiore rivale possibile", aggiungendo che la 'sua' squadra "possiede i mezzi per batterli". "Non penso che abbiamo avuto il peggior avversario possibile, la Champions offre il meglio del calcio europeo e siamo felici di sfidare i campioni", ha ammesso il tecnico spagnolo. Emery sostiene che il Real Madrid è una squadra in possesso di grandi talenti, ma lo è anche il PSG, squadra "pronta a sfidare quegli avversari". Anche il team manager del PSG, Maxwell, ha espresso fiducia sulle possibilità che la squadra francese superi il Real. "Siamo consapevoli che la partita sarà difficile, saranno due grandi partite e i nostri tifosi saranno felici - ha detto il brasiliano -. Sarà una grande opportunità per i giocatori e per il club di mostrare la propria forza in Champions. Affronteremo il Real Madrid con molta umiltà, non vediamo l'ora di giocare".

16:18Calcio: E. League, Gasperini “Atalanta contro i più forti”

(ANSA) - BERGAMO, 11 DIC - "Non ci facciamo mancare niente". È il commento, tra l'ironico e il compiaciuto, di Gian Piero Gasperini, dopo il sorteggio a Nyon (Svizzera) dei sedicesimi di finale dell'Europa League, in cui l'Atalanta è stata abbinata ai tedeschi del Borussia Dortmund. "Benissimo, abbiamo preso la squadra più forte della seconda fascia - ha commentato il tecnico dei nerazzurri, in un brevissimo video da Zingonia, diffuso sui canali social della società -. Saranno due partite in cui ci misureremo con i più forti".

16:16Uccide figli: convalidato l’arresto della madre

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 11 DIC - Il Gip di Reggio Emilia Giovanni Ghini ha convalidato l'arresto di Antonella Barbieri, la madre di 39 anni accusata dell'omicidio dei figli Lorenzo, di cinque anni, e Kim, di due. La donna, ricoverata in terapia semi intensiva all'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia e cosciente, si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al giudice stamani. Le condizioni della 39enne, originaria di Carpi, sono giudicate stabili e in lieve miglioramento. La Barbieri si trova ricoverata dal 7 dicembre scorso, quando si era accoltellata in auto dopo aver ucciso a Luzzara, nel Reggiano, il figlio di cinque anni. La donna aveva già soffocato la figlia di due anni in casa a Suzzara, nel Mantovano, mentre il marito era al lavoro. (ANSA).