12:03Sport: al Coni festa per 50 anni di Polisportive salesiane

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Cinquant'anni di Pgs. Sabato 16 dicembre, presso il salone d'Onore del Coni, si terrà l'evento che celebra mezzo secolo di Polisportive giovanili salesiane: "50 anni di PGS, la nostra storia futura", recita lo slogan, per una giornata (patrocinata da Coni, Roma Capitale e Regione Lazio) all'insegna dello sport con uno degli Enti di promozione sportiva più diffusi in Italia. Ai lavori, introdotti dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, il numero uno delle Pgs, Ciro Bisogno, seguiranno gli interventi di Diana Bianchedi, campionessa olimpica di scherma, Mauro Berruto, allenatore di pallavolo e Francesco Giorgino, giornalista del Tg1. Le Polisportive giovanili salesiane (150.000 tesserati e 2500 le società affiliate in 17 regioni), sono impegnate a sviluppare la dimensione educativa dell'attività sportiva all'interno di un progetto giovani-società ispirato al sistema preventivo di Don Bosco e portato avanti con l'apporto della tradizione e spiritualità salesiana e degli 'alleducatori'. (ANSA).

11:39Polizia perquisisce membri estrema destra a Varese

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - La Polizia Varese, con il coordinamento del Servizio per il Contrasto dell'Estremismo e del Terrorismo Interno della Direzione Centrale della Polizia, ha eseguito due perquisizioni disposte dalla Procura di Busto Arsizio nei confronti di militanti di estrema destra. Rientrano nell'ambito di un'inchiesta per la "riorganizzazione del disciolto partito fascista" e riguardano esponenti del movimento di estrema destra "Do.Ra. Comunità Militante dei Dodici Raggi", fondato nel 2012 nel Comune di Caidate. Il simbolo è un "Sole nero", "evocativo delle tradizioni religiose degli antichi popoli germani ma anche del misticismo nazista di ispirazione himmleriana" precisa la polizia. Lo scorso anno sul Monte San Martino di Duno (Varese) una trentina di militanti di Do.Ra organizzarono una manifestazione commemorativa posizionando sul terreno una "croce tiwaz" ed una corona di alloro con i colori della bandiera nazista per ricordare i morti dell'esercito tedesco.

11:23Sci: cdm sbarca in Italia, via con la Val Gardena

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Grande attesa per l'arrivo in Italia del circuito di Coppa del mondo maschile, con quattro appuntamenti nei prossimi giorni fra Val Gardena e Alta Badia. Si comincia sul Saslong con il supergigante di venerdì 15 e la discesa sabato 16 dicembre (ore 12.15) che vedono convocati 11 azzurri, tra i quali Peter Fill, Werner Heel, Christof Innerhofer e Dominik Paris. Torna in pista Mattia Casse, all'esordio stagionale dopo l'infortunio alla gamba destra occorsogli durante lo slalom della combinata dei Mondiali di St. Moritz. L'Italia vanta in discesa tre successi (due con Kristian Ghedina nel 1999 e 2001 e uno con Herbert Plank nel 1977) e nove podi, l'ultimo dei quali di Paris nel 2014. Quattro invece i piazzamenti fra i migliori tre in supergigante, con un unico successo ottenuto da Heel nel 2008. Domenica e lunedì sono invece in programma le gare sulla Gran Risa, si comincia con il classico gigante, seguito dal gigante parallelo in serale.

11:16Maltempo: disperso tra la neve ex sindaco comune del Vco

(ANSA) - VOGOGNA (VCO) 12 DIC - E' disperso da tre giorni Marco Zago, 50 anni, sindaco di Vogogna (Vco) dal 2004 al 2009. Si era recato domenica a sciare nel vicino Canton Vallese: non ha più fatto rientro. La famiglia, preoccupata, ha avvisato l'attuale sindaco Enrico Borghi che ha attivato il consolato italiano in Svizzera. Le ricerche hanno permesso di trovare l'auto di Zago in un parcheggio e di localizzare il segnale del suo cellulare in una zona impervia nel territorio di Ovronnaz, una stazione sciistica poco distante dalla città di Sion. Di lui, però, nessuna traccia. Si teme sia finito fuori pista.

11:13Ammanchi milionari da casse Finpiemonte, indaga la procura

(ANSA) - TORINO, 12 DIC - Ammanchi milionari dai conti di Finpiemonte, la finanziaria della Regione Piemonte. Parla di "gravissime anomalie emerse in seguito a controlli contabili di routine" la denuncia che la Regione Piemonte ha presentato alla procura di Torino. "Si tratta di fatti che, ove accertati, sono molto gravi", afferma il governatore Sergio Chiamparino, che d'intesa con il neo presidente di Finpiemonte, Stefano Ambrosini, ha fornito alla magistratura "tutta la documentazione disponibile". Secondo indiscrezioni di stampa l'ammanco arriverebbe a 50 milioni di euro. Fondi che sarebbero usciti dalla finanziaria verso società e fiduciarie, alcune in Svizzera. La denuncia contro la passata amministrazione della società, guidata dall'ex presidente Fabrizio Gatti, risale a un mese fa. "Non ne abbiamo dato informazione al fine di evitare qualsiasi intralcio alle indagini", spiega Chiamparino, che ribadisce "piena collaborazione con l'autorità giudiziaria" confidando "si arrivi al più presto ad accertare le responsabilità".(ANSA).

11:05Maltempo: piena Enza, evacuazioni nel Parmense e Reggiano

(ANSA) - BOLOGNA, 12 DIC - In seguito alle piogge cadute nelle scorse ore, "la piena del fiume Enza ha tracimato" a Lentigione di Brescello, nel Reggiano, dove è "in corso l'evacuazione del paese". E' quanto si legge in una nota dell'Aipo, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po. A causa della situazione dell'Enza, spiega una nota della Prefettura di Parma, "a scopo cautelativo sono in corso le operazioni di evacuazione dell'abitato di Casaltone", frazione di Sorbolo, nel Parmense. Tutti i fiumi principali del Parmense, ossia l'Enza, il Taro e il Torrente Parma, "hanno superato il livello '3', il massimo grado della scala di allarme. Anche la piena del Baganza ha superato il livello '3'". Secondo l'Aipo, "la piena del Parma è stata durante la notte in buona parte trattenuta nella cassa di espansione di Marano, dove sono state azionate le paratoie, ma la portata di notevoli dimensioni sta causando criticità a Colorno" dove "il ponte storico è chiuso. Anche la piena del Taro ha causato alcuni allagamenti nell'area Cepim".(ANSA).

11:03Calcio: tour rassegna su Paolo Rossi, tappa a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 12 DIC - Vicenza è stata scelta come settima tappa del tour mondiale "Paolo Rossi - Great Italians Emotions", la mostra ufficiale su "Pablito" e sull'Italia campione del mondo '82. La mostra itinerante verrà inaugurata sabato prossimo per poi restare aperta sino all'8 gennaio 2018, con ingresso gratuito al pubblico. Vicenza, città rimasta in modo indelebile nel cuore del grande campione che qui è esploso a livello calcistico e dove ha abitato per molti anni una volta lasciato il calcio, è stata inevitabilmente scelta dall'organizzazione dell'evento tra le 18 tappe mondiali previste nell'ambito del tour in tutto il mondo, che si concluderà nel 2020. Anche nel capoluogo berico i visitatori avranno modo di ammirare una straordinaria raccolta di cimeli unici vinti da "Pablito", dal Pallone d'oro alla Scarpa d'oro, ma anche video installazioni, fotografie, articoli, filmati, oggetti, maglie e ricordi.