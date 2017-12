Ultima ora

15:42Calcio: Gattuso, Donnarumma? Lo vedo sereno

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - "Ora non c'è alcun problema da parte mia, Fassone e Mirabelli parleranno se ci sono problemi". Così Rino Gattuso su Gigi Donnarumma, che ha inviato al Milan un documento in cui sostiene di aver subito pressioni psicologiche per firmare il contratto. "Io non tocco con mano problemi con Gigio, ci parlo ogni giorno, lo vedo tranquillo - ha detto il tecnico del Milan al canale tematico rossonero a Milan tv -. Non l'ho mai sentito dire che saranno le ultime partite. Sta là e gli brucia se non arrivano i risultati. Dopo Benevento era molto triste, il gol al 96' gli brucia".

15:40Milan: Gattuso “Var ci voleva, non ti fa pensare male”

(ANSA) - MILANO, 12 DIC - "La Var è uno strumento importante, non ti fa pensare male, in ogni caso. Nel calcio ci voleva". Rino Gattuso plaude all'utilizzo del video assistente dell'arbitro, anche se non è stato utilizzato per verificare l'espulsione di Alessio Romagnoli, che due settimane fa a Benevento ha lasciato il Milan in 10. "Si poteva usare a Benevento per evitare l'espulsione di Romagnoli. E' vero che è entrato duro in scivolata, ma l'avversario non è stato toccato. La Var si poteva usare, ma siamo stati zitti, non abbiamo fatto polemica", ha sottolineato l'allenatore del Milan, intervistato dal canale tematico del club, alla vigilia della sfida di coppa Italia contro il Verona, all'indomani delle vibranti proteste della Lazio per alcuni episodi nella partita con il Torino.

15:33Basket: Lotti premia campioni Fisdir

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - I campioni del Basket Fisdir premiati dal ministro per lo Spor, Luca Lotti. Nella sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a Roma giornata di festa in onore della nazionale di Basket della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali, reduce dal successo della prima edizione della Competizione Internazionale disputata in Portogallo. Intervenuti alla premiazione anche il n.1 del Comitato Paralimpico, Luca Pancalli, il presidente della Fisdir Marco Borzacchini e il capo della Lega Basket Egidio Bianchi. "Lo sport riesce a dare sempre sensazioni importanti - ha rilevato Lotti - come quelle che ci avete regalato voi vincendo questo campionato internazionale. Tutta l'Italia vi dice grazie perché avete tenuto alta, e avete onorato, la bandiera azzurra". Pancalli ha sottolineando che "siamo tutti presenti per ringraziarvi per quello che avete fatto, avete onorato la maglia azzurra come i grandi atleti. Spero il vostro esempio sia sempre più contagioso per tanti ragazzi".

15:33Basket: Brescia, Fall fuori per 10 settimane

(ANSA) - BRESCIA, 12 DIC - Pesante tegola per la Germani basket Brescia, capolista del massimo campionato di basket: gli esami strumentali, ai quali è stato sottoposto Abdel Fall, hanno evidenziato una lesione completa del legamento scafo-lunato del polso sinistro. Per questo motivo il giocatore sarà sottoposto a un intervento chirurgico finalizzato a ricostruire e suturare il legamento e restaurare la stabilità del polso. I tempi di recupero sono stimabili intorno alle 10 settimane. La società annuncia che tornerà sul mercato.

15:27Papa: 5 anni Twitter, ‘grazie follower’

(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 12 DIC - "Grazie a tutti voi che seguite @Pontifex che oggi compie cinque anni. Le reti sociali siano luoghi ricchi di umanità!". Lo afferma oggi papa Francesco in un nuovo tweet, nel giorno del quinto anniversario dell'apertura dell'account Twitter @Pontifex in nove lingue, aperto il 12 dicembre del 2012 da papa Benedetto XVI.

15:25Figc: Lotti, impasse calcio? Fatto nostra parte

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - "Spetta alla Lega A scegliere i propri vertici, è uno dei problemi del calcio. C'è chi ha scritto che tutto è finito con le dimissioni di Tavecchio, ma non è così. Noi abbiamo sempre detto che esiste un problema molto più ampio nel calcio che riguarda i diritti tv, gli stadi e la governance. Sui diritti e sugli stadi noi abbiamo fatto la nostra parte, ma la governance spetta ad altri". Così il ministro per lo Sport, Luca Lotti, a margine dell'incontro con la nazionale di basket Fisdir alla Sala Monumentale della presidenza del Consiglio dei Ministri. "Mi auguro che veramente i presidenti di serie A riescano finalmente a dotarsi di una governance", l'auspicio di Lotti.

15:21Calcio: Luis Alberto sempre più obiettivo del Barcellona

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Luis Alberto è sempre più un giocatore nel mirino del Barcellona. La conferma arriva, secondo quanto scrive Mundo Deportivo, dalla presenza di Robert Fernandez - ds blaugrana - allo stadio Olimpico ieri sera, per seguire Lazio-Torino. Secondo il giornale, il fantasista andaluso da ben tre mesi viene seguito costantemente dagli emissari del club catalano. E' dunque assai probabile, anche alla luce del rendimento di Luis Alberto, che il Barcellona faccia un'offerta per portarlo al Camp Nou in estate. Il possibile arrivo del laziale è strettamente collegato all'eventuale partenza di alcuni centrocampisti che fanno attualmente parte dell'organico blaugrana, come ad esempio Andrè Gomez. Fra gli obiettivi del Barça ci sono anche Coutinho, Goretzka e Arthur, oltre Alena, uno dei punti di forza del Barça B.