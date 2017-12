Ultima ora

13:56Maltempo: Tigullio e Golfo Paradiso erosioni e detriti

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Terminata la perturbazione, i Comuni del Tigullio e del Golfo Paradiso contano i danni della mareggiata e delle piogge e organizzano la rimozione dei detriti lasciate su spiagge, passeggiate a mare e strade. "Dobbiamo affrontare il problema dell'erosione e della presenza di tonnellate di materiale legnoso sugli arenili", dice Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale di Chiavari. Danni seri al litorale a Riva Trigoso dove la mareggiata ha eroso la spiaggia e la base del muraglione di difesa della strada delle gallerie Riva-Moneglia. Il Bunker Bar, locale molto noto, è stato sommerso dai marosi. A Sestri Levante i pescatori professionisti hanno chiesto di accelerare i lavori del prolungamento della diga. A Santa Margherita la mareggiata ha lasciato detriti sui litorali e danneggiato la passeggiata sulla diga e quella a sbalzo con Portofino, dove il mare è arrivato nella celebre piazzetta: danni circoscritti. A Rapallo invece si sta facendo la stima dei danni alle strutture della costa.

13:46Calcio: Malagò, Var? C’è tema su applicazione

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "La polemiche di ieri in Lazio-Torino? Lo dico dal primo giorno che la Var è una grande conquista, mi sembra che oggettivamente come dicono le statistiche abbia diminuito moltissimo i casi di discussione. Poi c'è un tema di quando applicarla e come interpretarla, ma questo non significa che bisogna avere paura della tecnologia. La Lazio ha parlato di malafede rispetto all'arbitraggio di Giacomelli? L'ultima cosa al mondo che io posso fare è un commento su questioni tecniche e arbitrali". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di assegnazione del premio 'Andrea Fortunato', giunto alla nona edizione, che si è tenuta presso la Sala Giunta del Comitato olimpico.

13:16Camionista trovato legato e privo di sensi in cabina

(ANSA)- LENTATE SUL SEVESO (MONZA), 12 DIC - Legato e immobilizzato all'interno della cabina del suo mezzo, forse a scopo di rapina: così è stato trovato un camionista di 39 anni dagli operatori del 118, intervenuti su segnalazione di un passante, in una frazione di Lentate Sul Seveso (Monza). Durante il trasporto in ospedale a Desio (Monza), i soccorritori sono riusciti a rianimarlo. Non sarebbe in pericolo di vita. Proveniva da Reggio Calabria il camionista 39enne di origine indiana trovato legato e incosciente nella cabina del suo camion. L'uomo, che si era fermato in un'area di sosta, aveva i polsi legati con del nastro adesivo ma non aveva altri segni di violenza, quindi probabilmente è stato addormentato con del narcotico. Quando si è svegliato ha visto che non c'era più il rimorchio del camion. L'autista non ha saputo dire quale fosse il contenuto del carico.

13:16Incidenti ferroviari: due morti a Cesano Maderno

(ANSA)- CESANO MADERNO (MONZA), 12 DIC - Due persone - un uomo e una donna, entrambi pensionati - sono morte travolte da un treno regionale in transito, proveniente da Seveso (Monza) e diretto a Milano Bovisa, mentre stavano attraversando i binari a Cesano Maderno (Monza), intorno alle 10 di oggi. La dinamica dell'incidente ferroviario è ancora al vaglio della Polfer, che procede ai rilievi.

12:52Tennis: Itf Dubai, Errani al secondo turno

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Sara Errani si è qualificata per il secondo turno del torneo Itf di Dubai (100 mila dollari di montepremi, cemento) negli Emirati Arabi Uniti: la romagnola, numero 144 del ranking mondiale, ha superato per 6-2 6-1 la romena Alexandra Cadantu. Prossima avversaria di Sara la bielorussa Vera Lapko, numero 134 del ranking Wta ed ottava testa di serie del torneo.

12:45Trovato senzatetto semi carbonizzato in un appartamento

(ANSA) - GROSSETO, 12 DIC - Un ragazzo di circa 25 anni è stato trovato semi carbonizzato in un appartamento a Grosseto. Il giovane, un senzatetto, stando alla ricostruzione dei carabinieri, avrebbe accusato un malore e sarebbe morto asfissiato e bruciato dal fuoco che aveva acceso per scaldarsi. Gli amici hanno avvertito le forze dell'ordine la notte scorsa intorno all'una quando il 25enne non rispondeva dall'appartamento che aveva occupato abusivamente da qualche giorno. Sul posto anche il nucleo scientifico dei carabinieri.

12:34Maltempo: Enza rompe argini, evacuate mille persone

(ANSA) - BOLOGNA, 12 DIC - E' in corso, nel Reggiano, a Lentigione, nel Comune di Brescello, l'evacuazione di oltre mille persone per la tracimazione del fiume Enza. Il fiume ha rotto gli argini e ha invaso l'abitato e la zona industriale. Per l'evacuazione delle persone si sta usando anche un elicottero. Per la piena dell'Enza è stata interrotta anche la statale 63. Situazione meno preoccupante, invece, dove il fiume ha riempito le golene, ma non si registrano situazioni particolari anche se alcune piccole frazioni sono state evacuate per precauzione. Sotto osservazione, nel Parmense, anche il torrente Parma che è tracimato nella zona di Colorno allagando giardini e spazi esterni. Il maltempo dei giorni scorsi sta provocando disagi anche in Appennino, dove alcune strade provinciali sono state chiuse per frane e dove alcune abitazioni sono senza elettricità e collegamenti telefonici.