Berlusconi, al governo solo 8 politici,ok da Salvini-Meloni

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Abbiamo pensato ad un governo composto ipoteticamente da 20 ministri magari qualcuno di più, in cui 12 dovranno essere protagonisti della vita vera e solo 8 posti ai politici. Quando mi sono incontrato con la Meloni e Salvini lui era soddisfatto per i 3 posti alla Lega, 3 Fi, 2 Fdi". Lo afferma il leader di Fi Silvio Berlusconi nel corso di un'intervista a tgcom 24. "Io spero di presentare prima delle elezioni la formazione di governo in cui la maggioranza sarà composta da persone che sono stimate dagli italiani" ha aggiunto.

14:09Boldrini, parola chiave è lavoro a giovani e donne

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "La parola chiave è lavoro, lavoro per i giovani. Non è possibile che lavorano tre mesi e poi si fermano. Da lì si capisce l'assenza di prospettiva. Quindi lavoro ai giovani e lavoro alle donne". Lo ha detto la Presidente della Camera, Laura Boldrini, al tradizionale scambio di auguri natalizi con la stampa parlamentare.

14:06Piazza Fontana: Mattarella, perseguire verità

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Il percorso della verità va perseguito per giungere a un traguardo atteso dai familiari e da tutti gli italiani". Lo dichiara il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 48/O anniversario della "atroce strage di piazza Fontana". Il tempo trascorso - osserva Mattarella - non può ridimensionare la profondità delle ferite e la portata dell'attacco rivolto alle istituzioni. L'attentato di piazza Fontana segnò l'inizio di una terribile catena di sangue e di terrore, condizionando la stessa vita democratica e costringendo il Paese a piangere per altre, assai numerose, vite spezzate. Da Milano tuttavia partì anche una risposta unitaria, di popolo, delle forze politiche e sociali, che si propagò in ogni parte d'Italia e contribuì a rendere più forte la lotta al terrorismo. I valori della Costituzione, frutto della Resistenza e della lotta di Liberazione, si sono radicati ulteriormente nelle nostre comunità e sono prevalse, sconfiggendo la strategia della tensione".

13:56Maltempo: Tigullio e Golfo Paradiso erosioni e detriti

(ANSA) - GENOVA, 12 DIC - Terminata la perturbazione, i Comuni del Tigullio e del Golfo Paradiso contano i danni della mareggiata e delle piogge e organizzano la rimozione dei detriti lasciate su spiagge, passeggiate a mare e strade. "Dobbiamo affrontare il problema dell'erosione e della presenza di tonnellate di materiale legnoso sugli arenili", dice Antonio Segalerba, presidente del consiglio comunale di Chiavari. Danni seri al litorale a Riva Trigoso dove la mareggiata ha eroso la spiaggia e la base del muraglione di difesa della strada delle gallerie Riva-Moneglia. Il Bunker Bar, locale molto noto, è stato sommerso dai marosi. A Sestri Levante i pescatori professionisti hanno chiesto di accelerare i lavori del prolungamento della diga. A Santa Margherita la mareggiata ha lasciato detriti sui litorali e danneggiato la passeggiata sulla diga e quella a sbalzo con Portofino, dove il mare è arrivato nella celebre piazzetta: danni circoscritti. A Rapallo invece si sta facendo la stima dei danni alle strutture della costa.

13:46Calcio: Malagò, Var? C’è tema su applicazione

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "La polemiche di ieri in Lazio-Torino? Lo dico dal primo giorno che la Var è una grande conquista, mi sembra che oggettivamente come dicono le statistiche abbia diminuito moltissimo i casi di discussione. Poi c'è un tema di quando applicarla e come interpretarla, ma questo non significa che bisogna avere paura della tecnologia. La Lazio ha parlato di malafede rispetto all'arbitraggio di Giacomelli? L'ultima cosa al mondo che io posso fare è un commento su questioni tecniche e arbitrali". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a margine della cerimonia di assegnazione del premio 'Andrea Fortunato', giunto alla nona edizione, che si è tenuta presso la Sala Giunta del Comitato olimpico.

13:16Camionista trovato legato e privo di sensi in cabina

(ANSA)- LENTATE SUL SEVESO (MONZA), 12 DIC - Legato e immobilizzato all'interno della cabina del suo mezzo, forse a scopo di rapina: così è stato trovato un camionista di 39 anni dagli operatori del 118, intervenuti su segnalazione di un passante, in una frazione di Lentate Sul Seveso (Monza). Durante il trasporto in ospedale a Desio (Monza), i soccorritori sono riusciti a rianimarlo. Non sarebbe in pericolo di vita. Proveniva da Reggio Calabria il camionista 39enne di origine indiana trovato legato e incosciente nella cabina del suo camion. L'uomo, che si era fermato in un'area di sosta, aveva i polsi legati con del nastro adesivo ma non aveva altri segni di violenza, quindi probabilmente è stato addormentato con del narcotico. Quando si è svegliato ha visto che non c'era più il rimorchio del camion. L'autista non ha saputo dire quale fosse il contenuto del carico.

13:16Incidenti ferroviari: due morti a Cesano Maderno

(ANSA)- CESANO MADERNO (MONZA), 12 DIC - Due persone - un uomo e una donna, entrambi pensionati - sono morte travolte da un treno regionale in transito, proveniente da Seveso (Monza) e diretto a Milano Bovisa, mentre stavano attraversando i binari a Cesano Maderno (Monza), intorno alle 10 di oggi. La dinamica dell'incidente ferroviario è ancora al vaglio della Polfer, che procede ai rilievi.